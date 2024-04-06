Хавбек «Спартака» Денисов: «Москва и Петербург – хорошие города, но Москва – столица, поэтому я и здесь. А вопрос о минусах слишком философский»

Теги Спартак премьер-лига Россия Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов объяснил, почему отдает предпочтение Москве, а не Петербургу.

– Можешь сравнить Москву и Петербург?

– Если сравнивать Москву и Санкт-Петербург, могу сказать так: два хороших города, но Москва – столица, поэтому я и здесь.

Не могу говорить о минусах какого-то из городов – слишком философский вопрос.

– Петербург культурная страница. Где лучше музеи: там или в Москве?

– В обоих городах отличные музеи, – сказал 21-летний хавбек «Спартака» Денисов.

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9 комментариев
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Можешь сравнить, где ты лучше привозишь- в Москве или в Питере?Москва столица, тут я, конечно, гораздо лучше привожу! Но в Питере чаще.
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Два замечательных города, а кому где удобнее, климат нравится или ещё какие факторы, это уже чисто вкусовщина.
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Ответ Инженер Управляющий
Два замечательных города, а кому где удобнее, климат нравится или ещё какие факторы, это уже чисто вкусовщина.
А я вот из Нижнего и для меня-это самый лучший город.
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Ты в спартаке, потому что в Зените тебя даже в дубле бы не было
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Размышления типичного середнячка родившегося в Санкт-Петербурге!
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Ответ Пользователь Huawei
А я вот из Нижнего и для меня-это самый лучший город.
👍 хочу побывать в Нижнем, пока не довелось
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Ответ Инженер Управляющий
👍 хочу побывать в Нижнем, пока не довелось
Когда приедите, обязательно по верхневолжкой набережной проидите. Красотища.
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