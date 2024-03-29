«Милан» может подписать вратаря сборной Грузии Мамардашвили, если продаст Меньяна. Игрок «Валенсии» обойдется в 40–50 млн евро (Tuttosport)
Георгий Мамардашвили может продолжить карьеру в «Милане».
По данным Tuttosport, «россонери» могут продать Майка Меньяна, если не договорятся с ним о продлении контракта. Вратарь хочет получать 8 млн евро в год, клуб не хочет платить ему больше, чем Рафаэлу Леау (7 млн), чтобы не провоцировать волну повышений другим футболистам.
Меньян оценивается в 70-80 млн евро. Если он будет продан, «Милан» может попытаться приобрести Мамардашвили, выступающего за «Валенсию». Он обойдется в 40-50 млн.
Также миланский клуб интересуется Микеле Ди Грегорио («Монца») и Бенто Крепски («Атлетико Паранаэнсе»).
Мамардашвили неплохой вариант на перспективу, сейчас в мертвой Валении он определенно лучший.