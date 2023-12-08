Дзюба после 2:0 с «Уралом»: «Здравствуйте, меня все видели? С наступающим Новым годом»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Урал Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба поздравил всех с предстоящим праздником.

Нападающий «Локомотива» после игры 18‑го тура МИР РПЛ с «Уралом» (2:0), проходя через микст‑зону, обратился к журналистам.

«Здравствуйте, меня все видели? С наступающим Новым годом», – сказал Дзюба.

Ранее форвард «Локомотива» отказался общаться с прессой: «Я с вами, журналистами, закончил».

Дзюба – журналистам: «Не будем вас уважать, пока вы не будете уважать нас. Как отменить бойкот? Научиться задавать нормальные вопросы»

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20 комментариев
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Ответ леннорыч-абрамович
С посохом в руках был? Охохохохохо
Ну как с посохом…
+38
-1
+37
С посохом в руках был? Охохохохохо
+33
-3
+30
Ответ charly_54
Ну как с посохом…
и без снегурочки
+7
0
+7
Дзюба -рука ✋️ ножницы,бумага
+6
-4
+2
С наступающим новым годом! Годом деревянного дракона)))
+2
-1
+1
Все же не закончил еще с журналистами
+2
-1
+1
У него комплексы что-ли какие?
+3
-2
+1
Артиом, ты не тот файл отправил.
+1
0
+1
Давай, до свидания.
+1
-1
0
Был, как ёлка 🌲
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после побед и поражений это два разных дзюбы
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Дзюба доказывает, что человек (а конкретно футболист) с возрастом не умнеет, а даже наоборот
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Ответ Kudim41
и без снегурочки
без Орзул?🤔
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Ответ charly_54
Ну как с посохом…
Скорее тросточка?😃
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