Де Брюйне забил 100-й гол за «Ман Сити». У него 267 (100+167) очков в 372 матчах
Кевин де Брюйне забил сотый гол за «Манчестер Сити».
Бельгийский полузащитник сделал дубль в матче против «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ (4:2). Это 99-й и 100-й голы Кевина в составе «горожан».
Всего на счету де Брюйне 267 (100+167) очков по системе «гол+пас» в 372 играх за «Сити».
Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
Поэтому, при всем уважении к Агуэро и Сильве, но Де Брюйне номер один в истории Сити
охренительный полузащитник, в схеме без мяча остающийся выше всех
Мозг и душа МанСити.