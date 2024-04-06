Смолов о Хиддинке: «Легендарный, суперклассный чувак, но больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока»

Федор Смолов поделился воспоминаниями о работе с Гусом Хиддинком.

34-летний футболист тренировался под руководством в «Анжи». В период работы нидерландского специалиста команда из Махачкалы стала бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2012/13. При нем сборная России завоевала бронзу на Евро‑2008.

«Хиддинк – легендарный, суперклассный чувак, но он больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока.

Но при этом он очень хорошо разбирал психотипы игроков, у него был индивидуальный подход к каждому. Со мной он шутил, кого‑то ругал, провоцируя различные эмоции, чтобы все показывали свои 100% на поле.

Насколько я знаю, Гуса все любили, знали, что он за коллектив», – рассказал нападающий московского « ».