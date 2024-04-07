Де Росси с «Ромой» набрал 26 очков в первых 11 матчах Серии А – 3-й результат в истории клуба в 3-очковую эпоху
Даниэле де Росси показал 3-й результат по очкам с «Ромой» в первых 11 играх Серии А.
С момента назначения итальянца римляне набрали 26 очков в турнире – 8 побед, 2 ничьих и одно поражение.
В трехочковую эпоху, с сезона-1994/95, лучше де Росси начали работу с «Ромой» в Серии А лишь двое – Руди Гарсия (31 очко в первых 11 играх) и Эусебио Ди Франческо (27).
После 31 матча «Рома» занимает в чемпионате Италии 5-е место.