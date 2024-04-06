«Байер» в одной победе от титула. Отрыв от «Баварии» – 16 очков за 6 туров до завершения Бундеслиги
«Байеру» достаточно набрать 3 очка. чтобы выиграть чемпионат Германии.
Команда Хаби Алонсо после сегодняшней победы над «Унионом» (1:0) имеет на счету 76 очков. Уступившая «Хайденхайму» «Бавария» отстает от нее на 16 баллов.
До завершения чемпионата остается 6 туров.
В оставшихся матчах в Бундеслиге «Байер» встретится с «Вердером» (14 апреля), дортмундской «Боруссией» (21 апреля), «Штутгартом» (27 апреля), «Айнтрахтом» (5 мая), «Бохумом» (12 мая) и «Аугсбургом» (18 мая).
Который во всех своих сезонах в проф футболе брал чемпионства
Следующий вызов для Кейна найден
У Байера все шансы пройти в финал ЛЕ и победить там.
Тут прост надо чемп без поражений закончить)