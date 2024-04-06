У «Байера» 36 побед и 5 ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Унион Берлин Футбол

Серия «Байера» без поражений достигла 41 матча.

Команда Хаби Алонсо одолела «Унион» (1:0) в 28-м туре чемпионата Германии.

Левенкузенцы выиграли в 6-й раз подряд, в Бундеслиге – в 9-й. Всего в этом сезоне у них 36 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

Последнее поражение у «Байера» было 27 мая – от «Бохума» (0:3).

11 апреля лидер чемпионата Германии встретится с «Вест Хэмом» в Лиге Европы.

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39 комментариев
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Следующий матч с Вердером дома чемпионский!
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Кейн 🤝 Хаби Алонсо = Байер чемпион Бундеслиги
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Да они уже чемпионы. Можно поздравлять. Исторический сезон
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Теперь ради рекорда остается только играть
Пройти чемпионат без поражений,чего даже баварии не удавалось ни разу
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Следующую игру выиграть, и впервые в своей истории чемпионы Германии.
+20
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+18
то есть они чемпионство могут за пять туров до конца оформить уже?
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Ответ Stereoboroda Buddy
то есть они чемпионство могут за пять туров до конца оформить уже?
Верно, нужно обыграть Вердер дома
+17
-1
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Неверлузен)
+14
-1
+13
Ответ Аскар Туребеков
Алонсо уже один из лучших в мире!
Нет. Один сезон не показатель. Он только начинает. Пока скорее всего даже в топ-10 не входит, потому что не с чем сравнить. Но однозначно если так продолжит - будет одним из лучших.
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В следующем туре дома с Вердером официально оформят титул.
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Алонсо уже один из лучших в мире!
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Ответ Stereoboroda Buddy
то есть они чемпионство могут за пять туров до конца оформить уже?
Никто бы не поставил и тысячи рублей с коэффициентом миллион перед стартом сезона, на то, что Байер сможет стать чемпионом за 5(!) туров до конца чемпионата. Жизнь удивительна конечно)
+6
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+6
Ответ Mykytka
Нет. Один сезон не показатель. Он только начинает. Пока скорее всего даже в топ-10 не входит, потому что не с чем сравнить. Но однозначно если так продолжит - будет одним из лучших.
как вообще это определяют? если гвардиола лучший,который может выигрывать только с коипндой у которой самый большой бюджет в лиге, то о чем вообще говорить, какие могут быть топ
+5
-1
+4
Ответ Мандалай
В следующем туре дома с Вердером официально оформят титул.
Надеюсь, оформят дома, а не как Наполи (они бы чемпионами были в случае победы дома над Салернитаной, но сыграли вничью, в итоге оформили чемпионство в гостях у Удинезе)
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Проклятие снято. И это может быть снято золотым дублем как минимум.
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Как же ждали, чтоб в Бундеслиге сменился чемпион. Как же рад за Байер и Алонсо. Удачи им👍
+3
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Байер так держать. Только вперед!
+2
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Молодцы !
Сезон надо закончить без поражений !
Следующий матч - домашний с Вердером - при победе будет чемпионским в сезоне !
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Ответ Мандалай
В следующем туре дома с Вердером официально оформят титул.
И приедут играть в Дортмунд в качестве чемпионов - ИТС Окей 😁👌
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Но останутся ли они непобежденными по итогам сезона? Если за 4-5 туров до конца возьмут чемпионство, дальше будет в разы тяжелее сохранить мотивацию.
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Рад за Байер
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Когда включил чит god mode
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Кто ты, воин?
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Красавчики, Монстры!

Отдельный респект Шаби Алонсо!
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Ответ Аскар Туребеков
Алонсо уже один из лучших в мире!
Не спешите, один успешный сезон не показатель. Посмотрим, насколько стабилен, Алонсо будет в следующем сезоне. В любом случае удачи ему.
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Ответ Аскар Туребеков
Алонсо уже один из лучших в мире!
Блин, подумал про пользователя sports вначале 😂
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Золотой дубль точно должны сделать! Хотелось бы ещё ЛЕ! Удачи Леверкузену!
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Ответ Олег Иваницкий
Никто бы не поставил и тысячи рублей с коэффициентом миллион перед стартом сезона, на то, что Байер сможет стать чемпионом за 5(!) туров до конца чемпионата. Жизнь удивительна конечно)
я поставил, как и в прошлом году
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Байер-чемпик!
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Ответ SergioRamos92
Теперь ради рекорда остается только играть Пройти чемпионат без поражений,чего даже баварии не удавалось ни разу
Пока фарт есть !
Для такого рекорда никак без него .
Сегодня , например , вратарь Униона вытащил все и свое и чужое , а ещё в концовке реально угрожал чужим воротам )))
Так что :
Пусть не оставляет удача и тогда порадуемся рекорду !
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