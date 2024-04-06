«Барса» предлагает Педри продлить контракт, действующий до 2026-го. Хавбека считают системообразующим игроком

«Барселона» хочет продлить контракт с Педри.

Действующее соглашение хавбека с каталонским клубом истекает летом 2026 года. По информации Mundo Deportivo, представители клуба уже связались с агентом игрока, чтобы обсудить продление соглашения.

Отмечается, что на всех уровнях клубной иерархии Педри считают системообразующим футболистом, который может приносить пользу и сейчас, и в будущем. Ожидается, что агент полузащитника встретится с руководителями «Барсы» после возвращения на поле.

« » также приступила к переговорам о продлении контрактов и Френки де – клуб намерен добиться серьезного прогресса в этом вопросе к концу сезона.

«Блауграна» намерена внедрить новую политику в отношении контрактов игроков, которые, как и Педри, считаются системообразующими. Переговоры должны начинаться раньше, чем за год до истечения соглашений.