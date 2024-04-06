«Барса» предлагает Педри продлить контракт, действующий до 2026-го. Хавбека считают системообразующим игроком

Теги Барселона Ла Лига Френки де Йонг Рональд Араухо Педри Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Педри.

Действующее соглашение хавбека с каталонским клубом истекает летом 2026 года. По информации Mundo Deportivo, представители клуба уже связались с агентом игрока, чтобы обсудить продление соглашения.

Отмечается, что на всех уровнях клубной иерархии Педри считают системообразующим футболистом, который может приносить пользу и сейчас, и в будущем. Ожидается, что агент полузащитника встретится с руководителями «Барсы» после возвращения Педри на поле. 

«Барселона» также приступила к переговорам о продлении контрактов Рональда Араухо и Френки де Йонга – клуб намерен добиться серьезного прогресса в этом вопросе к концу сезона. 

«Блауграна» намерена внедрить новую политику в отношении контрактов игроков, которые, как и Педри, считаются системообразующими. Переговоры должны начинаться раньше, чем за год до истечения соглашений. 

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10 комментариев
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Есть ощущение, что травмы перерастет, нужно продлять
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Всё логично. Надеюсь, побольше ЗП парню накинут – заслужил. На поле пашет, играет умно и с самоотдачей: дриблинг, пас, удар - всё при нём
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Ответ Ramin Mamedov
классика от Барсы.. Педри уже 2 года как играет на плохом уровне, постоянные травмы, самое время продлить контракт на 10 лет с увеличением зп х5 и конечно же поставить отступные 100 млрд долларов
Лучший игрок на поле с отрывом, когда возвращается после травм
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У него днк Барсы.
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травмы , конечно , подкосили , остановился в развитии, но однозначно продлевать . забивать бы ему побольше начать.
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Надеюсь, он останется, огромный талант!
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Продлять обязательно, в отличие от Фати.
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