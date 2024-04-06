У «Байера» 36 побед и 5 ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая

Серия «Байера» без поражений достигла 41 матча.

Команда Хаби Алонсо одолела « » (1:0) в 28-м туре чемпионата Германии.

Левенкузенцы выиграли в 6-й раз подряд, в Бундеслиге – в 9-й. Всего в этом сезоне у них 36 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

Последнее поражение у « » было 27 мая – от «Бохума» (0:3).

11 апреля лидер чемпионата Германии встретится с «Вест Хэмом» в Лиге Европы.