Хавбек «Спартака» Денисов: «Москва и Петербург – хорошие города, но Москва – столица, поэтому я и здесь. А вопрос о минусах слишком философский»
Даниил Денисов объяснил, почему отдает предпочтение Москве, а не Петербургу.
– Можешь сравнить Москву и Петербург?
– Если сравнивать Москву и Санкт-Петербург, могу сказать так: два хороших города, но Москва – столица, поэтому я и здесь.
Не могу говорить о минусах какого-то из городов – слишком философский вопрос.
– Петербург культурная страница. Где лучше музеи: там или в Москве?
– В обоих городах отличные музеи, – сказал 21-летний хавбек «Спартака» Денисов.