«Сантос» – «Палмейрас». Смотрите финал Лиги Паулиста на Sports в прямом эфире с комментарием Бобкова и Акбари

Теги Сантос Палмейрас чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Сантос» играет с «Палмейрасом» в 1-м матче финала Лиги Паулиста.

Sports показывает матч в прямом эфире, игру комментируют Павел Бобков и Альмар Акбари.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

Сантос – Палмейрас 0:0 (перерыв)
Дата проведения
1 апреля, 00.00, «Эстадио Урбано Калдейра»
Онлайн матча
СантосЖоао Пауло, Шермонт, Жил, Перейра Силва, Фелипе Жонатан, Отеро, Жулиано, Шмидт, Диего Питука, Фурч (Морелос, 39), Гильерме.
ПалмейрасУэвертон, Майке, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл, Рафаэл Вейга, Морено, Лопес, Эндрик.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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