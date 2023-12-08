Дзюба после 2:0 с «Уралом»: «Здравствуйте, меня все видели? С наступающим Новым годом»
Артем Дзюба поздравил всех с предстоящим праздником.
Нападающий «Локомотива» после игры 18‑го тура МИР РПЛ с «Уралом» (2:0), проходя через микст‑зону, обратился к журналистам.
«Здравствуйте, меня все видели? С наступающим Новым годом», – сказал Дзюба.
Ранее форвард «Локомотива» отказался общаться с прессой: «Я с вами, журналистами, закончил».
Дзюба – журналистам: «Не будем вас уважать, пока вы не будете уважать нас. Как отменить бойкот? Научиться задавать нормальные вопросы»
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