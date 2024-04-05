Илкай Гюндоган: «ПСЖ» – отличная команда. «Барселоне» нужно очень хорошо защищаться. Если это сделаем, будет шанс»
Илкай Гюндоган рассказал, как должна сыграть «Барселона» для победы над «ПСЖ».
Команды сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.
– Достаточно ли нынешнего уровня «Барселоне» для того, чтобы превзойти «ПСЖ»?
– Я думаю, что до перерыва на матчи сборных мы играли хорошо, но матч после паузы был не на уровне тех, что были до перерыва. Мы могли бы сыграть лучше, но победа тоже важна.
Если мы сможем сыграть так, как, например, против «Наполи» дома, у нас будет шанс в Лиге чемпионов. Я верю в это.
Но, конечно, у «ПСЖ» отличная команда и отличные игроки. Нам нужно особенно приглядывать за их вингерами и очень хорошо защищаться, чтобы контролировать их, но нам придется делать это всей командой.
Если мы это сделаем, у нас будет шанс, – сказал полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.