Меньян хочет получать 7 млн евро в год. «Милан» не готов столько платить и может обсудить продажу летом, «Бавария» интересуется вратарем (GdS)
Майк Меньян просит повышения зарплаты в случае продления контракта с «Миланом».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, голкипер хочет получать не менее 7 миллионов евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Рафаэлом Леау. В настоящее время француз зарабатывает 3,2 млн евро, его действующий контракт истекает в июне 2026 года.
Отмечается, что переговоры о продлении контракта Меньяна еще не достигли финальной стадии, однако достичь соглашения будет непросто. Клуб намерен контролировать зарплатный фонд и рассматривает Леау как «единственное исключение». Португальский вингер зарабатывает около 5-6 млн евро, что вместе с бонусами обеспечивает ему 7 млн за сезон.
Кроме того, «Милан» не хочет подвергать себя риску и отпускать Меньяна в качестве свободного агента, как это произошло с предыдущим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
Таким образом, в случае, если соглашения достичь не удастся, клуб может рассмотреть предложения о трансфере голкипера уже этим летом. Одним из претендентов на покупку 28-летнего вратаря является «Бавария».
Так что эти 7 млн равно 14 млн
Или повышайте - или продавайте. Спрос точно будет.