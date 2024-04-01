Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports). Финал. «Сантос» против «Палмейраса»

«Сантос» играет с «Палмейрасом» в 1-м матче финала Лиги Паулиста.

Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline.

Чемпионат Паулиста

Финал

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

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