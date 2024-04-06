«Штутгарт» сравнялся с «Баварией» по очкам в Бундеслиге – 60. Команды на 16 баллов отстают от лидирующего «Байера»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Штутгарт бундеслига Германия Себастиан Хенесс Футбол

«Штутгарт» догнал «Баварию» в турнирной таблице чемпионата Германии.

В 28-м туре Бундеслиги «Штутгарт» в гостях победил дортмундскую «Боруссию» (1:0).

Команда Себастиана Хенесса догнала «Баварию» по набранным очкам – у обоих клубов по 60 баллов. Мюнхенцы находятся выше благодаря дополнительным показателям.

От лидирующего «Байера» «Бавария» и «Штутгарт» отстают на 16 очков.

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13 комментариев
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давненько бавария в ле не играла)
+24
-3
+21
Выкинуть Тухлого на 3 место по итогам сезона будет красиво.
+16
-1
+15
Ответ oka79410
давненько бавария в ле не играла)
А с чего это ей играть в ЛЕ, если от Германии в ЛЧ 4 клуба идут
+14
-3
+11
Хенес сделал из Штутгарт конфету
+7
0
+7
Это особенно удачное достижение, учитывая, что в прошлом сезоне спасались в стыках с Гамбургом.
+4
0
+4
На фоне космического Байера незаслуженно обделяется вниманием Штутгарт, учитывая их возможности шикарно выступают в этом сезоне
+3
0
+3
Баер звери, теперь уже не досягаемы
+1
0
+1
Ответ cukken
Зато про 2-8 по сей пишут… 🤦‍♂️ Когда в своем болоте кризис случился.
С того матча уже 4 года прошло
А ты так пишешь будто неделю
Назад сыграли.
От той Баварии уже мало кто остался
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Тухелю ещё долго не отмыться от этого позора
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Штутгарт же недавно в ФНЛ барахтался😃👍
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Ответ фк кабинет
Выкинуть Тухлого на 3 место по итогам сезона будет красиво.
Лейпциг и Боруссия ещё могут догнать ... Но в лч и пятая может попасть
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