Дмитрий Чистяков: «Не скажу, что у «Зенита» какой-то спад. «Сити», «Ливерпуль» – все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается»
Дмитрий Чистяков не считает, что «Зенит» переживает спад.
– Что происходит с «Зенитом»? Могли в прошлом туре увеличить свой отрыв, но сыграли вничью.
– Никто не может себе гарантировать легкую прогулку. У каждой команды бывают подъемы, спады. Я даже не скажу, что это какой-то спад у «Зенита». Сыграли с «Крыльями Советов» вничью, и что? Это футбол, все могут оступиться, сыграть вничью, проиграть.
Такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается.
– Вам не кажется, что чемпионат стал намного интереснее, зрелищнее?
– Наверное, да, – сказал защитник «Зенита», выступающий за «Сочи» на правах аренды.
Сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 41 очко после 21 игры. «Зенит» отстает от «Краснодара» на 2 балла, но имеет матч в запасе.