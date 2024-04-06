Бергер считает, что Роналду не должен играть в старте Португалии: «Было бы лучше, если бы он выходил на 20-25 минут. Но из-за эго Криштиану его сложно посадить на скамейку»

Патрик Бергер считает, что Криштиану Роналду не может играть в старте сборной.

«Его возраст играет роль, даже несмотря на то, что он один из лучших футболистов всех времен. Но ему 39 лет.

На самом деле я думаю, что ему не следовало выходить в стартовом составе на чемпионате мира полтора года назад. Я думаю, что было бы лучше, если бы он выходил на замену на последние 20-25 минут. Он всегда будет создавать моменты, неважно, играет он 90 минут или 25.

Для всей команды это было бы лучше, но из-за его эго и тому подобных вещей его сложно посадить на скамейку. Если он выйдет в стартовом составе против Чехии на , я буду счастлив.

Я думаю, что у отличная команда, и она может выиграть весь турнир, даже без в стартовом составе. У них гораздо больше шансов, если он не будет выходить на поле в каждом матче с первых минут», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Чехии.