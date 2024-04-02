Егор Титов: «Промес – полкоманды для «Спартака». Таких футболистов можно по пальцам пересчитать»

Егор Титов оценил важность Квинси Промеса для «Спартака».

«В хоккее говорят, что вратарь – это полкоманды. Вот Промес – полкоманды для « ». Не знаю, что там сейчас происходит, не могу сказать, будет он дальше играть или нет. Учитывая, что ему уже не выплачивают зарплату, здесь, как мне кажется, вопрос уже закрывается потихоньку. Это печально. Таких футболистов, как Промес, можно по пальцам пересчитать. Работали с ним еще 8 лет назад.

Не знаю, что у него произошло в голове, но, к сожалению, такая ситуация, что мы, скорее всего, потеряли его для «Спартака». Второго такого нет», – сказал экс-игрок красно-белых.

Футболист «Спартака» Промес взят под стражу в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.