«Барса» предлагает Педри продлить контракт, действующий до 2026-го. Хавбека считают системообразующим игроком
«Барселона» хочет продлить контракт с Педри.
Действующее соглашение хавбека с каталонским клубом истекает летом 2026 года. По информации Mundo Deportivo, представители клуба уже связались с агентом игрока, чтобы обсудить продление соглашения.
Отмечается, что на всех уровнях клубной иерархии Педри считают системообразующим футболистом, который может приносить пользу и сейчас, и в будущем. Ожидается, что агент полузащитника встретится с руководителями «Барсы» после возвращения Педри на поле.
«Барселона» также приступила к переговорам о продлении контрактов Рональда Араухо и Френки де Йонга – клуб намерен добиться серьезного прогресса в этом вопросе к концу сезона.
«Блауграна» намерена внедрить новую политику в отношении контрактов игроков, которые, как и Педри, считаются системообразующими. Переговоры должны начинаться раньше, чем за год до истечения соглашений.