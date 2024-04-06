«Бавария» проиграла 6 матчей в Бундеслиге впервые с сезона-2011/12. Тогда она стала второй

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Хайденхайм Футбол

«Бавария» потерпела наибольшее число поражений в Бундеслиге за 12 сезонов.

Команда Томаса Тухеля сегодня уступила «Хайденхайму» (2:3) в 28-м туре.

В текущем чемпионате мюнхенцы проиграли 6 матчей. В последний раз подобное было в сезоне-2011/2012 – тогда они потерпели 7 поражений и финишировали на втором месте.

В следующем туре «Бавария» примет «Кельн» – это произойдет 13 апреля.

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25 комментариев
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Кейну в следующем сезоне за Аль Хиляль надо поиграть.
А то те уже на рекордной беспроигрышной серии идут.
+31
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+25
История повторяется
Но тогда Бавария доходила до финалов Кубка Германии и ЛЧ
Уже прям можно статью писать на тему
«Что было в мире когда чемпионом в Германии была не Бавария»
Целая жизнь будто уже прошла
+21
-1
+20
Байер чемпион!!!
+15
-2
+13
Ответ Камиль Габитов
Где то в Каталонии,один поляк рад этому,что без него Баварцы вторые будут в этом сезоне,Кейн не уровень Роберта.
Кейн действительно не уровень Левандовски, а порядком выше.
+13
-4
+9
Ответ ОттоДракула
Все эти мусиалы, горетцки и сане в 2024 году совсем мёртвые.
Сане стабилен
Первую половину сезона разрывает
А вторую часть сезона проваливает
+4
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Кейна по человечески очень жаль
+3
0
+3
Как будут вспоминать о Кейне в будущем? "УГ ты не был, но и до вершин не добрался".
+2
0
+2
Все эти мусиалы, горетцки и сане в 2024 году совсем мёртвые.
+6
-4
+2
Вот же было время, когда Бавария с такими топарями как Швайнштайгер, Лам, Роббен умудрялась упускать чемпионство, современная Бавария кажется совсем уж мелковатой в сравнении с теми фамилиями
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Ответ SergioRamos92
Сане стабилен Первую половину сезона разрывает А вторую часть сезона проваливает
Этот совсем плох: за последние 2 месяца 0 результативных действий, при этом почти каждый матч в основе выходит.
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+1
Ответ Камиль Габитов
Где то в Каталонии,один поляк рад этому,что без него Баварцы вторые будут в этом сезоне,Кейн не уровень Роберта.
Очень рад. Ведь с ним Барселона тоже будет второй.
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Наконец то Баварии кто то бросил вызов в чемпионате , даже уже не верится , что такое могло произойти , Байеру удачи в следующий сезоне !!!
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Если бы Штутгарт не занимался херней,а стабильно набирал очки,Бавария была бы 3-я.
Я не про Хайденхайм конечно,эти красавцы.
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Вот же история получится если Кейн перейдет в ПСЖ и не выиграет Макдональдс Лигу в следующем сезоне, можно будет сериал снимать)
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Cезон 2011/12-сезон серебреного требла Баварии))
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Как же похорошела Бундеслига при Тухлере.😏
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И тогда же они в последний на данный момент раз заканчивали сезон без единого трофея.
Повторение вполне реально. Даже если пройдут Арсенал, то от Реала/Сити отлетят
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Ждем баварю в Ле))
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Ответ A1190
Кейна по человечески очень жаль
Жалко команды где он играет что он выиграл? Мистика?
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