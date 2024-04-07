Оле-Гуннар Сульшер: «Ливерпуль» в 2021-м был лучшим в своей истории. При Клоппе это фантастическая команда»

Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о «Ливерпуле» Юргена Клоппа.

«С Юргеном знаешь, чего ожидать, но против него так сложно играть. Мяч движется вперед очень быстро, и они никогда не отдыхают, когда не владеют мячом.

Победа над ними на «Олд Траффорд» в Кубке Англии (3:2 в 2021 году – Sports) стала одним из самых ярких моментов в моей карьере в качестве тренера «Юнайтед».

Та команда « » с их великолепным тренером была лучшей из всех в истории клуба. Знаю, что это смелое заявление, потому что «Ливерпуль» был очень хорош в 80-х, но под руководством Юргена Клоппа они были фантастической командой», – заявил бывший тренер « ».

Сегодня манкунианцы примут «Ливерпуль» в матче 32-го тура АПЛ. Игра начнется в 17:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.