Аллегри о пасхальных яйцах: «Я ем шоколад каждый день. Так что на этот раз я забежал вперед»

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри религия Питание Футбол

Массимилиано Аллегри уже съел пасхальное яйцо до наступления Пасхи.

«Лацио» сегодня дома выиграл у «Ювентуса»(1:0) в 30-м туре Серии А. Завтра 31 марта отмечается католическая Пасха.

В октябре Аллегри говорил, что надо есть панеттоне (типичный миланский десерт, связанный с кулинарными традициями Рождества и распространенный по всей Италии – Sports), чтобы сохранять спокойствие. Он также сказал, что есть шоколадные пасхальные яйца.

«Я ем шоколад каждый день. Так что на этот раз я забежал вперед», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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20 комментариев
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Как же ему насрать, лев
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Так забавно наблюдать, как во время игры при отсутствии идей Аллегри с умным фейсом бегает советоваться к Ландуччи (как раньше обращался к Кьеллини и даже к
Карло Пинсольо).
Сегодня вопросы был видимо такими -
- А где Влахович, почему его нет на скамейке? Что? Дисквалифицирован? Серьезно? Аа..
- Какой сегодня тур играем?
- Пошли вместе на новый сезон танцы со звездами?!
- А наших точно на поле 11 , не 10?
- А как Болонья сыграла? Мм ? О как, они в понедельник играют...
- Прикольный у них символ, орел...
- А че Влахович точно сегодня ну совсем никак не сможет выйти??
+21
-2
+19
Ответ Трент Резнор
Тебя скоро собственные фанаты яйцами накормят )
Собственными яйцами, если они есть.
+6
-1
+5
А где минусовые из секты аллегри? два года прошу уволить этого бездаря, а они все минусуют, когда Аллегри на отскоках Гатти побеждает
+6
-2
+4
Ответ madaev
Как же ему насрать, лев
Лев яйца лижет, а этот – ест
+5
-1
+4
Тебя скоро собственные фанаты яйцами накормят )
+6
-3
+3
В следующем сезоне будет время есть его сутками напролет, если руководство Юве не совсем идиоты.
+4
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Что и зачем я сейчас прочитал)
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мой бедный юве..
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Ответ Трент Резнор
Мне кажется ещё не достиг он максимума. Еще может удивить.
Ну заберите к себе) ну пожалуйста))
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Ответ Трент Резнор
Мне кажется ещё не достиг он максимума. Еще может удивить.
Разве тем что блевотный футбол сделать еще блевотней...
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Ответ Трент Резнор
Мне кажется ещё не достиг он максимума. Еще может удивить.
А он ещё не на максимуме он с каждым днём удивляет.
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втащите ему кто-нибудь плз
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В кулак бы свои собрал и сдрызнул бы уже внуков нянчить или что там в этом возрасте положено.
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Как я и говорил, Аллегри не нужны победы, он кайфует от такого футбола, ведь он художник, он так видит стиль футбола.
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Интервью Аллегри после Лацио. : "Сегодня мы вышли на игру с сильной командой, которая играла компактно и сильно перед своими зрителями. В нашей игре я увидел много хорошего, мы неплохо двигались но немного не хватило хладнокровия в завершающий момент. Футбол это такой спорт в котором невозможно всегда побеждать и такие неудачные серии бывают, но нам надо собрать эту злость и работать над собой именно в такие моменты растет команда. Впереди у нас много туров в которых нам надо набрать по итогу 70 баллов чтобы решить поставленную на сезон задачу".
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Аллегри, красавчик, надеюсь с тобой продлят контракт!
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