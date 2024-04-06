Фердинанд отказался от работы тренером после смерти жены: «Детям я был нужен на все 100%. У Джеррарда и Лэмпарда телефон не отлипал от уха»

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Рио Фердинанд рассказал, что из-за детей отказался от работы тренером.

Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершил карьеру в 2015 году и поступил на тренерские курсы. Однако он отказался от этой идеи после смерти жены Ребекки в том же году. На попечении экс-футболиста остались трое детей – Лоренц, Тейт и Тиа.

«Я получал лицензию и хотел быть тренером, 100%. Руни, Кэррик, О′Ши – они все тренеры, я был на том же курсе.

Но у меня произошла та ситуация в личной жизни. Если ты становишься тренером, то должен быть в работе 24 часа семь дней в неделю, там нет свободного времени.

Я видел это по Джеррарду и Лэмпарду, проводя время с ними. Когда из экспертов они превратились в тренеров, телефон не отлипал у них от уха. Они не полностью вовлечены [в жизнь семьи], потому что, вероятно, думают о миллионе других вещей.

Моим детям я нужен был на все 100%. Да, я работаю [экспертом на ТВ], но я постоянно на связи, я могу быть с ними, посещать родительские собрания. Тренеры все это пропускают.

Поэтому мне пришлось очень быстро принять решение. На самом деле, мне даже не нужно было об этом думать. Это было что-то вроде: «Я не буду этого делать [работать тренером]», – заявил Фердинанд в подкасте The Overlap.

В 2019 году Рио женился во второй раз – Кейт Райт родила ему двоих сыновей.

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3 комментария
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Было бы конечно интересно посмотреть, но правильное решение сделал Рио
У Лэмпарда теперь только исходящие вызовы)
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Почему все говорят о провалах Лэмпард, Руни и Джерарда но о пробитие дно Валенсии с Гари Нэвилом они молчат? Настоящий эпик фэйл был только у манков. И Лэмпард и Стивижи показали хотя бы какой-то уровень в отличие этих манков
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Ответ Bunyod Turgunov
Почему все говорят о провалах Лэмпард, Руни и Джерарда но о пробитие дно Валенсии с Гари Нэвилом они молчат? Настоящий эпик фэйл был только у манков. И Лэмпард и Стивижи показали хотя бы какой-то уровень в отличие этих манков
Да. Интересно, почему Джеррард с Астон Виллой у этих экспертов провалился, а Де Дзерби, промахивающий Лутону, Фулхэму и Роме по 0:4 - это топ-тренер, которого все хотят ? Странные иллюзии )
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