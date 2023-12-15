Денисов о прыжке Бериши: «Спартаку» нужно было отреагировать, встретить так, чтобы больше неповадно было. Но получишь красную – подставишь команду»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Даниил Денисов считает, что «Спартак» мог вступиться за Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» толкнул полузащитника «Ахмата» на землю после того, как тот прыгнул ногами вперед возле тренера, празднуя гол.

– Нужно было отреагировать правильно на поле, сыграть жестко и встретить так, чтобы больше не было таких ситуаций, неповадно чтобы было.

– У вас во время игры был момент, когда вы договорились, что надо поймать Беришу?

– Я был на скамейке запасных, мы это обсуждали, да. Конкретно на поле – не знаю, обсуждали или нет. Хотелось видеть реакцию, да.

– Игроки «Спартака» не проявили безразличие в том моменте?

– Нужно было на поле показывать. Все-таки мы футболисты, прояви там небезразличие – и получишь красную карточку и подставишь команду. К сожалению, футбол – такая игра, что нужно немножко эмоции отпускать и думать головой, – сказал полузащитник «Спартака». 

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17 комментариев
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Ответ Пикачу82
Я не знаю что за чушпаны там на банке и в поле у Спартака были но если бы в моего главного так прыгнули я бы в мясо в замес пошел и пофиг что бы было потом. Команда показала что они чушпаны а не коллектив, ни один не отреагировал! Это не тренеру должно быть стыдно а таким игрокам....
Ты где словечек таких понабрался ?))
+6
-2
+4
Так определись уже. Смысл это бравады?
+2
-1
+1
Ответ Пикачу82
Я не знаю что за чушпаны там на банке и в поле у Спартака были но если бы в моего главного так прыгнули я бы в мясо в замес пошел и пофиг что бы было потом. Команда показала что они чушпаны а не коллектив, ни один не отреагировал! Это не тренеру должно быть стыдно а таким игрокам....
Много "чупшанов". Это от сериала никак не получается отойти?
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-2
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бесхребетные, надо было надо поле доказывать, а не обсуждать на скамейке...
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Сейчас то чего мусолить
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Скажи прямо, что обгадились, причем все и игроки, и штаб. А, может, просто всем наплевать на Абаскаля.
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Ну здесь надо выбирать- что важнее : или подставишь команду, но отомстишь . Или подумаешь….Можно и по другому ответить- голами в ворота соперника…А ответ в стиле Аля-Быстров мы уже слышали .
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Если кто то из команды наказал бы Беришу и получил бы красную, этим точно бы завёл бы всю команду и не бегали бы как сонные мухи
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Ответ Пикачу82
Хорошо уберем слова, для тебя норм когда в главного прыгают с двух а никто не реагирует? Руководству клуба надо бы спросить с футболистов они кто вообще по жизни!
Конечно, не нормально. Провокация, за которую буквально каждую команду бы наказали. Но есть неприкасаемые.
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Ответ Пикачу82
Какая разница какие слова, главное смысл! Если бы в моего тренера так прыгнули я бы тут же кинулся, а тут полный зашквар. Как после этого работать и играть с такими ребятами? Это не команда
"Если бы", "я бы", толку от твоих слов, если тебя на поле не было и быть не могло.
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Ответ Zyuk42
Ты где словечек таких понабрался ?))
На раёне видимо)
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Ответ Пикачу82
Денисов чудной конечно!))) Вы не в моменте не сделали ничего, сидели как девки ни на поле! ЧУШПАНЫ!
У тебя самого мультяшный перс на аве, плюс ник. Кто чушпан то?))
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