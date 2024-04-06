Вратарь «Ростова» Медведев о Кубке: «Не могу сказать, что это задача, но хотим выиграть. Все в команде мечтают выиграть Кубок, да и все трофеи тоже»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Матч ТВ Никита Медведев Футбол

Никита Медведев рассказал о желании «Ростова» выиграть Кубок России.

Во втором четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России «Ростов» победил «Химки» (0:0, 7:6 по пенальти).

«Выиграть Кубок России – всегда большая удача. Все в команде об этом мечтают, тут и говорить нечего. Любой трофей – большая радость.

Не могу сказать, что это прям наша задача, но мы хотим выиграть Кубок, да и все трофеи тоже. Все зависит от нашей работы», – сказал вратарь «Ростова» Никита Медведев.

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4 комментария
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