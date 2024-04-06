Гоцук о бане за фол на Фамейе: «Три матча – много. И это не красная, наверное, – игровой эпизод, он сложился так, к сожалению. Футболисты едят один хлеб, еще с ФНЛ друг друга знаем»
Кирилл Гоцук не согласен с решением КДК о трехматчевой дисквалификации.
Ранее Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о трехматчевой дисквалификации защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука за грубый фол на нападающем «Балтики» Джоэле Фамейе в матче 22‑го тура Мир РПЛ.
Позже стало известно, что форвард пропустит четыре недели из‑за травмы коленного сустава. Сам Гоцук рассказал, что после игры позвонил Фамейе и извинился.
«Мой звонок Фамейе – это не показной жест и не ради КДК, как могли многие подумать. Я Фамейе давно знаю, мы знаем друг друга еще с ФНЛ, футболисты едят один хлеб, мы коллеги. Я считаю, что я был обязан это сделать. Это просто по‑человечески.
А по ситуации с нарушением я считаю, что три матча – это много. И это, наверное, не красная карточка, как бы это ни звучало из моих уст. Это игровой эпизод, к сожалению, он сложился так. Еще раз желаю Фамейе здоровья», – сказал Гоцук.