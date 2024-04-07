Серджи Роберто может провести 15-й сезон в «Барсе». Переговоры о продлении контракта начнутся в ближайшие недели
Серджи Роберто может остаться в «Барселоне» еще на один сезон.
Как сообщает Mundo Deportivo, после рекомендации, которую Хави дал публично, а также после обсуждений внутри клуба, «Барса» проинформировала игрока о намерении провести переговоры о продлении его контракта.
Переговоры начнутся в ближайшие недели. Если Роберто останется, то следующий сезон будет для него 15-м в составе «блауграны».
В текущем сезоне Ла Лиги испанец провел 8 матчей и забил 3 гола. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.