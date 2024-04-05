Караваев о настрое соперников на «Зенит»: «Как против «Баварии». Хотят сместить чемпиона. Все начинают болеть против тебя, чтобы появилась интрига»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Чехия Спарта Прага Вячеслав Караваев Футбол

Вячеслав Караваев высказался о настрое соперников на матчи против «Зенита».

– Сколько лет еще «Зенит» продержится в качестве чемпиона?

– Надеюсь, пока не закончу карьеру, буду чемпионом (смеется).

– А если до 40 лет доиграете?

Если буду в «Зените» до 40, то – конечно. Когда играешь в таком большом клубе, хочется каждый год завоевывать чемпионство.

– Как «Бавария», продержитесь одиннадцать сезонов подряд на вершине?

– Надеюсь, что дольше!

– После перехода в «Зенит» заметно, что все настраиваются на игру против вас, как на последний матч?

– Как против «Баварии» (смеется). Или теперь против «Байера», который в Бундеслиге не проигрывает почти год.

«Зенит» пять лет подряд выигрывает чемпионат – соперники выходят более собранными, настраиваются серьезнее, хотят огорчить, сместить чемпиона. Все начинают болеть против тебя, чтобы было интереснее, появилась какая-то интрига.

То же самое было в Чехии, когда играл за «Спарту». Это самый титулованный клуб, у него больше всего болельщиков. Всегда полный стадион, поэтому соперник выходил и играл от ножа, – отметил защитник «Зенита».

В настоящий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ, набрав 41 очко после 21 матча.

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8 комментариев
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Смотря как играют те кто хочет сместить складывается ощущения,что скорее сам Зенит делает для интриге больше,чем его оппоненты в борьбе за трофеи.
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Ответ Циник Петербургский
Вратари Зенита дружно вышли из чата ))
Как могут стараются вернуть интригу,сразу фору дают.
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Ну блин. Сейчас снова начнётся песня про " бразильцев", и " все настраиваются на ...( другой клуб), а также " у Зенита нет Истории "( и музея!)! надеюсь, будет забавно.
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Ответ Циник Петербургский
Вратари Зенита дружно вышли из чата ))
"Вратарь Зенита" при Семаке - фигура нарицательная. Как Фабьен Бартез в сборной Франции 1998-2000 или Виктор Вальдес в Барсе 2008-2012 - чувак, добавляющий интриги.
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да уж, Союз спартака и цска набирает мощь!)
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Ответ Nick Crosier
Смотря как играют те кто хочет сместить складывается ощущения,что скорее сам Зенит делает для интриге больше,чем его оппоненты в борьбе за трофеи.
Вратари Зенита дружно вышли из чата ))
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Ответ Nick Crosier
Как могут стараются вернуть интригу,сразу фору дают.
Интрига есть уже который год только у маньяков из числа болельщиков прочих команд РПЛ и у футбольного начальства , которым по должности положено возбуждать интерес к Чемпионату ! ))
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