Клопп о соперничестве «Ливерпуля и «МЮ»: «Был удивлен, насколько мощным может быть «Олд Траффорд». Быстро понимаешь, что это тот матч, который лучше выиграть»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Энфилд Ливерпуль Юрген Клопп болельщики Футбол

Юрген Клопп ответил на вопрос о соперничестве «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».

– Вы осознавали, насколько яростно соперничество между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», до того, как прибыли на «Энфилд»?

– Вероятно, понимал не в полной мере. Как это можно представить?

Я был удивлен тем, насколько мощным может быть «Олд Траффорд», потому что до этого я знал только об «Энфилде», о том, какой у нас стадион и какую атмосферу мы можем создать. Но [«Олд Траффорд»] тоже неплох! Мне нравится, когда болеют с такой интенсивностью и концентрацией на игре.

Довольно быстро понимаешь, что это та игра в году, которую лучше выиграть, что бы ни случилось, – рассказал главный тренер мерсисайдцев в интервью Sky Sports.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в матче 32-го тура АПЛ. Игра начнется в 17:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий