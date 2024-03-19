Фигу о Роналду: «Он зверь, самый нацеленный на борьбу парень, которого я видел после себя. Криштиану продолжает забивать голы и всегда будет это делать»

Луиш Фигу оценил перспективы сборной Португалии на Евро-2024.

– Этим летом состоится чемпионат Европы. Что вы думаете о сборной Португалии?

– Это одно из лучших соревнований в мире, и я говорю это не потому, что оно проводится под эгидой УЕФА, а из-за уровня команд, которые соревнуются, и игроков.

У нас одна из лучших команд в мире, с большим талантом и опытом. Мы являемся одними из фаворитов в борьбе за титул наряду с Францией, Англией... Есть и привычные фавориты – Испания, Германия, Бельгия... Честно говоря, я думаю, что это будет очень хороший чемпионат, и я надеюсь, что сможет стать чемпионом.

– Вы удивлены, что все еще вызывается и сыграет на другом чемпионате Европы, если не произойдет ничего странного?

– Он зверь, он самый нацеленный на борьбу парень, которого я видел после себя (смеется). Я шучу. Он продолжает забивать голы и всегда будет это делать, потому что игрок с таким естеством и таким даром...

Я рад за него, потому что он завершит свою карьеру, забивая голы и играя на крупных турнирах.

– Вы верите в ?

– Он очень талантлив, но ему нужно быть немного более... Как бы это сказать? Он должен быть более злым, хотеть большего, большего и большего. Но все такие, какие они есть, и иногда это очень трудно изменить.

Он показал, что обладает многими качествами, но ему нужно больше стабильности, – сказал бывший полузащитник «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии.