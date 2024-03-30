Аллегри о пасхальных яйцах: «Я ем шоколад каждый день. Так что на этот раз я забежал вперед»

Массимилиано Аллегри уже съел пасхальное яйцо до наступления Пасхи.

«Лацио» сегодня дома выиграл у «Ювентуса»(1:0) в 30-м туре Серии А. Завтра 31 марта отмечается католическая Пасха.

В октябре Аллегри говорил, что надо есть панеттоне (типичный миланский десерт, связанный с кулинарными традициями Рождества и распространенный по всей Италии – Sports), чтобы сохранять спокойствие. Он также сказал, что есть шоколадные пасхальные яйца.

«Я ем шоколад каждый день. Так что на этот раз я забежал вперед», – сказал главный тренер « ».