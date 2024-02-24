Чистяков о бразильцах в «Зените»: «Клуб делает акцент на этот рынок. У «Спартака», ЦСКА и «Динамо» нет денег на бразильцев, что ли?»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Чистяков Сочи Футбол

Дмитрий Чистяков высказался о том, что «Зенит» покупает много бразильцев.

На данный момент в составе «Зенита» девять бразильцев – Педро, Артур, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Родригао, Нино и Марио Фернандес, который ранее выступал за сборную России.

– «Зенит» Рио-де-Жанейро» – как относитесь к шутке?

– Ха-ха, не знаю даже. Ни для кого не секрет же, что в команде много иностранцев, бразильцев. Клуб делает акцент на этот рынок. Если у них хорошо получается, значит, все делается правильно.

– Получается, у нас только «Зенит» может позволить себе закупаться бразильцами оптом.

– Почему? У «Краснодара», «Спартака», ЦСКА или «Динамо» денег, что ли, нет? Да, наверное, «Зенит» может больше.

Но посмотрите другие чемпионаты: в Германии «Бавария» скупает всех, кто заиграл, в Англии – «Сити», в Испании – «Реал». Почти в каждой лиге есть такая команда, – сказал защитник «Сочи», ранее выступавший за «Зенит».

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87 комментариев
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У нищего ЦСКА есть деньги только на иранцев и алжирцев всяких из вторых лиг.
+36
-12
+24
Вот интересная табличка, кто-то выкладывал про трансферы за 10 лет: https://www.transfermarkt.world/premer-liga/einnahmenausgaben/wettbewerb/RU1/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2013&saison_id_bis=2023&nat=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0
Зенит в минусе на 129 млн, Спартак на 120, Динам на 112.
При этом за это время клубы купили: Зенит - 145 игроков, Спартак - 186 игроков и Динамо 173.
Теперь сравним первые две команды. Спартак купил на 41 игрока больше и потратил на 9 млн меньше Зенита.
Какие можно сделать выводы. В клубе должны работать профессионалы. Не покупать пучок игроков на 20-30 млн, с надеждой, что кто-то выстрелит, а купить одного-двух, но хорошего уровня.
Это я ещё не говорю про достижения клубов за это время.
+29
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+24
Ответ Назар Игорь
У Спартака, ЦСКА и Динамо деньги есть, конечно меньше чем у Зенита, но тоже приличные. Только мало иметь деньги, надо с умом их тратить.
Да, только вот ЦСКА и Динамо под персональными санкциями. Им любые покупки делать тяжелее чем остальным. Вспомнить хотя бы эпопею с выкупом Давилы
+29
-13
+16
Ответ Ростовский
У нищего ЦСКА есть деньги только на иранцев и алжирцев всяких из вторых лиг.
Hy куда уж там до богатейшего Ростова
+16
-2
+14
Ответ Ростовский
У нищего ЦСКА есть деньги только на иранцев и алжирцев всяких из вторых лиг.
Не устал еще под каждой новостью про ЦСКА писать? Иди за богатейшим ростовом своим следи
+14
-3
+11
Опять про это "«Зенит» может больше". Хоть я болею за Спартак, но хватит нести эту ерунду. Ладно когда ещё был Федун, но сейчас Лукойл, который может очень много, но вопрос в их желании и заинтересованности. Это, если что, я по трансферы.
+23
-13
+10
Ответ MAXIMum1
Вот интересная табличка, кто-то выкладывал про трансферы за 10 лет: https://www.transfermarkt.world/premer-liga/einnahmenausgaben/wettbewerb/RU1/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2013&saison_id_bis=2023&nat=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0 Зенит в минусе на 129 млн, Спартак на 120, Динам на 112. При этом за это время клубы купили: Зенит - 145 игроков, Спартак - 186 игроков и Динамо 173. Теперь сравним первые две команды. Спартак купил на 41 игрока больше и потратил на 9 млн меньше Зенита. Какие можно сделать выводы. В клубе должны работать профессионалы. Не покупать пучок игроков на 20-30 млн, с надеждой, что кто-то выстрелит, а купить одного-двух, но хорошего уровня. Это я ещё не говорю про достижения клубов за это время.
это ты еще не упомянул что Зенит за участие в еврокубках за последние 10 лет получил весьма внушительную сумму, а Спартак тратит непонятно откуда(народные :)) взявшиеся деньги и в никуда
+11
-3
+8
Деньги, деньги, деньги.... Ежели голова не работает, ни какие деньги не помогут. И не факт, что 8 бразилов хуже, чем 8 гастарбайтеров с трёх континентов.
+7
0
+7
Ответ Shuller18
Один Зенит за зиму потратил 30 миллионов, остальные 15 клубов РПЛ-39. Постыдился бы на счёт денег
Да, давайте трансфер Педро не только и в прошлое летнее окно и сейчас считать, но и еще лет десять каждый раз его прибавлять ;) Что стыдиться? ))
+19
-12
+7
Зато наш спартачок неожиданно прикупил какого-то, зарубежного Усральде. Ну, теперь , всё. 😂😹🤣😅😆
+14
-8
+6
У Спартака, ЦСКА и Динамо деньги есть, конечно меньше чем у Зенита, но тоже приличные. Только мало иметь деньги, надо с умом их тратить.
+32
-26
+6
Ответ </c/>
зенит выбрал позорный вектор развала российского футбола ещё много лет назад...так что, кучка бразильцев лишь последствия вектора...
Уж лучше кучка бразильцев, чем один голландский наркобарыга.
Спартак позорит весь российский футбол.
+8
-2
+6
Ответ юра георгиевский
Комментарий скрыт
А когда ЦСКА в очередной раз проигрывал великому Зениту ? по пенальти в суперкубке ? до этого была весной победа ЦСКА, этой осенью была ничья
+9
-5
+4
Зенит знает, кого купить, а Спартак покупает товарищей только что, слезших с пальмы, за огромное бабло.
+8
-4
+4
Ответ MAXIMum1
Вот интересная табличка, кто-то выкладывал про трансферы за 10 лет: https://www.transfermarkt.world/premer-liga/einnahmenausgaben/wettbewerb/RU1/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2013&saison_id_bis=2023&nat=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0 Зенит в минусе на 129 млн, Спартак на 120, Динам на 112. При этом за это время клубы купили: Зенит - 145 игроков, Спартак - 186 игроков и Динамо 173. Теперь сравним первые две команды. Спартак купил на 41 игрока больше и потратил на 9 млн меньше Зенита. Какие можно сделать выводы. В клубе должны работать профессионалы. Не покупать пучок игроков на 20-30 млн, с надеждой, что кто-то выстрелит, а купить одного-двух, но хорошего уровня. Это я ещё не говорю про достижения клубов за это время.
А ты хорош 👏🏻
+6
-2
+4
Ответ Pucheslav
А кто сказал про вину Зенита ? Комментатор выше написал что у Динамо и ЦСКА денег не сильно меньше чем у Зенита, но при этом не учёл что их сложнее тратить
Зенит тоже не из Европы покупает или хочешь сказать,что в Бразилии или Аргентине ЦСКА и Динамо не продадут игроков?
+3
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+3
Кто-то покупает Вендела, а кто-то на эти же деньги пачку бонгонд, и потом получает полную авоську, вот и вся разница.
+3
0
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....... Это всё ерунда, самое главное, чтобы наш спартачок не снялся раньше времени с чемпионата, а то потом скучно будет, без скандалов: о заговоре, о боковом ветре, с Юго-Запада, о купленном Кукуяне и Карасе на ВАРе. 😹😂🤣
+6
-3
+3
Ответ Мистер Блин
а раньше салютов что-ли не было?🤡🤡🤡Собянин это не московская область, если что))) твои концертмейстеры🤡🤡🤡😂😂😂
Я внятно написал, что Собянин просто поближе, чем Зенит, к твоим концертмейстерам. Плохо читаешь?
Да, свои портреты рассылать совсем не обязательно.
+3
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Ответ Мистер Блин
Комментарий скрыт
Наверное плохо играют на своих контрабасах.
+3
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Ответ Young Anton
Вы поняли да в один ряд зеню с сити и Реалом поставил
Написал болела нашего, 20 лет страдающего спартачка. Уж бы помолчал, помня Зенит 7:1 спартак.
+2
0
+2
Что то о качестве бразильцев ни кто не говорит….
+2
0
+2
Ответ Мистер Блин
Комментарий скрыт
Зенит имеет отношение к Московской области? Пусть Собянин чуть-чуть убавит расходы на праздники и салюты и твои концертмейстеры станут получать на двадцатку больше. Москва, таки, поближе к области, чем Зенит.
+2
-1
+1
Ответ Мистер Блин
Комментарий скрыт
в московской области?тогда обращайтесь к Московским клубам.
или РЖД,Лукойл,ВЭБ,ВТБ не государственные?
+2
-1
+1
Ответ </c/>
зенит выбрал позорный вектор развала российского футбола ещё много лет назад...так что, кучка бразильцев лишь последствия вектора...
А наш спартачок, зато, потихоньку привыкает к вектору попадания в лучшую лигу Мира[ФНЛ].
+4
-3
+1
Ответ MrFrost
Опять про это "«Зенит» может больше". Хоть я болею за Спартак, но хватит нести эту ерунду. Ладно когда ещё был Федун, но сейчас Лукойл, который может очень много, но вопрос в их желании и заинтересованности. Это, если что, я по трансферы.
А я не очень понимаю вашей претензий, то есть для вас потратить за 1,5 года 55+ млн евро на трансферы это мало???????? Вы хотите ещё ??
+5
-4
+1
Ответ Denis Akhmarov
Надо просто закон ограничивающий бюджетирование государством и госкомпаниями
Безграмотность. Газпром делится на кучу частных компаний, которые к государству не имеют никакого отношения, именно они и спонсируют клуб. Ну, понял, таки ?! Возьми и найди время, чтобы проштудировать эту тему, раз тебе так припекло.
+1
0
+1
Ответ Pucheslav
А когда ЦСКА в очередной раз проигрывал великому Зениту ? по пенальти в суперкубке ? до этого была весной победа ЦСКА, этой осенью была ничья
Третий год живёшь?
+4
-3
+1
Ответ Shuller18
Один Зенит за зиму потратил 30 миллионов, остальные 15 клубов РПЛ-39. Постыдился бы на счёт денег
Из этих 30-ти 9 приходится на летний трансфер Педро.
А из оставшихся 24-х 15 приходится на спартак. Молчал бы лучше.
+3
-2
+1
Ответ prus_3
Ну так и я о том же.
Ну и я. 😊
+2
-2
0
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