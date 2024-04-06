У «Байера» 36 побед и 5 ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая
Серия «Байера» без поражений достигла 41 матча.
Команда Хаби Алонсо одолела «Унион» (1:0) в 28-м туре чемпионата Германии.
Левенкузенцы выиграли в 6-й раз подряд, в Бундеслиге – в 9-й. Всего в этом сезоне у них 36 побед и 5 ничьих во всех турнирах.
Последнее поражение у «Байера» было 27 мая – от «Бохума» (0:3).
11 апреля лидер чемпионата Германии встретится с «Вест Хэмом» в Лиге Европы.
Пройти чемпионат без поражений,чего даже баварии не удавалось ни разу
Сезон надо закончить без поражений !
Следующий матч - домашний с Вердером - при победе будет чемпионским в сезоне !
Отдельный респект Шаби Алонсо!
Для такого рекорда никак без него .
Сегодня , например , вратарь Униона вытащил все и свое и чужое , а ещё в концовке реально угрожал чужим воротам )))
Так что :
Пусть не оставляет удача и тогда порадуемся рекорду !