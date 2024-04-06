Де Брюйне забил 100-й гол за «Ман Сити». У него 267 (100+167) очков в 372 матчах

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне забил сотый гол за «Манчестер Сити».

Бельгийский полузащитник сделал дубль в матче против «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ (4:2). Это 99-й и 100-й голы Кевина в составе «горожан». 

Всего на счету де Брюйне 267 (100+167) очков по системе «гол+пас» в 372 играх за «Сити». 

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь

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21 комментарий
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невероятная статистика для полузащитника. легенда "сити"
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Диспетчер, сердце и мозг Сити. Статистика умопомрачительная как для полузащитника.
+23
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+19
Ответ oka79410
агуэро поспорит
Агуэро хорош, но никогда не считался игроком уровня топ-3 ЗМ, а Кевин держит этот уровень уже несколько лет.

Поэтому, при всем уважении к Агуэро и Сильве, но Де Брюйне номер один в истории Сити
+17
0
+17
Такой кайф смотреть за его игрой. Феноменальный игрок
+20
-5
+15
лучший игрок за всю историю Сити
+15
-3
+12
Ответ Rio de Janeiro
Кто круче: Де Брюйне или Модрич?
По всем показателям Де Брюйне круче. По трофеям Модрич
+6
0
+6
От молчаливого мальчика вырос до легенды АПЛ
+4
-1
+3
Ответ Висита Эльмурзаев
Модрич и Кроос вместе взятые <<< Великий Де Брюйне
Ахах, ну ты и 🤡
+3
-1
+2
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
лучший игрок за всю историю Сити
агуэро поспорит
+3
-1
+2
легенда считай мирового футбола
+2
0
+2
Величайший полузащитник в истории АПЛ
+1
0
+1
Ответ Predator87
ну не сказал бы)месси вон тоже играл в полузащите в последние сезоны в барсе.но статистика небо и земля не в пользу кевина
Он играл вингера с привилегиями свободного перемещения. То, что он бегал в полузащите не означает то что он исполнял функции полузащитника
+2
-1
+1
Ответ Predator87
ну не сказал бы)месси вон тоже играл в полузащите в последние сезоны в барсе.но статистика небо и земля не в пользу кевина
я вот болельщик Барсы, но эти "Месси играл полузащитника" дикий кринж конечно

охренительный полузащитник, в схеме без мяча остающийся выше всех
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Кто круче: Де Брюйне или Модрич?
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Он точно полузащитник?
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Ответ Bohdan Kravets
Агуэро хорош, но никогда не считался игроком уровня топ-3 ЗМ, а Кевин держит этот уровень уже несколько лет. Поэтому, при всем уважении к Агуэро и Сильве, но Де Брюйне номер один в истории Сити
В условном 2016 году КДБ даже в шестерку не входил бы, о каком топ-3 идет речь при пиковых Роналду, Месси, Суаресах, Гриззманах, Азарах и прочих Неймарах?
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Молодец, не ломайся 💪🙏
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Фантастический игрок !
Мозг и душа МанСити.
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