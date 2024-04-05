Гоцук дисквалифицирован на 3 матча за фол на Фамейе, которого унесли на носилках. Форвард «Балтики» пропустит 4 недели из-за травмы, «Пари НН» может обжаловать решение

КДК РФС принял решение о трехматчевой дисквалификации Кирилла Гоцука.

В матче 22‑го тура Мир между «Балтикой» и « » (2:0) защитник нижегородцев получил прямую красную карточку за грубый фол на нападающем калининградского клуба . Форвард не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

Позже стало известно, что футболист «Балтики» пропустит четыре недели из‑за травмы коленного сустава. Сам Гоцук рассказал, что после игры позвонил Фамейе и извинился.

«Рассмотрели удаление Гоцука за серьезное нарушение правил. Получили заявление от «Балтики», что Гоцук нанес травму Фамейе и клуб просит применить максимально возможную дисквалификацию. В регламенте прописано, что если травмированный не может тренироваться и играть в срок более 15 дней с момента получения травмы, дисквалификация может быть увеличена. « » прислала диагноз, снимки МРТ.

В заседании приняли участие Гоцук, представители клубов. Футболист рассказал, что фол был совершен по неосторожности. Решение КДК по статье 94 часть 4: за грубую игру, повлекшую травму соперника, дисквалифицировать Гоцука на 3 матча.

В случае, если Фамейе в соответствии с медицинскими показателям не сможет тренироваться или играть по истечении 15 дней, к Гоцуку будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации – два или три матча.

Гоцук сказал, что извинился перед Фамейе. С учетом личности футболиста и извинений комитет дал три матча дисквалификации. Клуб может обжаловать решение», – сказал глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.