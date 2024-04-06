«Штутгарт» сравнялся с «Баварией» по очкам в Бундеслиге – 60. Команды на 16 баллов отстают от лидирующего «Байера»
«Штутгарт» догнал «Баварию» в турнирной таблице чемпионата Германии.
В 28-м туре Бундеслиги «Штутгарт» в гостях победил дортмундскую «Боруссию» (1:0).
Команда Себастиана Хенесса догнала «Баварию» по набранным очкам – у обоих клубов по 60 баллов. Мюнхенцы находятся выше благодаря дополнительным показателям.
От лидирующего «Байера» «Бавария» и «Штутгарт» отстают на 16 очков.
А ты так пишешь будто неделю
Назад сыграли.
От той Баварии уже мало кто остался