Алонсо уйдет из «Барселоны» как свободный агент. Будущее Серджи Роберто зависит от Хави

Маркос Алонсо покинет «Барселону» по окончании сезона.

Как сообщает инсайдер , защитник уйдет в качестве свободного агента. При этом подчеркивается, что стороны с большим уважением относятся друг к другу.

Также покинуть «блауграну» может , но это зависит от будущего , главного тренера каталонцев.

присоединился к «Барселоне» летом 2022 года. В текущем сезоне на его счету 4 матча в . Изучить его статистику можно здесь.