Алонсо уйдет из «Барселоны» как свободный агент. Будущее Серджи Роберто зависит от Хави
Маркос Алонсо покинет «Барселону» по окончании сезона.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник уйдет в качестве свободного агента. При этом подчеркивается, что стороны с большим уважением относятся друг к другу.
Также покинуть «блауграну» может Серджи Роберто, но это зависит от будущего Хави, главного тренера каталонцев.
Алонсо присоединился к «Барселоне» летом 2022 года. В текущем сезоне на его счету 4 матча в Ла Лиге. Изучить его статистику можно здесь.
Роберто нужен как связь поколений и лидер раздевалки
К данному перечню - хотелось бы ещё услышать ещё одно любимое имя Хави - Ромеу.