«Сантос» – «Палмейрас». Смотрите финал Лиги Паулиста на Sports в прямом эфире с комментарием Бобкова и Акбари
«Сантос» играет с «Палмейрасом» в 1-м матче финала Лиги Паулиста.
Sports показывает матч в прямом эфире, игру комментируют Павел Бобков и Альмар Акбари.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
- Дата проведения
- 1 апреля, 00.00, «Эстадио Урбано Калдейра»
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Сантос –
Жоао Пауло, Шермонт, Жил, Перейра Силва, Фелипе Жонатан, Отеро, Жулиано, Шмидт, Диего Питука, Фурч (Морелос, 39), Гильерме.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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