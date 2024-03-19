Фигу о Роналду: «Он зверь, самый нацеленный на борьбу парень, которого я видел после себя. Криштиану продолжает забивать голы и всегда будет это делать»

Теги Луиш Фигу Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Барселона высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жоау Феликс Евро-2024 Футбол

Луиш Фигу оценил перспективы сборной Португалии на Евро-2024.

– Этим летом состоится чемпионат Европы. Что вы думаете о сборной Португалии?

– Это одно из лучших соревнований в мире, и я говорю это не потому, что оно проводится под эгидой УЕФА, а из-за уровня команд, которые соревнуются, и игроков.

У нас одна из лучших команд в мире, с большим талантом и опытом. Мы являемся одними из фаворитов в борьбе за титул наряду с Францией, Англией... Есть и привычные фавориты – Испания, Германия, Бельгия... Честно говоря, я думаю, что это будет очень хороший чемпионат, и я надеюсь, что Португалия сможет стать чемпионом.

– Вы удивлены, что Криштиану Роналду все еще вызывается и сыграет на другом чемпионате Европы, если не произойдет ничего странного?

– Он зверь, он самый нацеленный на борьбу парень, которого я видел после себя (смеется). Я шучу. Он продолжает забивать голы и всегда будет это делать, потому что игрок с таким естеством и таким даром...

Я рад за него, потому что он завершит свою карьеру, забивая голы и играя на крупных турнирах.

– Вы верите в Жоау Феликса?

– Он очень талантлив, но ему нужно быть немного более... Как бы это сказать? Он должен быть более злым, хотеть большего, большего и большего. Но все такие, какие они есть, и иногда это очень трудно изменить.

Он показал, что обладает многими качествами, но ему нужно больше стабильности, – сказал бывший полузащитник «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии. 

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24 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Этот альфа-самец даже в 40 лет продолжает падать от порыва ветра в любительской лиге и истерит из-за кричалок фанатов, как маленькая ляля.
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Которого я видел после себя)) ахаха
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Ответ Он саМый
Да ладно, официальным лицом пенок давно стал другой футболист
Месси - 139 пенальти за карьеру.
Роналду - 193 пенальти за карьеру.

Но фанаты Роналду на полном серьезе будут утверждать о том ,что лицом пенок является Месси который на 54 пенальти пробил меньше...Чисто в своем мирке живут
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Мы все видели как "... зверь, он самый нацеленный на борьбу парень" боролся с Бруну за гол на ЧМ.
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Ответ Геннадий Тимченко
Толи дело аргентинский душитель: слил матч плей-офф ЛЧ Баварии со счётом 2:8 и ни капли не расстроился (разве что Левандовского возненавидел)☝️
И стал чемпионом мира, при этом СЫГРАВ В ФИНАЛЕ (не последнюю роль)!
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Ответ Leon Petov
База от легенды Реала
от легенды Интера)
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Ответ Великий Алонсо
Потому что Роналду настоящий альфа-самец, а не унылая тютя Месси
Поэтому он как альфач попытался украсть гол Бруно, затем истерил из-за того, что Леау закинул в девятку вместо аппетитного навеса, и в итоге продоминировал над подтрибунным коридором своими слезами после матча с Марокко😎
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Кри будет забивать, конечно. Вопрос - где? В сборную он сейчас попадает "по авторитету", а не по игре.
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Фигу о Роналду: « И это в 39 лет!»
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Фигу вообще не красивый
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что-то он прорезался, себя возвеличивает - куда то метит?
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Ответ Имя-Мне Легион
Которого я видел после себя)) ахаха
Так из текста же понятно что это юмор
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