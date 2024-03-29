«Милан» может подписать вратаря сборной Грузии Мамардашвили, если продаст Меньяна. Игрок «Валенсии» обойдется в 40–50 млн евро (Tuttosport)

Теги Милан высшая лига Бразилия Валенсия серия А Италия Ла Лига возможные трансферы сборная Грузии по футболу Монца Атлетико Паранаэнсе Майк Меньян Рафаэл Леау Георгий Мамардашвили деньги Микеле Ди Грегорио Бенто Крепски Футбол

Георгий Мамардашвили может продолжить карьеру в «Милане».

По данным Tuttosport, «россонери» могут продать Майка Меньяна, если не договорятся с ним о продлении контракта. Вратарь хочет получать 8 млн евро в год, клуб не хочет платить ему больше, чем Рафаэлу Леау (7 млн), чтобы не провоцировать волну повышений другим футболистам.

Меньян оценивается в 70-80 млн евро. Если он будет продан, «Милан» может попытаться приобрести Мамардашвили, выступающего за «Валенсию». Он обойдется в 40-50 млн.

Также миланский клуб интересуется Микеле Ди ГрегориоМонца») и Бенто Крепски («Атлетико Паранаэнсе»).

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62 комментария
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Эх, грузин в Милане - это хорошая история
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+35
Ответ Тимофеечка Прохор
Меньян в Милане не заменим
если говорить про текущий сезон, то спорное утверждение
+26
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Ага, прям вижу как Милан отваливает за воротчика 50 млн 🤣 за 5 млн я бы еще поверил)) там вратарь Монцы скорее всего будет в Милане, если Меньян уйдет
+19
-2
+17
Ответ eskerro
Ага, прям вижу как Милан отваливает за воротчика 50 млн 🤣 за 5 млн я бы еще поверил)) там вратарь Монцы скорее всего будет в Милане, если Меньян уйдет
Вот вот. Я скорее поверю, что купят 10 вратарей по 5, чем одного за 50))
+15
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+15
Дорого продать и дёшево купить - шансы в данном случае минимальны.
+7
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+6
Ответ QWertY
Кому сдался этот Менян? У всех топов вратарская линия укомплектована
Такого же мнения и сюда можно добавить его дикую травматичность
+6
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+5
Ответ Ed Milgizin
Георгий великолепный вратарь. Потрясающая реакция, невероятная уверенность, задатки лидера и хозяина вратарской... Смелый, резкий ... Смотреть за его игрой одно удовольствие... Уверен , Милан не последний клуб в Европе который будет интересоваться этим кипером... Реал совсем рядом....
Ну насчёт Реала не уверен после истории с Вини и его истериками,а так просто готовый кипер для любого топ клуба в мире
+5
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+5
Ответ mad max
Мамар конечно кипер хороший,но при всём уважении,он не уровень Майка,Меньян стена,но сейчас все топ клубы имеют при себе топ кипера,поэтому уходить сейчас будет не целесообразно для самого Майка,Милан лучший вариант на данный момент
По этому сезону если судить,то Георгий проводит явно сильней Майка еще и в мертвой Валенсии.Безусловно Меньян топовый кипер,но думаю если на перспективу то 23 летний Мамардашвили это инвестиция очень хорошая.
+4
0
+4
Классный вратарь!
+4
0
+4
Георгий великолепный вратарь. Потрясающая реакция, невероятная уверенность, задатки лидера и хозяина вратарской... Смелый, резкий ... Смотреть за его игрой одно удовольствие... Уверен , Милан не последний клуб в Европе который будет интересоваться этим кипером... Реал совсем рядом....
+5
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+4
Гиорги уже зарекомендовал себя и вряд ли Валенсия за 40млн продаст
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0
+4
Ответ SerZ
Эх, грузин в Милане - это хорошая история
Да уж Каха был крут. Вообще кавказцы легко приживаются в Италии. Потому как очень близкий этнический культурно и ментально тоже. И оба народа повернуты на кухне😂 Мамар хороший кипер но Милан уж точно за дорого вратаря не возьмет. Летом значительно собираются потратить на нападающего, давно пора
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Каладзе был шикарен, как и Кафу с Нестой) Эх, были времена, когда равных Милану в ЛЧ не было)
А Мальдини чем Вам не угодил?))
+3
-1
+2
Ответ Алексей Гусев
Юве, МЮ, Арсенал, Бавария, Интер, Реал топовых(на данный момент) голкиперов не имеют
В Челси Санчес - довольно посредственный вратарь. Точно хуже половины вышеперечисленных.
+1
0
+1
Ответ SerZ
Эх, грузин в Милане - это хорошая история
Каладзе был шикарен, как и Кафу с Нестой) Эх, были времена, когда равных Милану в ЛЧ не было)
+6
-5
+1
Ответ mad max
Мамар конечно кипер хороший,но при всём уважении,он не уровень Майка,Меньян стена,но сейчас все топ клубы имеют при себе топ кипера,поэтому уходить сейчас будет не целесообразно для самого Майка,Милан лучший вариант на данный момент
Меньян топовый кипер, но хрустальный. Если он хочет зарабатывать больше - пускай зарабатывает, но в другой лиге.

Мамардашвили неплохой вариант на перспективу, сейчас в мертвой Валении он определенно лучший.
+1
0
+1
Ответ Ed Milgizin
Георгий великолепный вратарь. Потрясающая реакция, невероятная уверенность, задатки лидера и хозяина вратарской... Смелый, резкий ... Смотреть за его игрой одно удовольствие... Уверен , Милан не последний клуб в Европе который будет интересоваться этим кипером... Реал совсем рядом....
Зачем он Реалу при таком Лунине?
+3
-2
+1
Меньян в Милане не заменим
+10
-9
+1
Мамарда вырос и заматерел на глазах, наблюдать за его игрой одно удовольствие. Полагаю клубы нацеленные на его подписание могут и должны учитывать еще и профессиональный рост. АПЛ и Бавария кажется лучшие варианты.
+1
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Надо было Динамо его купить после той игры :)
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Ответ mad max
Мамар конечно кипер хороший,но при всём уважении,он не уровень Майка,Меньян стена,но сейчас все топ клубы имеют при себе топ кипера,поэтому уходить сейчас будет не целесообразно для самого Майка,Милан лучший вариант на данный момент
Меньян этого сезоне уже не стена
0
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Ответ mad max
Щенсный прекрасный кипер,сейчас у Юве не всё сладко) игра в обороне дырковатая,соответственно и попадает и киперу) так что к нему минимум вопросов,насчёт Зоммера хоть и не до конца но соглашусь
прекрасный, но для середняков. Не для топов. в Юве он каждый год лажает и не мало.
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Ответ mad max
я много не понял что вы имели ввиду) Щенсный уже дадно в Юве и довольно успешно,главное стабильно) у Арсенала сейчас есть Райа который скорее-всего и останется основным на постоянной основе) Нойера будут тянуть пока он играть не сможет,сб.Германии тому пример,где есть стабильный и сильный Штеген,но на воротах все равно стоит Ману,у Интера есть Зоммер,который играет очень хорошо,факт Меньяну некуда идти,у всех сильных клубов сейчас есть крепкие основные киперы,только если Челси,но их сильным клубом сейчас сложно назвать
Щенсны успешен? В своих привозах разве что, я о нем писал, что он хорош для Ромы, Брайтона и т.п. клубов, как я называю "Недотопов", ну или "околотопов". Зоммер? Всё же средненький, для больших команд.
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Ответ Алексей Гусев
крепник и стабильный, для Ромы, но не для Юве, Тибо факт ли что счас топ кипер? У Арсенала крепкие, но косячные, да и Лено вроде еще не ушел, окончательно. Нойер в порядке? в коротких перерывах между лазаретом? В Интер не пойдет? Чахлый и иже с мини не пример?
я много не понял что вы имели ввиду) Щенсный уже дадно в Юве и довольно успешно,главное стабильно) у Арсенала сейчас есть Райа который скорее-всего и останется основным на постоянной основе) Нойера будут тянуть пока он играть не сможет,сб.Германии тому пример,где есть стабильный и сильный Штеген,но на воротах все равно стоит Ману,у Интера есть Зоммер,который играет очень хорошо,факт Меньяну некуда идти,у всех сильных клубов сейчас есть крепкие основные киперы,только если Челси,но их сильным клубом сейчас сложно назвать
0
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Ответ mad max
у Юве основной крепкий и стабильный Щенсный,у Реала Кепа и травмированы Тибо,у Арсенала два крепких кмпера Ремсдейл и Райя,у Баварии Нойер пока в поряде) в Интер Меньян не пойдёт)
крепник и стабильный, для Ромы, но не для Юве, Тибо факт ли что счас топ кипер? У Арсенала крепкие, но косячные, да и Лено вроде еще не ушел, окончательно. Нойер в порядке? в коротких перерывах между лазаретом? В Интер не пойдет? Чахлый и иже с мини не пример?
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Ответ vammuteli
Ну то что Георгий уйдет в топ клуб в этом думаю не сомневается никто,дело в цене,его трансфер итальянцы не потянут однозначно.Это АПЛ Бавария и топ Испания.В Испании все укомплектованы,Бавария за вратаря 50 думаю не даст…а в Англии вариков много.Так что будет Меньян в рамке думаю еще стоять Милана.
я тоже так думаю,что Майки никуда не денется,просто нет смысла уходить,согласен насчёт Мамара,думаю через год-два он уже будет либо в топовом гранде Испании,либо Англии
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Ответ mad max
ну Меньян после тяжёлых травм,ему нужно время чтобы выйти на стабильный уровень,он отличный кипер,думаю если Мамар в интенсивной Лалиге смотрится отлично,то в более позиционной серии А будет смотреться ещё лучше,но я всё же думаю что каждый останется на своём месте и так будет лучше
Ну то что Георгий уйдет в топ клуб в этом думаю не сомневается никто,дело в цене,его трансфер итальянцы не потянут однозначно.Это АПЛ Бавария и топ Испания.В Испании все укомплектованы,Бавария за вратаря 50 думаю не даст…а в Англии вариков много.Так что будет Меньян в рамке думаю еще стоять Милана.
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Ответ a2wai
Меньян топовый кипер, но хрустальный. Если он хочет зарабатывать больше - пускай зарабатывает, но в другой лиге. Мамардашвили неплохой вариант на перспективу, сейчас в мертвой Валении он определенно лучший.
я не спорю что травматичный,но когда он в форме его мало кто может пробить,чего стоит чемпионский сезон Милана,думаю на данный момент,Меньян всё же куда лучше Мамара,хотя второй ещё молод и не показал свой пик
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Ответ vammuteli
По этому сезону если судить,то Георгий проводит явно сильней Майка еще и в мертвой Валенсии.Безусловно Меньян топовый кипер,но думаю если на перспективу то 23 летний Мамардашвили это инвестиция очень хорошая.
ну Меньян после тяжёлых травм,ему нужно время чтобы выйти на стабильный уровень,он отличный кипер,думаю если Мамар в интенсивной Лалиге смотрится отлично,то в более позиционной серии А будет смотреться ещё лучше,но я всё же думаю что каждый останется на своём месте и так будет лучше
0
0
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Ответ Алексей Гусев
Юве, МЮ, Арсенал, Бавария, Интер, Реал топовых(на данный момент) голкиперов не имеют
+ у Интера есть Зоммер который отлично смотрится в составе Интера) поэтому все топ-клубы уже заняты хорошими киперами,уж на месте Меньяна я сидел ровно в Милане
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