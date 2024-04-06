Смолов о Хиддинке: «Легендарный, суперклассный чувак, но больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока»

Теги Федор Смолов Гус Хиддинк премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Матч ТВ Футбол

Федор Смолов поделился воспоминаниями о работе с Гусом Хиддинком.

34-летний футболист тренировался под руководством Хиддинка в «Анжи». В период работы нидерландского специалиста команда из Махачкалы стала бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2012/13. При нем сборная России завоевала бронзу на Евро‑2008.

«Хиддинк – легендарный, суперклассный чувак, но он больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока.

Но при этом он очень хорошо разбирал психотипы игроков, у него был индивидуальный подход к каждому. Со мной он шутил, кого‑то ругал, провоцируя различные эмоции, чтобы все показывали свои 100% на поле.

Насколько я знаю, Гуса все любили, знали, что он за коллектив», – рассказал нападающий московского «Динамо».

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13 комментариев
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Он не чувак тебе, а дядька авторитетный, легенда сборной России по футболу

А сам ты Федя игрок физически и интеллектуально ограниченный, поэтому ничего новому его не научить
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А я думал удару паненкой его Гус научил
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Не удивительно. Смолов настолько совершенный игрок, что даже Клопп с Гвардиолой на пару не смогли бы его чему-либо научить.
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Ответ ОттоДракула
Не удивительно. Смолов настолько совершенный игрок, что даже Клопп с Гвардиолой на пару не смогли бы его чему-либо научить.
Таких только Дасаев с палкой может чему то научить.
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Хиддинк - не тренер .
Смолов - не Джордан .
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Ахах, смол уровнем просто не дорос до понимания чего-то футбольного😁😁😁😁
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Смолов - наглядное подтверждение того, что эрудиция и интеллект никак не связаны между собой. Фёдор, говорят, прочитал всего Достоевского, но остался, простите за каламбур, идиотом
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Ответ Wiley Fox
А я думал удару паненкой его Гус научил
Походу не Гус
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