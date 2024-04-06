Тухель о 2:3 с «Хайденхаймом»: «Подобного на таком уровне происходить не должно. «Бавария» все держала под контролем до перерыва и отдала игру в первые 15 минут 2-го тайма»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Хайденхайм Футбол

Томас Тухель прокомментировал поражение от «Хайденхайма» (2:3).

«Подобного на таком уровне происходить не должно. Мы все держали под контролем до перерыва, сейчас сложно объяснить это. У нас проблемы с тем, чтобы поддерживать заданный уровень, и сегодняшняя игра, увы, стала очередным тому подтверждением.

Мы отдали игру в первые 15 минут второго тайма после того, как сделали много хорошего до перерыва. Затем у нас еще были 3-4 голевых момента, но мы их не реализовали. И мы позволяли сопернику забивать слишком простые мячи», – сказал главный тренер «Баварии».

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21 комментарий
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Тухель давай до свидания
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Спасибо, что поведал, а то мы не поняли
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Ну наконец-то этот высокомерный и наглый клуб возят по газону 👏
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Ответ SergioRamos92
Там уже Штутгарт на вторую пятку наступает Баварии Им бы теперь второе место удержать.
вот, совсем как Юве: долго шли за Интером, опережали Милан очков на 8, теперь третьи, отстают от Милана на 6 очков, уже Болонья на пятки наступает, а Макс завел разговоры, что важно удержаться в четверке 🤣

тут, походу, то же самое может быть
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Эмин Алиев не заходил поддержать своего любимого топ тренера?
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Тухель слова Тен Хага прям под копирку повторяет после матчей...
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Прям по конспектам Федотова отвечает. Такого не должно происходить, но происходит постоянно
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Тухлый не тухни, впереди Арсенал.
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Верните ТУХЕЛЯ!
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Two steps from hell- план Тухеля в Баварии
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меньше болтай, больше работай!
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«Немного солнца в холодной воде» Франсуаза Саган в роли Томаса Тухеля
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Хорош чертяка.. )
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не ну какой спрос с Тухеля? чел как пришел так его сразу же подружки модника начали сливать, по итогу баварские неженки сами себя высекли
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Ответ Любезный Коссутий
ждем интервью, где Тухел, как Аллегри, будет рассказывать, что задача на сезон - удержаться в 4-ке
Там уже Штутгарт на вторую пятку наступает Баварии
Им бы теперь второе место удержать.
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Ответ Любезный Коссутий
вот, совсем как Юве: долго шли за Интером, опережали Милан очков на 8, теперь третьи, отстают от Милана на 6 очков, уже Болонья на пятки наступает, а Макс завел разговоры, что важно удержаться в четверке 🤣 тут, походу, то же самое может быть
Может Тухель готовится стать преемником Аллегри 🤔
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Ответ v.belorussky
Ну наконец-то этот высокомерный и наглый клуб возят по газону 👏
Золотые времена немецкого футбола наступили, думаю это ненадолго, поэтому надо наслаждаться каждой секундой!
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