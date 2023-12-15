Денисов о прыжке Бериши: «Спартаку» нужно было отреагировать, встретить так, чтобы больше неповадно было. Но получишь красную – подставишь команду»
Даниил Денисов считает, что «Спартак» мог вступиться за Гильермо Абаскаля.
Главный тренер «Спартака» толкнул полузащитника «Ахмата» на землю после того, как тот прыгнул ногами вперед возле тренера, празднуя гол.
– Нужно было отреагировать правильно на поле, сыграть жестко и встретить так, чтобы больше не было таких ситуаций, неповадно чтобы было.
– У вас во время игры был момент, когда вы договорились, что надо поймать Беришу?
– Я был на скамейке запасных, мы это обсуждали, да. Конкретно на поле – не знаю, обсуждали или нет. Хотелось видеть реакцию, да.
– Игроки «Спартака» не проявили безразличие в том моменте?
– Нужно было на поле показывать. Все-таки мы футболисты, прояви там небезразличие – и получишь красную карточку и подставишь команду. К сожалению, футбол – такая игра, что нужно немножко эмоции отпускать и думать головой, – сказал полузащитник «Спартака».
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