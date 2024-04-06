Бергер считает, что Роналду не должен играть в старте Португалии: «Было бы лучше, если бы он выходил на 20-25 минут. Но из-за эго Криштиану его сложно посадить на скамейку»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Патрик Бергер сборная Чехии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Евро-2024 Футбол

Патрик Бергер считает, что Криштиану Роналду не может играть в старте сборной.

«Его возраст играет роль, даже несмотря на то, что он один из лучших футболистов всех времен. Но ему 39 лет.

На самом деле я думаю, что ему не следовало выходить в стартовом составе на чемпионате мира полтора года назад. Я думаю, что было бы лучше, если бы он выходил на замену на последние 20-25 минут. Он всегда будет создавать моменты, неважно, играет он 90 минут или 25.

Для всей команды это было бы лучше, но из-за его эго и тому подобных вещей его сложно посадить на скамейку. Если он выйдет в стартовом составе против Чехии на Евро-2024, я буду счастлив.

Я думаю, что у Португалии отличная команда, и она может выиграть весь турнир, даже без Роналду в стартовом составе. У них гораздо больше шансов, если он не будет выходить на поле в каждом матче с первых минут», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Чехии. 

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28 комментариев
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Ну и в чём он не прав?
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
То же самое про Месси можно сказать
Месси помог Аргентине стать чемпионами мира!
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
То же самое про Месси можно сказать
Но против фактов не попрёшь - Лео Месси выиграл 8 Золотых Мячей, 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, Чемпион Копа Америка, дважды был признан MVP на ЧМ, дважды MVP на Копа Америка, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, самый титулованный футболист в истории! 🐐🇦🇷
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Через 3 года будет забивать по 30 мячей в чемпионате Люксембурга и продолжит выходить в старте сборной)
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Какое не красивое мнение от Бергера.
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Ответ Tristan...
Ну и в чём он не прав?
Бергер абсолютно прав!!!
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
ну арги как то взяли чм с пешеходом 35 летним, тут и потугалки такое смогут провернуть если в каждой игре на пенсионере будут пенальти ставить.
А что на ЧМ каждый матч ставили пенальти на Месси?🤦🏻‍♂️
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Да.. Но роналдуфилам плевать на команды.. Их, как и его кумира, интересует стата.. Набив её на "абхах", они думают, что он станет лучше Месси.. Наивные глупцы.. Они всё никак не могут отойти от ЧМ.. А-ха-ха-ха.. 😀🤣🧻..
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в МЮ была та же история с Рональдо....
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Ответ Вадим Сидоров
Через 3 года будет забивать по 30 мячей в чемпионате Люксембурга и продолжит выходить в старте сборной)
Чемпионат Люксембурга это ещё норм, он туда не поедет. Скорее перейдёт в чемпионат Сан-Марино или Монако. Забьёт 30 пенок любителям и будет думать, что его стата в пердиве важнее, чем стата топ игроков из топ чемпионатов.
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Это вполне объективное мнение от вменяемого человека!
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р-он вообще не должен играть за сборную, если он хочет чтобы Португалия чего то добилась , .
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Ответ Leganessi
5 пенальти в 7 матчах - не позорь свой Фифа проект)
Ну, этот Португалец7 - больше всех в истории футбола забил с пенальти, с большим отрывом - рекордсмен)
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Месси вообще не забиваеь в бургер лиге,но старт обеспечен.Или это другое?
А Криштиану может забивать не участвуя в матчах?
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Ответ Leganessi
5 пенок в 7 матчах. Аргентина всего лишь установила абсолютный рекорд по пробитию пенок на одном ЧМ.
Вы не совсем поняли вопрос)
Сколько пенок пробила Аргентина - я знаю) но вопрос был, сколько пенок поставили на Месси)
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Всё верно. На Евро не будет Люксембурга и Лихтенштейна, на которых он оторвался в отборочных играх.
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Ответ Leganessi
5 пенальти в 7 матчах - не позорь свой Фифа проект)
Гол Мексике, Австралии, Франции в финале, 3 ассиста, 2 из которых гениальные, но ты и дальше про пенальти пиши, это хоть как-то вас успокаивает наверное)
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