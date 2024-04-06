Хавбек «Спартака» Денисов перед «Динамо»: «Надеюсь, выйдем еще злее, чем на матч против «Зенита». Хочется уже победить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов высказался в преддверии матча «Спартака» с «Динамо».

Команды встретятся в воскресенье на «ВТБ Арене» в рамках 23-го тура Мир РПЛ.

«Мы готовимся к игре — у нас есть три дня на подготовку к дерби после матча с «Зенитом». Нужно выполнить весь план, который нам распишет тренерский штаб на это время.

Надеюсь, хорошо подойдем к игре с «Динамо» и выйдем еще злее, чем на матч против «Зенита». Хочется уже победить», – сказал полузащитник «Спартака».

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5 комментариев
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Вперёд Спартак! Только победа!
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