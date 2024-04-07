Матиас Соуле: «Роналду – гений, но я был удивлен тем, какой он хороший человек. Он рассказывал мне все: о своих машинах, о «Реале»

Матиас Соуле рассказал, чем его удивил Криштиану Роналду.

«Я был удивлен тем, какой он хороший человек. Я не был с ним знаком, но слышал, что о нем говорили. Он гений.

Я помню, как однажды мы пошли на обед, и он сел рядом со мной, до этого я никогда с ним не разговаривал. Я был удивлен, потому что совсем этого не ожидал. Он рассказал мне все: о своих машинах, о « », – сказал вингер « », выступающий за « » на правах аренды, в интервью ESPN.