Клопп о соперничестве «Ливерпуля и «МЮ»: «Был удивлен, насколько мощным может быть «Олд Траффорд». Быстро понимаешь, что это тот матч, который лучше выиграть»

Юрген Клопп ответил на вопрос о соперничестве «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».

– Вы осознавали, насколько яростно соперничество между «Манчестер Юнайтед» и « », до того, как прибыли на «Энфилд»?

– Вероятно, понимал не в полной мере. Как это можно представить?

Я был удивлен тем, насколько мощным может быть « », потому что до этого я знал только об « », о том, какой у нас стадион и какую атмосферу мы можем создать. Но [«Олд Траффорд»] тоже неплох! Мне нравится, когда болеют с такой интенсивностью и концентрацией на игре.

Довольно быстро понимаешь, что это та игра в году, которую лучше выиграть, что бы ни случилось, – рассказал главный тренер мерсисайдцев в интервью Sky Sports.

Сегодня « » примет «Ливерпуль» в матче 32-го тура АПЛ. Игра начнется в 17:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.