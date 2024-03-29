«Фиорентина» хочет пригласить де Росси летом в случае ухода Итальяно. Даниэле планирует остаться в «Роме»
«Фиорентина» готова предложить Даниэле де Росси место главного тренера.
Как сообщает Corriere dello Sport, «Фиорентина» рассматривает главного тренера «Ромы» Даниэле де Росси в качестве замены Винченцо Итальяно. У обоих тренеров заканчиваются контракты этим летом.
Однако 40-летний итальянец не планирует уходит из «Ромы» и рассчитывает на новый контракт с римским клубом, несмотря на хорошие отношения руководством «фиалок».
Напомним, де Росси сменил на посту главного тренера Жозе Моуринью в январе этого года. При нем «волки» провели 13 матчей, из которых 9 закончились победой, два – ничьей и еще два – поражением.
Хотя если до ЛЧ доползём, то может и останется. Классические десятки сейчас почти никому не нужны.