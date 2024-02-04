Медведев о «Зените»: «Задачи кровь из носу подписать левого защитника не стоит. Там может сыграть Караваев»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Вячеслав Караваев Футбол

Александр Медведев считает, что у «Зенита» есть кем закрыть позицию левого защитника.

После перевода Данилы Кругового в «Зенит-2» слева в обороне у петербуржцев остался только Дуглас Сантос.

«У нас слева может сыграть Вячеслав Караваев, который играл в сборной и на этой позиции, поэтому никакой критической ситуации нет. На правом фланге могут сыграть и Марио Фернандес, и Страхиня Эракович. Так что, если даже мы никого не возьмем, никаких проблем на этих позициях не будет.

Задачи кровь из носу подписать игрока на эту позицию не стоит», – сказал председатель правления «Зенита».

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13 комментариев
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Да в принципе Зенит не плохо укомплектован во всех линиях
Для борьбы за чемпионству думаю и этого хватит
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+1
Правильно, кого попало брать не надо, сил достаточно.
+2
-1
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А если Караваев, на левом фланге откажется играть, перейдет в Зенит 2.
+11
-11
0
Ответ Циник Петербургский
Позвольте, а как же весь этот кипеш, который подняли "журналисты" и "инсайдеры"?? Зенит ведь уже всех паспортистов "скупил", всех конкурентов "ослабил" и "всех бразильцев мира подписал" ))
Обломс вышел. И у богатых бывает. 😁
+6
-6
0
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