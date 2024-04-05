Канселу хочет играть только в «Барсе» и отказывает всем. Из-за его позиции переговоры с «Сити», который просит 40+ млн евро, продвигаются

«Барселона» хочет выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

Этим летом английский клуб потребует за 29-летнего защитника более 40 млн евро, пишет Diario Sport.

Канселу в этой ситуации занял четкую позицию: он хочет играть только за «Барсу». Интерес к нему проявляли «Арсенал», «Бавария», «Челси» и клубы из Саудовской Аравии (например, ранее сообщалось об интересе от «Аль-Хилаля»), но не намерен даже выслушивать предложения от других команд. При этом « » был готов продать Канселу в клуб, который предложит больше остальных.

Из-за твердой позиции Канселу переговоры между «Барсой» и «Ман Сити» постепенно продвигаются. Этим летом клубы могут договориться либо о полноценном трансфере игрока за приемлемую для «Барсы» фиксированную сумму и бонусы, либо об аренде с правом выкупа. Каталонцы предпочли бы второй вариант.

Все указывает на то, что сделку закроют до Евро-2024.

В этом сезоне Канселу забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 33 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.