Барколя готов сыграть с «Барсой». Вингер «ПСЖ» восстановился от травмы бедра
Вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя восстановился от травмы перед игрой ЛЧ с «Барсой».
21-летний француз, испытывавший проблемы с левым бедром, вернулся к тренировкам в общей группе парижан перед сегодняшним матчем Лиги 1 с «Клермоном».
Таким образом, Барколя сможет сыграть с «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.
В этом сезоне Брэдли забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 33 играх за «ПСЖ». Его статистика – здесь.
Спасибо Вам большое)))