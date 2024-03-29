«Фиорентина» хочет пригласить де Росси летом в случае ухода Итальяно. Даниэле планирует остаться в «Роме»

Теги Рома Фиорентина Даниэле де Росси Винченцо Итальяно серия А Италия Футбол

«Фиорентина» готова предложить Даниэле де Росси место главного тренера.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Фиорентина» рассматривает главного тренера «Ромы» Даниэле де Росси в качестве замены Винченцо Итальяно. У обоих тренеров заканчиваются контракты этим летом.

Однако 40-летний итальянец не планирует уходит из «Ромы» и рассчитывает на новый контракт с римским клубом, несмотря на хорошие отношения руководством «фиалок». 

Напомним, де Росси сменил на посту главного тренера Жозе Моуринью в январе этого года. При нем «волки» провели 13 матчей, из которых 9 закончились победой, два – ничьей и еще два – поражением.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Было б странно, если бы ДеРосси не планировал в Роме остаться)
+14
0
+14
Ага, он всегда был верен Роме игроком, а после такого хорошего старта тренерской карьеры покинет ее, бред...
+13
-1
+12
Как бы не закончился сезон нужно дать шанс Де Росси. Да и следующий сезон будет намного сложнее. Без Лукаку и без Дибалы.
+6
0
+6
Ответ Артем Алмазов
У Дибалы же ещё год контракта, нет?
У него там настолько смешные отступные, что я ничуть не сомневаюсь что он уйдёт. Что-то в районе 11 млн всего.
Хотя если до ЛЧ доползём, то может и останется. Классические десятки сейчас почти никому не нужны.
+2
-1
+1
Фиорентина себя топ-клубом воображает)
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
Как бы не закончился сезон нужно дать шанс Де Росси. Да и следующий сезон будет намного сложнее. Без Лукаку и без Дибалы.
У Дибалы же ещё год контракта, нет?
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
У него там настолько смешные отступные, что я ничуть не сомневаюсь что он уйдёт. Что-то в районе 11 млн всего. Хотя если до ЛЧ доползём, то может и останется. Классические десятки сейчас почти никому не нужны.
Куда перейдёт то? Севилья? Барселона? Очень сомнительно, в Англию, Германию - вряд ли вне зависимости от команды. Саудовская Аравия и то более реальный вариант, чем что-то в Европе…
0
0
0
Ответ Артем Алмазов
У Дибалы же ещё год контракта, нет?
Дибалу еще думают продлять или нет, по примеру Мхитаряна может пойти, тот же смог еще выдать отличные сезоны в Интере, хотя в Роме тоже казалось играет по настроению и когда травм нет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий