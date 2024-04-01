У «Ромы» 1 поражение и 7 побед в 10 матчах Серии А после увольнения Моуринью. Дальше – дерби

«Рома» выиграла 70% матчей в Серии А после увольнения Жозе Моуринью.

Команда Даниэле де Росси сегодня сыграла вничью с « » в 30-м туре – 0:0.

Под руководством нового тренера римляне провели в чемпионате Италии 10 матчей. В 7 из них они добились победы, еще два завершились вничью. Единственное поражение – от лидирующего «Интера».

В следующем туре «Рому» ждет дерби. Матч с «Лацио» состоится 6 апреля.