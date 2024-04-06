«Бавария» проиграла 6 матчей в Бундеслиге впервые с сезона-2011/12. Тогда она стала второй

«Бавария» потерпела наибольшее число поражений в Бундеслиге за 12 сезонов.

Команда Томаса Тухеля сегодня уступила « » (2:3) в 28-м туре.

В текущем чемпионате мюнхенцы проиграли 6 матчей. В последний раз подобное было в сезоне-2011/2012 – тогда они потерпели 7 поражений и финишировали на втором месте.

В следующем туре « » примет «Кельн» – это произойдет 13 апреля.