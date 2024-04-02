Егор Титов: «Промес – полкоманды для «Спартака». Таких футболистов можно по пальцам пересчитать»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Квинси Промес Р-Спорт Футбол

Егор Титов оценил важность Квинси Промеса для «Спартака».

«В хоккее говорят, что вратарь – это полкоманды. Вот Промес – полкоманды для «Спартака». Не знаю, что там сейчас происходит, не могу сказать, будет он дальше играть или нет. Учитывая, что ему уже не выплачивают зарплату, здесь, как мне кажется, вопрос уже закрывается потихоньку. Это печально. Таких футболистов, как Промес, можно по пальцам пересчитать. Работали с ним еще 8 лет назад.

Не знаю, что у него произошло в голове, но, к сожалению, такая ситуация, что мы, скорее всего, потеряли его для «Спартака». Второго такого нет», – сказал экс-игрок красно-белых.

Футболист «Спартака» Промес взят под стражу в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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15 комментариев
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Промес - это полтонны.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Промес - это полтонны.
*полторы тонны
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Почему Ловчев больше ничего не говорит по поводу того, что наш парень в ОЭА в беде?
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Глупо отрицать, что Промес очень важен для Спартака. Но глупо отрицать и то, что за свои дела он должен получить по полной
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у Егория от бромантановых времён мозг ещё не восстановился по всей видимости. если Промес был так важен им - то как выглядят в его компании настоящие легенды «Спартака»? превратили большой спортивный клуб в шайку.
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" мы...потеряли его для «Спартака»."
Зато пенитенциарная система Нидерландов приобрела нового ценного кадра...
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Комментарий удален пользователем
Егорка, хватит уже, отпусти и забудь
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Да, Промес, это пол команды. Был... Но, матч с Зенитом в чемпе показал, что можно играть и без Квинси. Плохо, что организация игры отсутствует. Абаскаль не в состоянии создать команду.
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Когда то бы все равно он покинул Спартак,поэтому нужно без него учиться играть ну и искать ему замену.
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Снабжал пол команды))
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Небо сине голубое... Снег белый...
Сколько ещё раз будет констатация свершившегося факта. Это уже произошло.. Давно пора начать работать в новых условиях ... Раскрывать и упорно работать с теми кто есть, ежедневно...вкалывать, показывать, обьяснять , материть, по отцовски обнять...за руку по по полю водить, говорить в индивидуальных беседах , показывать видео...и прочее. Нет других инструментов, все до нас создано.. Но Великий Стратег Абаскаль не может делать простых земных вещей , не может трудится и делать из ремесленников мастеров, не его это дело с бестолковой шантрапой работать, силы и время тратить , ему бы пяток футболистов из АПЛ, пару из Ла Лиги, пару из серии А ... Он бы такую командеху забацал.... А с этими пешеходами ему не с руки....
Как же надоел этот цирк и этот грустный клоун , на которого нам продали билеты, рассказывая что он маэстро и кудесник....
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Быстрее хватайте Морено из Сочи, если есть такая возможность. Вместе с ним и центрального полузащитника Начо , очень умный парень , с мячом работает не глядя на него, поле видит , игру читает... Видно академию у парня....
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Ответ Лимит Лимитович
Почему Ловчев больше ничего не говорит по поводу того, что наш парень в ОЭА в беде?
Спартаковцы своих не бросают! По этой причине Ловчев замолчал насчет легендарного спартаковского уголовника и накроторговца Промеса. И я не удивлюсь, если Ловчев и вместе с другими спартаковцами в этой медийной тишине делают подкоп, причем прямо из Тарасовки, под тюрьму, в которой томится их дилер... Ой, в смысле, товарищ по несчастью. Ну, в смысле, по Спартаку.
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