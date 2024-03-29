«Милан» может подписать вратаря сборной Грузии Мамардашвили, если продаст Меньяна. Игрок «Валенсии» обойдется в 40–50 млн евро (Tuttosport)

Георгий Мамардашвили может продолжить карьеру в «Милане».

По данным Tuttosport, «россонери» могут продать , если не договорятся с ним о продлении контракта. Вратарь хочет получать 8 млн евро в год, клуб не хочет платить ему больше, чем Рафаэлу Леау (7 млн), чтобы не провоцировать волну повышений другим футболистам.

Меньян оценивается в 70-80 млн евро. Если он будет продан, « » может попытаться приобрести , выступающего за «Валенсию». Он обойдется в 40-50 млн.

Также миланский клуб интересуется (« ») и Бенто Крепски («Атлетико Паранаэнсе»).