Алонсо уйдет из «Барселоны» как свободный агент. Будущее Серджи Роберто зависит от Хави

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Маркос Алонсо Серджи Роберто Фабрицио Романо Футбол

Маркос Алонсо покинет «Барселону» по окончании сезона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник уйдет в качестве свободного агента. При этом подчеркивается, что стороны с большим уважением относятся друг к другу.

Также покинуть «блауграну» может Серджи Роберто, но это зависит от будущего Хави, главного тренера каталонцев.

Алонсо присоединился к «Барселоне» летом 2022 года. В текущем сезоне на его счету 4 матча в Ла Лиге. Изучить его статистику можно здесь.

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24 комментария
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Ну ругать Алонсо и называть его бездарным, по меньшей мере некрасиво. Он пришел, когда нужно было закрывать позицию, закрыл сразу, отыгрывал в разных схемах. Пришел бесплатно, а теперь без скандалов и доения клуба также уходит тихо. По-моему его стоит поблагодарить и красиво проводить
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Как может зависить от Хави если не известно останется он или нет . Для меня лучше видеть Роберто в следущем сезоне , такие игроки нужны , как на скамейке так и на поле в нужный момент .
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Какие же бездари комментируют под ником Алонсо 😂
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+23
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Если всё таки останется Хави, то возможно оставят и Роберто, в ином случае он либо уходит, либо завершает карьеру.
Да любой тренер , который придёт - не откажится от игрока , который может закрыть много позиций на поле . Который может посидеть на лавке и плюс имеет авторитет в раздевалке . Ну и конечно карьеру он не завершит , так как он сам говорил - если что поедет в МЛС, а там спрос будет .
+10
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Роберто нужен как капитан и вожатый для пионеротряда
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Ответ Мысли Стетхема
Комментарий скрыт
Зачем это костильское полено там нужно, если на его позиции Ла Масийский воспитанник топарь играет:))
+12
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Я уже забыл, что он вообще в Барсе...
+5
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Если всё таки останется Хави, то возможно оставят и Роберто, в ином случае он либо уходит, либо завершает карьеру.
Зачем ему в 32 года карьеру завершать?
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Ответ rigobersong
Зачем это костильское полено там нужно, если на его позиции Ла Масийский воспитанник топарь играет:))
Самое большое сожаление межсезонья это упущенный Гримальдо
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С Роберто последний из могикан
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Ответ Андрей Андреев
Хави + Алонсо — это вам не Хаби Алонсо
так смешно, что хочется плакать
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Ответ Inside 88 LW
При всем уважение к Роберто (несмотря на его вклад, даже в пиковой форме - игрок скамейки), есть Форт на позицию ПЗ, есть Кассадо в центр поля. Ла Масия не спит. К данному перечню - хотелось бы ещё услышать ещё одно любимое имя Хави - Ромеу.
Касадо уйдет, к основе подтянут Бернала
Роберто нужен как связь поколений и лидер раздевалки
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Ответ ljolik888
Как может зависить от Хави если не известно останется он или нет . Для меня лучше видеть Роберто в следущем сезоне , такие игроки нужны , как на скамейке так и на поле в нужный момент .
Если всё таки останется Хави, то возможно оставят и Роберто, в ином случае он либо уходит, либо завершает карьеру.
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Ответ Sevillafan
Маркоса в Севиллю
На пенсию
+1
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Комментарий удален пользователем
Хави + Алонсо — это вам не Хаби Алонсо
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При всем уважение к Роберто (несмотря на его вклад, даже в пиковой форме - игрок скамейки), есть Форт на позицию ПЗ, есть Кассадо в центр поля. Ла Масия не спит.
К данному перечню - хотелось бы ещё услышать ещё одно любимое имя Хави - Ромеу.
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Роберто нужен для раздевалки и запасной на несколько позиций(дыру залатать всегда может). Левандовский роль лидера не тянет. Хотя казалось, что для этого и брали. А сейчас вообще, даже голов нет. Ладно, хоть в матчах с Наполи забил из убойных моментов. Обычно и такое порол. Даже обработать мяч не мог уже. А на скамейку его не сажают из-за статуса и зп.(( Нужно продавать Левандовского, Рафинью, ещё пару ЦЗ, не продлевать контракты с ненужными резервистами. Купить топ опорника и нападающего.
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Ждём Алонсо в Атлетико! Всё таки будет красиво
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Маркос Алонсо всё же - невелика потеря для Барсы.
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