«Штутгарт» сравнялся с «Баварией» по очкам в Бундеслиге – 60. Команды на 16 баллов отстают от лидирующего «Байера»

«Штутгарт» догнал «Баварию» в турнирной таблице чемпионата Германии.

В 28-м туре Бундеслиги « » в гостях победил дортмундскую «Боруссию» (1:0).

Команда Себастиана Хенесса догнала «Баварию» по набранным очкам – у обоих клубов по 60 баллов. Мюнхенцы находятся выше благодаря дополнительным показателям.

От лидирующего «Байера» «Бавария» и «Штутгарт» отстают на 16 очков.