Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports). Финал. «Сантос» против «Палмейраса»
«Сантос» играет с «Палмейрасом» в 1-м матче финала Лиги Паулиста.
Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline.
Чемпионат Паулиста
Финал
Первый матч
- Дата проведения
- 1 апреля, 00.00, «Эстадио Урбано Калдейра»
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Сантос –
Жоао Пауло, Шермонт, Жил, Перейра Силва, Фелипе Жонатан, Отеро, Жулиано, Шмидт, Диего Питука, Фурч (Морелос, 39), Гильерме.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика Чемпионата Паулиста
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