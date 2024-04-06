Барколя готов сыграть с «Барсой». Вингер «ПСЖ» восстановился от травмы бедра

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Клермон Брэдли Барколя Футбол

Вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя восстановился от травмы перед игрой ЛЧ с «Барсой».

21-летний француз, испытывавший проблемы с левым бедром, вернулся к тренировкам в общей группе парижан перед сегодняшним матчем Лиги 1 с «Клермоном».

Таким образом, Барколя сможет сыграть с «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

В этом сезоне Брэдли забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 33 играх за «ПСЖ». Его статистика – здесь.

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5 комментариев
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Ответ Эксперт Спортс
Брокколи
https://youtu.be/pQ2rmMq7LWI
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Брокколи
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Болельщики ПСЖ, подскажите, как он в этом сезоне? Стоит ли переживать?
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Ответ Vlad Zhadejko
Болельщики ПСЖ, подскажите, как он в этом сезоне? Стоит ли переживать?
В целом хорош, Мбаппе на минималках, но самые яркие хайлайты это с десяток промахов по пустым воротам с двух метров в группе ЛЧ 🤣
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Ответ Yavich
В целом хорош, Мбаппе на минималках, но самые яркие хайлайты это с десяток промахов по пустым воротам с двух метров в группе ЛЧ 🤣
То есть, нервы потреплет он знатно.

Спасибо Вам большое)))
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