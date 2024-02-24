Чистяков о бразильцах в «Зените»: «Клуб делает акцент на этот рынок. У «Спартака», ЦСКА и «Динамо» нет денег на бразильцев, что ли?»
Дмитрий Чистяков высказался о том, что «Зенит» покупает много бразильцев.
На данный момент в составе «Зенита» девять бразильцев – Педро, Артур, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Родригао, Нино и Марио Фернандес, который ранее выступал за сборную России.
– «Зенит» Рио-де-Жанейро» – как относитесь к шутке?
– Ха-ха, не знаю даже. Ни для кого не секрет же, что в команде много иностранцев, бразильцев. Клуб делает акцент на этот рынок. Если у них хорошо получается, значит, все делается правильно.
– Получается, у нас только «Зенит» может позволить себе закупаться бразильцами оптом.
– Почему? У «Краснодара», «Спартака», ЦСКА или «Динамо» денег, что ли, нет? Да, наверное, «Зенит» может больше.
Но посмотрите другие чемпионаты: в Германии «Бавария» скупает всех, кто заиграл, в Англии – «Сити», в Испании – «Реал». Почти в каждой лиге есть такая команда, – сказал защитник «Сочи», ранее выступавший за «Зенит».
Зенит в минусе на 129 млн, Спартак на 120, Динам на 112.
При этом за это время клубы купили: Зенит - 145 игроков, Спартак - 186 игроков и Динамо 173.
Теперь сравним первые две команды. Спартак купил на 41 игрока больше и потратил на 9 млн меньше Зенита.
Какие можно сделать выводы. В клубе должны работать профессионалы. Не покупать пучок игроков на 20-30 млн, с надеждой, что кто-то выстрелит, а купить одного-двух, но хорошего уровня.
Это я ещё не говорю про достижения клубов за это время.
Спартак позорит весь российский футбол.
Да, свои портреты рассылать совсем не обязательно.
или РЖД,Лукойл,ВЭБ,ВТБ не государственные?
А из оставшихся 24-х 15 приходится на спартак. Молчал бы лучше.