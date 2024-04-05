Караваев о настрое соперников на «Зенит»: «Как против «Баварии». Хотят сместить чемпиона. Все начинают болеть против тебя, чтобы появилась интрига»
Вячеслав Караваев высказался о настрое соперников на матчи против «Зенита».
– Сколько лет еще «Зенит» продержится в качестве чемпиона?
– Надеюсь, пока не закончу карьеру, буду чемпионом (смеется).
– А если до 40 лет доиграете?
– Если буду в «Зените» до 40, то – конечно. Когда играешь в таком большом клубе, хочется каждый год завоевывать чемпионство.
– Как «Бавария», продержитесь одиннадцать сезонов подряд на вершине?
– Надеюсь, что дольше!
– После перехода в «Зенит» заметно, что все настраиваются на игру против вас, как на последний матч?
– Как против «Баварии» (смеется). Или теперь против «Байера», который в Бундеслиге не проигрывает почти год.
«Зенит» пять лет подряд выигрывает чемпионат – соперники выходят более собранными, настраиваются серьезнее, хотят огорчить, сместить чемпиона. Все начинают болеть против тебя, чтобы было интереснее, появилась какая-то интрига.
То же самое было в Чехии, когда играл за «Спарту». Это самый титулованный клуб, у него больше всего болельщиков. Всегда полный стадион, поэтому соперник выходил и играл от ножа, – отметил защитник «Зенита».
В настоящий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ, набрав 41 очко после 21 матча.