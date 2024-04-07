Серджи Роберто может провести 15-й сезон в «Барсе». Переговоры о продлении контракта начнутся в ближайшие недели

Теги Барселона Ла Лига Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто может остаться в «Барселоне» еще на один сезон.

Как сообщает Mundo Deportivo, после рекомендации, которую Хави дал публично, а также после обсуждений внутри клуба, «Барса» проинформировала игрока о намерении провести переговоры о продлении его контракта.

Переговоры начнутся в ближайшие недели. Если Роберто останется, то следующий сезон будет для него 15-м в составе «блауграны». 

В текущем сезоне Ла Лиги испанец провел 8 матчей и забил 3 гола. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Проход Роберто в Классико на Бернабеу и победный на Камп Ноу лягушатникам,на всегда останется в памяти болельщиков Барсы со всего Мира
+33
-9
+24
Последний из могикан Каталонской школы
+12
-2
+10
Ответ yulay
В смысле последний? А Кубарси, Ямал, Форт, Гави откуда?
ты смысла не понял по ходу.
+11
-2
+9
Роберто хорош в середине поля. Играл многие годы, по большей части вынужденно, на неродной позиции правого защитника. Как игрок замены в центр поля - это отличная опция. На годик надо оставить.
+6
0
+6
Ответ kaka10
У адекватных болельщиков этот матч связан с судейским беспределом. И только фанатьё почитают Айтекина и Эвребе
3 лч твоего реала это судейский беспредел, который видел и помнит весь мир
+10
-6
+4
игрок на 5-6 позиций , нужно оставлять воспитанника
+5
-2
+3
"Старый конь борозду не портит" Серджо Роберто - трудяга - работяга! Таких ещё поискать надо! Надо оставить - имхо.
+4
-1
+3
Такой игрок нужен, надеюсь, продлят
+3
-1
+2
Ответ Мы Сила
Последний из могикан Каталонской школы
точнее - последний ветеран из дрим тим Гвардиолы..
+2
-1
+1
Ответ yulay
В смысле последний? А Кубарси, Ямал, Форт, Гави откуда?
я имею ввиду из той старой дрим тим Барселоны.
+1
0
+1
Ответ yulay
В смысле последний? А Кубарси, Ямал, Форт, Гави откуда?
Роберто последний из старой гвардии
+1
-1
0
Ответ Мы Сила
я имею ввиду из той старой дрим тим Барселоны.
Имеешь ввиду одно, а пишешь другое
0
0
0
Ответ yulay
Имеешь ввиду одно, а пишешь другое
Именно это он и имел в виду.
0
0
0
Ответ kaka10
У адекватных болельщиков этот матч связан с судейским беспределом. И только фанатьё почитают Айтекина и Эвребе
только пенальти на Суаресе было ошибкой и то с того ракурса что видели на повторе ,ты про реал с Баварией где в одной игре не назначили пенальти ворота реала дали красный видалю не за что и два года реала с офсайда ( это я про одну игру а таких было кучу)
+3
-3
0
Ответ DaniZero
кто больше него сезонов провел в браселоне?
Месси, Бускетс, Хави, Иньеста это по памяти.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий