Аллегри о пасхальных яйцах: «Я ем шоколад каждый день. Так что на этот раз я забежал вперед»
Массимилиано Аллегри уже съел пасхальное яйцо до наступления Пасхи.
«Лацио» сегодня дома выиграл у «Ювентуса»(1:0) в 30-м туре Серии А. Завтра 31 марта отмечается католическая Пасха.
В октябре Аллегри говорил, что надо есть панеттоне (типичный миланский десерт, связанный с кулинарными традициями Рождества и распространенный по всей Италии – Sports), чтобы сохранять спокойствие. Он также сказал, что есть шоколадные пасхальные яйца.
«Я ем шоколад каждый день. Так что на этот раз я забежал вперед», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Карло Пинсольо).
Сегодня вопросы был видимо такими -
- А где Влахович, почему его нет на скамейке? Что? Дисквалифицирован? Серьезно? Аа..
- Какой сегодня тур играем?
- Пошли вместе на новый сезон танцы со звездами?!
- А наших точно на поле 11 , не 10?
- А как Болонья сыграла? Мм ? О как, они в понедельник играют...
- Прикольный у них символ, орел...
- А че Влахович точно сегодня ну совсем никак не сможет выйти??