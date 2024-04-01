Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports). Финал. «Сантос» против «Палмейраса»

Теги Сантос Палмейрас результаты чемпионат Паулиста Футбол

«Сантос» играет с «Палмейрасом» в 1-м матче финала Лиги Паулиста.

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline.

Чемпионат Паулиста

Финал

Первый матч

Сантос – Палмейрас 0:0 (перерыв)
Дата проведения
1 апреля, 00.00, «Эстадио Урбано Калдейра»
Онлайн матча
СантосЖоао Пауло, Шермонт, Жил, Перейра Силва, Фелипе Жонатан, Отеро, Жулиано, Шмидт, Диего Питука, Фурч (Морелос, 39), Гильерме.
ПалмейрасУэвертон, Майке, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл, Рафаэл Вейга, Морено, Лопес, Эндрик.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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