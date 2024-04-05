Канселу хочет играть только в «Барсе» и отказывает всем. Из-за его позиции переговоры с «Сити», который просит 40+ млн евро, продвигаются

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу деньги Футбол

«Барселона» хочет выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

Этим летом английский клуб потребует за 29-летнего защитника более 40 млн евро, пишет Diario Sport.

Канселу в этой ситуации занял четкую позицию: он хочет играть только за «Барсу». Интерес к нему проявляли «Арсенал», «Бавария», «Челси» и клубы из Саудовской Аравии (например, ранее сообщалось об интересе от «Аль-Хилаля»), но Жоау не намерен даже выслушивать предложения от других команд. При этом «Ман Сити» был готов продать Канселу в клуб, который предложит больше остальных.

Из-за твердой позиции Канселу переговоры между «Барсой» и «Ман Сити» постепенно продвигаются. Этим летом клубы могут договориться либо о полноценном трансфере игрока за приемлемую для «Барсы» фиксированную сумму и бонусы, либо об аренде с правом выкупа. Каталонцы предпочли бы второй вариант. 

Все указывает на то, что сделку закроют до Евро-2024.

В этом сезоне Канселу забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 33 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанаты Реала в комментах взбудоражились, ведь их черепашка доит их до последней копейки))
+37
-11
+26
Ответ Nikita Filippov
Комментарий скрыт
Фанатам Реала не понять, у вас играют лишь наёмники.
+27
-9
+18
Ответ SaH4r.
Фанаты Реала в комментах взбудоражились, ведь их черепашка доит их до последней копейки))
Черепашка их личный хозяин
+20
-8
+12
По Канселу вопросов вообще нет, нужно брать.
+10
0
+10
Продажа за фиксированную сумму + бонусы - это Манчестер Сити ещё окажется и должен ?
+4
0
+4
Ещё одна аренда, да ещё и с правом выкупа - хороший вариант продолжения сотрудничества!
+6
-4
+2
Для любого футболиста Барселона эта вершина футбола, уйти из нее в любой другой клуб это понижение:)
+8
-7
+1
Мс ещё не знает, что это им придется доплатить Барселоне)
+2
-2
0
В ноябре 2022 на трансмаркете он оценивался в 70 лямов.
А потом сплошное падение - сейчас оценивается в 30.
Так что МанСити выгодно продать его за 40+.
0
0
0
Канселу все очень любят, один их немногих футболистов кто специально идет приветствовать болельщиков на противоположной трибуне(простим людям то есть 😁)
0
0
0
Пока есть ФФП Ла Лиги, ни в одном трансфере даже за копейки нельзя быть уверенным. Тебас не успокоится, пока Барселона не останется с одними только воспитанниками младше 18 лет и своими фокусами пытается обнулить любые попытки Барсы усиливать состав
0
0
0
Ответ SaH4r.
Фанаты Реала в комментах взбудоражились, ведь их черепашка доит их до последней копейки))
После последних 10-ти лет и "великолепной" трансферной политики Барсы, глорам Барсы про транжир, плохие трансферы, ошибки и прочее не стоит даже заикаяться:)

Ну и молитесь, чтобы Мбаппе не пришел в Реал, всем же ясно, что Мбаппе сделает с Басрой😉

Вполне возможно, что прокуратура Испании заведет уголовное дело на Мбаппе за изнасилование 11 человекчеловек на Камп Ноу😁
0
0
0
Ответ войд
Так этим середняком никто кроме бчк не интересуется,поэтому он и хочет остаться в бестрофейнике)
Тебе же сказали что он хочет остаться в барсе, а не переходить в бестрофейники описанные в новости
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий