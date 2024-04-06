Фердинанд отказался от работы тренером после смерти жены: «Детям я был нужен на все 100%. У Джеррарда и Лэмпарда телефон не отлипал от уха»

Рио Фердинанд рассказал, что из-за детей отказался от работы тренером.

Бывший защитник « » и сборной Англии завершил карьеру в 2015 году и поступил на тренерские курсы. Однако он отказался от этой идеи после смерти жены Ребекки в том же году. На попечении экс-футболиста остались трое детей – Лоренц, Тейт и Тиа.

«Я получал лицензию и хотел быть тренером, 100%. Руни, , О′Ши – они все тренеры, я был на том же курсе.

Но у меня произошла та ситуация в личной жизни. Если ты становишься тренером, то должен быть в работе 24 часа семь дней в неделю, там нет свободного времени.

Я видел это по и , проводя время с ними. Когда из экспертов они превратились в тренеров, телефон не отлипал у них от уха. Они не полностью вовлечены [в жизнь семьи], потому что, вероятно, думают о миллионе других вещей.

Моим детям я нужен был на все 100%. Да, я работаю [экспертом на ТВ], но я постоянно на связи, я могу быть с ними, посещать родительские собрания. Тренеры все это пропускают.

Поэтому мне пришлось очень быстро принять решение. На самом деле, мне даже не нужно было об этом думать. Это было что-то вроде: «Я не буду этого делать [работать тренером]», – заявил в подкасте The Overlap.

В 2019 году Рио женился во второй раз – Кейт Райт родила ему двоих сыновей.