Денисов о прыжке Бериши: «Спартаку» нужно было отреагировать, встретить так, чтобы больше неповадно было. Но получишь красную – подставишь команду»

Даниил Денисов считает, что «Спартак» мог вступиться за Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» толкнул полузащитника « » на землю после того, как тот прыгнул ногами вперед возле тренера, празднуя гол.

– Нужно было отреагировать правильно на поле, сыграть жестко и встретить так, чтобы больше не было таких ситуаций, неповадно чтобы было.

– У вас во время игры был момент, когда вы договорились, что надо поймать ?

– Я был на скамейке запасных, мы это обсуждали, да. Конкретно на поле – не знаю, обсуждали или нет. Хотелось видеть реакцию, да.

– Игроки «Спартака» не проявили безразличие в том моменте?

– Нужно было на поле показывать. Все-таки мы футболисты, прояви там небезразличие – и получишь красную карточку и подставишь команду. К сожалению, футбол – такая игра, что нужно немножко эмоции отпускать и думать головой, – сказал полузащитник « ».

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