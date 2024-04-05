Гоцук дисквалифицирован на 3 матча за фол на Фамейе, которого унесли на носилках. Форвард «Балтики» пропустит 4 недели из-за травмы, «Пари НН» может обжаловать решение

Теги премьер-лига Россия травмы дисквалификации РФС Балтика КДК РФС Артур Григорьянц Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Джоэл Фамейе Футбол

КДК РФС принял решение о трехматчевой дисквалификации Кирилла Гоцука.

В матче 22‑го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и «Пари НН» (2:0) защитник нижегородцев Кирилл Гоцук получил прямую красную карточку за грубый фол на нападающем калининградского клуба Джоэле Фамейе. Форвард не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

Позже стало известно, что футболист «Балтики» пропустит четыре недели из‑за травмы коленного сустава. Сам Гоцук рассказал, что после игры позвонил Фамейе и извинился.

«Рассмотрели удаление Гоцука за серьезное нарушение правил. Получили заявление от «Балтики», что Гоцук нанес травму Фамейе и клуб просит применить максимально возможную дисквалификацию. В регламенте прописано, что если травмированный не может тренироваться и играть в срок более 15 дней с момента получения травмы, дисквалификация может быть увеличена. «Балтика» прислала диагноз, снимки МРТ.

В заседании приняли участие Гоцук, представители клубов. Футболист рассказал, что фол был совершен по неосторожности. Решение КДК по статье 94 часть 4: за грубую игру, повлекшую травму соперника, дисквалифицировать Гоцука на 3 матча.

В случае, если Фамейе в соответствии с медицинскими показателям не сможет тренироваться или играть по истечении 15 дней, к Гоцуку будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации – два или три матча.

Гоцук сказал, что извинился перед Фамейе. С учетом личности футболиста и извинений комитет дал три матча дисквалификации. Клуб может обжаловать решение», – сказал глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

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9 комментариев
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этот тот чувак, который чуть галик спартаковцу не сломал, а судья даже фола не увидел
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надо чтоб тоже минимум 4 недели пропустил.
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Справедливо. Фамейе на четыре недели выбыл. И это еще повезло. Там такой фол был, что смотреть больно.
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Никакого снисхождения к этому головорезу не должно быть
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Если учесть, что Гоцук за прошлый и нынешний сезон имеет еще 2 прямых красных за нанесение травм, с "учетом личности" ему не уменьшать, а увеличивать дисквалификацию надо: Кордобу они на 3 игры дисквалифицировали за жест, а Гоцука на столько же - за нанесение тяжелой травмы.
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это не игрок, а коса! костолом
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легко отделался, хоть и не умышленно, но какого...? ты ногу задираешь выше мяча в подкате, так что7 матчей дисквы это еще куда бы не шло , а тут очередная клоунада
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Спартаковцы защищают игрока Балтики и требуют наказать Гоцука из чистой любви к Фамейе и не более))
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