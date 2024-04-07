Оле-Гуннар Сульшер: «Ливерпуль» в 2021-м был лучшим в своей истории. При Клоппе это фантастическая команда»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Футбол

Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о «Ливерпуле» Юргена Клоппа.

«С Юргеном знаешь, чего ожидать, но против него так сложно играть. Мяч движется вперед очень быстро, и они никогда не отдыхают, когда не владеют мячом.

Победа над ними на «Олд Траффорд» в Кубке Англии (3:2 в 2021 году – Sports) стала одним из самых ярких моментов в моей карьере в качестве тренера «Юнайтед».

Та команда «Ливерпуля» с их великолепным тренером была лучшей из всех в истории клуба. Знаю, что это смелое заявление, потому что «Ливерпуль» был очень хорош в 80-х, но под руководством Юргена Клоппа они были фантастической командой», – заявил бывший тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня манкунианцы примут «Ливерпуль» в матче 32-го тура АПЛ. Игра начнется в 17:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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6 комментариев
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В 2021 Ливерпуль как раз таки был в большом кризисном перерыве с дичайшей эпидемией травм после реально топового (и наверное лучшего) своего состояния образца 2019-20. Так что как-то слишком громко Сульшер подогнал свою победу под временные рамки.
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Не был бы так однозначен. Полузащита с Собослаи и МакАллистером выглядит посильнее. Разве, что атака не дотягивает до тройки Мане-Фирмино-Салах
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Клопп создал фантастическую команду. Сложная теперь задача найти ему замену. Надеюсь Ливерпуль не постигнет участь Челси.
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Мне кажется, что всё-таки в 2018-2019 годах Ливерпуль был не слабее.
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