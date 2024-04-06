Де Брюйне забил 100-й гол за «Ман Сити». У него 267 (100+167) очков в 372 матчах

Кевин де Брюйне забил сотый гол за «Манчестер Сити».

Бельгийский полузащитник сделал дубль в матче против « » в 32-м туре (4:2). Это 99-й и 100-й голы в составе «горожан».

Всего на счету де Брюйне 267 (100+167) очков по системе «гол+пас» в 372 играх за « ».

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.