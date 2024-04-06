«Бавария» проиграла 6 матчей в Бундеслиге впервые с сезона-2011/12. Тогда она стала второй
«Бавария» потерпела наибольшее число поражений в Бундеслиге за 12 сезонов.
Команда Томаса Тухеля сегодня уступила «Хайденхайму» (2:3) в 28-м туре.
В текущем чемпионате мюнхенцы проиграли 6 матчей. В последний раз подобное было в сезоне-2011/2012 – тогда они потерпели 7 поражений и финишировали на втором месте.
В следующем туре «Бавария» примет «Кельн» – это произойдет 13 апреля.
А то те уже на рекордной беспроигрышной серии идут.
Но тогда Бавария доходила до финалов Кубка Германии и ЛЧ
Уже прям можно статью писать на тему
«Что было в мире когда чемпионом в Германии была не Бавария»
Целая жизнь будто уже прошла
Первую половину сезона разрывает
А вторую часть сезона проваливает
Я не про Хайденхайм конечно,эти красавцы.
Повторение вполне реально. Даже если пройдут Арсенал, то от Реала/Сити отлетят