Де Росси с «Ромой» набрал 26 очков в первых 11 матчах Серии А – 3-й результат в истории клуба в 3-очковую эпоху

Теги Рома Даниэле де Росси серия А Италия Руди Гарсия Эузебио Ди Франческо Футбол

Даниэле де Росси показал 3-й результат по очкам с «Ромой» в первых 11 играх Серии А.

С момента назначения итальянца римляне набрали 26 очков в турнире – 8 побед, 2 ничьих и одно поражение.

В трехочковую эпоху, с сезона-1994/95, лучше де Росси начали работу с «Ромой» в Серии А лишь двое – Руди Гарсия (31 очко в первых 11 играх) и Эусебио Ди Франческо (27).

После 31 матча «Рома» занимает в чемпионате Италии 5-е место.

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