Матиас Соуле: «Роналду – гений, но я был удивлен тем, какой он хороший человек. Он рассказывал мне все: о своих машинах, о «Реале»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фрозиноне Матиас Соуле Футбол

Матиас Соуле рассказал, чем его удивил Криштиану Роналду.

«Я был удивлен тем, какой он хороший человек.  Я не был с ним знаком, но слышал, что о нем говорили. Он гений. 

Я помню, как однажды мы пошли на обед, и он сел рядом со мной, до этого я никогда с ним не разговаривал. Я был удивлен, потому что совсем этого не ожидал. Он рассказал мне все: о своих машинах, о «Реале», – сказал вингер «Ювентуса», выступающий за «Фрозиноне» на правах аренды, в интервью ESPN.

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19 комментариев
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Ахахаха. Он смог рассказать мне о своих машинах - он гений.

Как сегодняшнему человеку мало нужно, чтобы увидеть в другом гения 😂😂😂

Пора обнулять очередную цивилизацию
+41
-15
+26
Рональду так хотел его заманить в постель?
+15
-4
+11
То есть любой хвастун для него хороший человек?😂
+16
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Сел рядом чтобы похвастаться )
+9
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Матиас не понял, что Роналду к нему подкатывал.
+7
-3
+4
Из серии: ты видел мою Бугатти, нищеброд???
+3
-1
+2
Ответ xQcoW
меси рассказал бы ему о своих мошеннических схемах, которые он провернул в бчк и майами, о своем отце Инфантино и лучшем друге Негрейре.
Роналдуфилы вы реально 🤡...
+8
-6
+2
Надеюсь что от переизбытка чувств он хотя бы не забыл пообедать)
+1
0
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Рон человечный, в отличие от злобного легенессито)))
Кан мудрее был чем роналдуфила
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-3
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Сомнительно, но окэй
0
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0
Ответ Ник Ник
Ахахаха. Он смог рассказать мне о своих машинах - он гений. Как сегодняшнему человеку мало нужно, чтобы увидеть в другом гения 😂😂😂 Пора обнулять очередную цивилизацию
Знаю, что словлю минусов
Но вот он
Капитализм во всей красе
+1
-1
0
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