Барколя готов сыграть с «Барсой». Вингер «ПСЖ» восстановился от травмы бедра

Вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя восстановился от травмы перед игрой ЛЧ с «Барсой».

21-летний француз, испытывавший проблемы с левым бедром, вернулся к тренировкам в общей группе парижан перед сегодняшним матчем 1 с « ».

Таким образом, сможет сыграть с «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

В этом сезоне Брэдли забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 33 играх за « ». Его статистика – здесь.