У «Ромы» 1 поражение и 7 побед в 10 матчах Серии А после увольнения Моуринью. Дальше – дерби

Теги Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Лечче Футбол

«Рома» выиграла 70% матчей в Серии А после увольнения Жозе Моуринью.

Команда Даниэле де Росси сегодня сыграла вничью с «Лечче» в 30-м туре – 0:0.

Под руководством нового тренера римляне провели в чемпионате Италии 10 матчей. В 7 из них они добились победы, еще два завершились вничью. Единственное поражение – от лидирующего «Интера».

В следующем туре «Рому» ждет дерби. Матч с «Лацио» состоится 6 апреля.

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13 комментариев
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Багаж Моуриньо постепенно сходит на нет. Подряд поражение от Брайтона, отскок с Фиорентиной на 90+, вымученная победа над Сассуоло, ну и седня блеклая нулевая ничка с подвальным Лечче. Эмоции спали, реальный уровень Де Росси начинает прояснятся. Аталанта по потерянным уже обходит римлян. Другое дело, что и с Моуриньо в последних матчах было +- тоже самое, но надо было дать спокойно доработать
+24
-10
+14
Долго еще будут эту «стату» на сову натягивать?!)) Видимо пока совсем глупо смотреться не будет ))
Достаточно взглянуть на игру Ромы без Дибалы и станет все понятно ))
+9
-3
+6
Ответ kaka10
При всей симпатии к Болонье желаю Де Росси попасть в четвёрку, чтобы фанаты Йозе Марино поняли, что победа в третьесортном еврокубке это не потолок для нынешней Ромы
Так а как 4ое место может заменить Еврокубок? Смешно
+7
-3
+4
впереди такой календарь, что как раз и проверить реальный уровень Ромы/Де Росси
+2
0
+2
Ответ Блуждающий странник
Багаж Моуриньо )) и всерьёз же пишут этот бред. Они на выезде набрали очков за 4 матча больше чем Моур за пол сезона)( Может у фанатов Моуриньо "спадут эмоции" и они наконец глянут правде в глаза? Де Росси не топ тренер, но даже он справляется лучше чем самый высокооплачиваемый тренер Серии А)
Но когда Моуринью увольняли, отрыв от четвертого места был 3 очка, а теперь уже 5.

Взгляните правде в лицо - она именуется арифметикой 🤣
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Ответ Yakub_Yar
Результат хороший, но разве Рома встретилась с серьезными соперниками? Вот был Интер, они укатали Рому в Риме 4:2, при этом по матчу было видно, что запаса сил у Интера был вагон.
Фейеноорд и Брайтон с каких пор слабые команды?
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