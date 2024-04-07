Меньян хочет получать 7 млн евро в год. «Милан» не готов столько платить и может обсудить продажу летом, «Бавария» интересуется вратарем (GdS)

Теги Бавария Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Майк Меньян Рафаэл Леау деньги Футбол

Майк Меньян просит повышения зарплаты в случае продления контракта с «Миланом».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, голкипер хочет получать не менее 7 миллионов евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Рафаэлом Леау. В настоящее время француз зарабатывает 3,2 млн евро, его действующий контракт истекает в июне 2026 года.

Отмечается, что переговоры о продлении контракта Меньяна еще не достигли финальной стадии, однако достичь соглашения будет непросто. Клуб намерен контролировать зарплатный фонд и рассматривает Леау как «единственное исключение». Португальский вингер зарабатывает около 5-6 млн евро, что вместе с бонусами обеспечивает ему 7 млн за сезон.

Кроме того, «Милан» не хочет подвергать себя риску и отпускать Меньяна в качестве свободного агента, как это произошло с предыдущим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Таким образом, в случае, если соглашения достичь не удастся, клуб может рассмотреть предложения о трансфере голкипера уже этим летом. Одним из претендентов на покупку 28-летнего вратаря является «Бавария».

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22 комментария
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Меньяну уже 28, а он по футбольным меркам копейки зарабатывает, его мотивацию можно понять.
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Меньян легко может стать основным в Арсенале или Челси
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Ответ Zidane 21
Меньяну уже 28, а он по футбольным меркам копейки зарабатывает, его мотивацию можно понять.
Какие копейки, это чистая зарплата
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Меньян в последнее время сильно сдал, надо продавать за 40 - 60 миллионов
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Ответ EKSPERT
Руководство будет полными идиотами если не продлят,7 лямов Карл это ничего для такого топ вратаря в самом соку 28 лет
В Италии зарплату указывают чистыми, в отличие от АПЛ и Примеры.

Так что эти 7 млн равно 14 млн
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Есть конечно схема как с Леау. Вроде бы 5,5 млн + бонусы, но сомневаюсь, что даже такой расклад будет итоговый и скорее всего продажа будет при хорошем предложении
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Ответ Kubinec_
продать и забыть. не тянет он зп выше 5млн
Сечешь ты в Серии А, зачет
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Для вполне приличного вратаря он получает достаточно мало. Или повышайте - или продавайте. Спрос точно будет.
по хорошему есть только Челси. Меньян однозначно сильнее Райи и Онаны, но Арсенал с МЮ лишь прошлым летом инвестировали деньги во вратарскую позицию. Бавария же точно не заплатит такие деньги за вратаря, когда Нойер не собирается на пенсию
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Ответ Даши Жапов
В Италии зарплату указывают чистыми, в отличие от АПЛ и Примеры. Так что эти 7 млн равно 14 млн
Да не говори тут многие не знают специфику Серии А и думают что в Италии платят сущие копейки. Было б так сейчас играла бы одна молодежь. Тут еще сайты пишут намеренно не точно, наверное иза внушительных сумм, и не пишут ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ. Вот напр ЗП де Брюйне или Алабы 30+ лям в год. А на деле ЗП КДБ 16-17 в год плюс минус. В других лигах Топ 4 платят всю зарплату и игроки сами платят налоги и кто как может ищут лазейки чтоб обойти прпвда это может кончится сроком или большим штрафом. А в Италии всю ЗП и бонусы дают чистыми, а налоги и прочее клуб сам платит за игрока. Так что ЗП усл Влаховича 13,5 лям в год если б писали про Италию как и другие лиги
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Ответ Клименко
Какие копейки, это чистая зарплата
У него 2.8 чистая зп
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Ответ Zidane 21
Меньяну уже 28, а он по футбольным меркам копейки зарабатывает, его мотивацию можно понять.
Травматичен и ему есть что улучшать
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Ответ Zidane 21
Меньяну уже 28, а он по футбольным меркам копейки зарабатывает, его мотивацию можно понять.
В Италии 3.5кк топ зарплата
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Нетушки Майк. Кипер конечно хороший, но травматичный и не молод уже. И главное вратарю столько давать в Милане никто не будет. У мешков возможно. Единственный игрок который полностью заслужил такую ЗП это Тео. Сколько лет пашет на фланге, БЕЗ ЗАМЕНЫ и не сломался и сейчас истинное лицо Милана. Ему надо 7 чистыми без учета бонусов. Если руководство пожалеет то будут полными м....... А Майка продать летом и найти замену будет не так сложно
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Бессовестный хочет на 3 млн меньше кепы получать , да как он смеет, уйдет в реал наверное
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продать и забыть. не тянет он зп выше 5млн
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Отправляйте этот французский бублик в Мюнхен, ДД выперли и скудетто выиграли, жертву расизма тоже легко заменим
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Для вполне приличного вратаря он получает достаточно мало.
Или повышайте - или продавайте. Спрос точно будет.
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