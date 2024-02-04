Медведев о «Зените»: «Задачи кровь из носу подписать левого защитника не стоит. Там может сыграть Караваев»
Александр Медведев считает, что у «Зенита» есть кем закрыть позицию левого защитника.
После перевода Данилы Кругового в «Зенит-2» слева в обороне у петербуржцев остался только Дуглас Сантос.
«У нас слева может сыграть Вячеслав Караваев, который играл в сборной и на этой позиции, поэтому никакой критической ситуации нет. На правом фланге могут сыграть и Марио Фернандес, и Страхиня Эракович. Так что, если даже мы никого не возьмем, никаких проблем на этих позициях не будет.
Задачи кровь из носу подписать игрока на эту позицию не стоит», – сказал председатель правления «Зенита».
Для борьбы за чемпионству думаю и этого хватит