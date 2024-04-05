Илкай Гюндоган: «ПСЖ» – отличная команда. «Барселоне» нужно очень хорошо защищаться. Если это сделаем, будет шанс»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган рассказал, как должна сыграть «Барселона» для победы над «ПСЖ».

Команды сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.

– Достаточно ли нынешнего уровня «Барселоне» для того, чтобы превзойти «ПСЖ»?

– Я думаю, что до перерыва на матчи сборных мы играли хорошо, но матч после паузы был не на уровне тех, что были до перерыва. Мы могли бы сыграть лучше, но победа тоже важна.

Если мы сможем сыграть так, как, например, против «Наполи» дома, у нас будет шанс в Лиге чемпионов. Я верю в это.

Но, конечно, у «ПСЖ» отличная команда и отличные игроки. Нам нужно особенно приглядывать за их вингерами и очень хорошо защищаться, чтобы контролировать их, но нам придется делать это всей командой.

Если мы это сделаем, у нас будет шанс, – сказал полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уверен, Барселона пройдёт псж, ну 1000%
+1
-1
0
Гюндо много лет играл в Сити Пепа, а там система игры выстроена так, что команда цельная и максимально нейтрализует соперника. У соперников Сити минимум моментов. За исключением наверное матчей с Реалом и Ливерпулем. Реал мастер по созданию хаоса, а ливерпульский рок-н-ролл заставляет нарушать систему уже самого Ман Сити. Конечно он говорит правильные вещи, но насколько это реализуемо в Барсе… да, Энрике наверное не то чтоб удобный соперник, но он предпочитает не рисковать. Однако в Париже есть экстра ординарные игроки вроде Витиньи, Хакими, Дембеле и конечно Мбаппе, которые при возможности могут разорвать линии Барсы. Интересно будет посмотреть, но уверен более чем Париж пройдет дальше.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий