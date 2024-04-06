«Байер» в одной победе от титула. Отрыв от «Баварии» – 16 очков за 6 туров до завершения Бундеслиги

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

«Байеру» достаточно набрать 3 очка. чтобы выиграть чемпионат Германии.

Команда Хаби Алонсо после сегодняшней победы над «Унионом» (1:0) имеет на счету 76 очков. Уступившая «Хайденхайму» «Бавария» отстает от нее на 16 баллов.

До завершения чемпионата остается 6 туров.

В оставшихся матчах в Бундеслиге «Байер» встретится с «Вердером» (14 апреля), дортмундской «Боруссией» (21 апреля), «Штутгартом» (27 апреля), «Айнтрахтом» (5 мая), «Бохумом» (12 мая) и «Аугсбургом» (18 мая).

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40 комментариев
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Только одно может оставить байер без титула, если кейн сейчас расторгнет контракт с баварией и подпишется в байер.
+123
-6
+117
Ответ Красный чай
Только одно может оставить байер без титула, если кейн сейчас расторгнет контракт с баварией и подпишется в байер.
Тогда чемпионом станет Штутгарт
+87
0
+87
Да, магия Кейна все же оказалась сильней магии Неверкузена. Сглазить уже не боюсь, так как даже если Байер вдруг ничего не выиграет больше, Бавария точно оступится хотя бы раз.
+78
-1
+77
Ответ Бондарев Олег
Да, магия Кейна все же оказалась сильней магии Неверкузена. Сглазить уже не боюсь, так как даже если Байер вдруг ничего не выиграет больше, Бавария точно оступится хотя бы раз.
Магия Кейна сильнее магии Комана
Который во всех своих сезонах в проф футболе брал чемпионства
+37
0
+37
Там в арабской лиге какая то команда не проигрывает год и уже чемпионы.
Следующий вызов для Кейна найден
+28
0
+28
В прошлом сезоне Хаби взял команду в зоне вылета и вытащил в еврокубки. В этом летит к долгожданному чемпионству и кубку для клуба. Если он выиграет эти трофеи, то он станет легендой "Байера", а если еще и ЛЕ захватит, то звание лучшего тренера года в мире ему обеспечено.
+20
0
+20
Если бы на месте Байера был Дортмунд, Бавария оставалась бы фаворитом.
+14
0
+14
Кто те которые не верили?Что Кейн сможет проклятие своего бывшего клуба перевести в свой нынешний,и тем самым снять этоже проклятие с Байера
+13
0
+13
Ещё никогда не было так легко купить билет на домашний матч Баварии в Бундеслиге
+13
-1
+12
Ответ loginov8ynwa
Тогда чемпионом станет Штутгарт
🤣🤣🤣
+9
0
+9
С победой 👍🏼👍🏼👍🏼
+10
-1
+9
Ответ loginov8ynwa
Тогда чемпионом станет Штутгарт
Штутгарт вообще удивительный клуб, на моей памяти и чемпионство брали, и в пердив падали, сейчас в зоне ЛЧ маячат, а в прошлом сезоне боролись за выживание.
+8
0
+8
Ответ Алексей Кузнецов
В прошлом сезоне Хаби взял команду в зоне вылета и вытащил в еврокубки. В этом летит к долгожданному чемпионству и кубку для клуба. Если он выиграет эти трофеи, то он станет легендой "Байера", а если еще и ЛЕ захватит, то звание лучшего тренера года в мире ему обеспечено.
В прошлом сезоне ещё Алонсо чуть было не дотащил аспириновых до финала ЛЕ. В полуфинале просто не повезло против автобуса Моуриньо.
+6
-1
+5
Ждём победы в следующем туре и досрочного чемпионства !
+2
0
+2
Ответ Роман
Бавария с такой игрой вылетит от Арсенала. У Байера все шансы пройти в финал ЛЕ и победить там.
ну шансы на ле все таки не очень большие.там ливер все таки.а бавария думаю уже тупо сосредоточилась на лч,чемп уже проигран
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Ответ Knife707
В чем секрет? Алонсо или Кейн?
отсутствие тренера у баварии.я уже отвык от такой слабой баварии
+1
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Ответ denisques
Прошу прощения всех фанатов Байера, я сам хочу чтобы они выиграли Бундеслигу. Но, решил впервые понаблюдать за их игрой, раз столько шума навели и тренерский гений Алонсо на слуху. Но я не увидел по игре ничего уникального и поражающего воображение. Пасы в недодачу, отсутствие целостной игры, все как то ни туда ни сюда. Может я что-то не понимаю, но если такое прокатывает в Германии это не значит что будет прокатывать в ЛЧ. Следующий сезон покажет, хорошо что Алонсо остается
Байер в ЛЕ с Вест Хэмом играет, посмотрим на что способен, Вест Хэм клуб приличный
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Ответ Красный чай
Только одно может оставить байер без титула, если кейн сейчас расторгнет контракт с баварией и подпишется в байер.
это очень смешно
+1
0
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Если бы Боруссия не была Боруссией, то и в прошлом году Бавария осталась бы без чемпионства. Второй год подряд игра ни о чём
+1
0
+1
Бавария с такой игрой вылетит от Арсенала.
У Байера все шансы пройти в финал ЛЕ и победить там.
+2
-1
+1
В чем секрет? Алонсо или Кейн?
+1
0
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Можно открывать шампанское
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+1
Щас бавар проект скупит всю ферму)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Cooporose
Если бы на месте Байера был Дортмунд, Бавария оставалась бы фаворитом.
Смешно )))
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Ответ Роман
Бавария с такой игрой вылетит от Арсенала. У Байера все шансы пройти в финал ЛЕ и победить там.
Там есть одна команда которая может быть против )))
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🤞🤞🤞за «Байер»!
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Ответ zzzeeerrrooo
Это ты застрял в 00-10 23-1 было в ответке
Ну я понимаю что будут минусовать за правду, поэтому пишу честно. Автобуса там точно не было и там и везде, имейте свой мозг, а не повторяйте за другими 👍🏻
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Ответ Mountain Range
Комментарий удален пользователем
Байер "Неверлузен"
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Да они ещё в матче с Баварией вопрос с чемпионством закрыли
Тут прост надо чемп без поражений закончить)
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