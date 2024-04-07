Дмитрий Чистяков: «Не скажу, что у «Зенита» какой-то спад. «Сити», «Ливерпуль» – все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Сочи Футбол

Дмитрий Чистяков не считает, что «Зенит» переживает спад.

– Что происходит с «Зенитом»? Могли в прошлом туре увеличить свой отрыв, но сыграли вничью.

– Никто не может себе гарантировать легкую прогулку. У каждой команды бывают подъемы, спады. Я даже не скажу, что это какой-то спад у «Зенита». Сыграли с «Крыльями Советов» вничью, и что? Это футбол, все могут оступиться, сыграть вничью, проиграть.

Такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается.

– Вам не кажется, что чемпионат стал намного интереснее, зрелищнее?

– Наверное, да, – сказал защитник «Зенита», выступающий за «Сочи» на правах аренды. 

Сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 41 очко после 21 игры. «Зенит» отстает от «Краснодара» на 2 балла, но имеет матч в запасе. 

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1 комментарий
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Как все проигрывают,а Байер для тебя шутка что-ли?
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