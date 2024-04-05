Ринат Дасаев: «Советская система вратарей была лучшей в мире. А мы ее похерили»

Ринат Дасаев считает, что советская система подготовки вратарей была лучшей в мире.

– У вас, кажется, ни грамма лишнего веса. Как держите форму?

– Во-первых, работаю с малышами. Во-вторых, пылю за ветеранов «Спартака». А чтобы играть, нужно держать себя в форме. Когда ездишь по стране, народу без разницы, сколько Дасаеву лет. Если Дасаев вышел, люди должны увидеть того , который был. Стремлюсь и себя, и людей не подвести.

– Что чувствуете в воротах?

– Душа радуется. Иногда дома смотришь футбол – и такая ностальгия... Хочется самому поиграть. В матчах ветеранов все это выплескиваю.

– Что за матч у вас через два часа?

– Команда 2011 года рождения, в которой я тренирую вратарей, играет за первое место с «Динамо» в зимнем первенстве. Еще занимаюсь 2015-м годом и смотрю за вратарями других возрастов. Мы с тренерами приходим к единому знаменателю. Да, каждый тренер должен предложить что-то новое, но это новое должно работать. Если не работает, надо отказываться и действовать в рамках системы.

В фильме «Москва слезам не верит» [актер] Баталов сказал: «Когда прихожу на работу, все кипит». Вот у меня так же. Получаю удовольствие, когда вижу детей, их горящие глаза, желание добиваться.

– В 90-е вы уже тренировали детей – в «Севилье».

– Да, когда закончил [игровую карьеру], работал с вратарями в академии (с 1993-го по 1995-й – Спортс), со всеми возрастами. Потом в первую команду пришел Луис Арагонес, последил за моей работой и позвал в основу. Там я не только тренировал вратарей, но и просматривал соперников, готовил информацию. Он был очень мной доволен.

У детей бывает разный характер, с ними нужно много говорить, многое объяснять. Не скрываю, что сейчас иногда эмоционален, могу и крикнуть, если не выполняют требования. И всегда буду говорить, что советская система вратарей была лучшей в мире. Одной из лучших – точно. А мы ее похерили. Почему – не знаю.

Поэтому я сейчас возрождаю статус вратарей, который был в Советском Союзе. Там в любой команде был вратарь, который мог играть в сборной. С ним нужно было конкурировать.

– Что сейчас не так с вратарями?

– Раньше вратари прыгали, а сейчас – падают. Какие-то блоки, растопыривания взяли. Но это не работает. Я учу другому.

Помимо наших вратарей, лучшими считаю Чеха и Таффарела. Я с ними разговаривал, они брали советскую систему. Были лучшими на выходах. Я вообще никогда не видел, чтобы бразильцы хорошо играли на выходах, а Таффарел и подчищал, и прыгал.

– То есть сейчас не учат прыгать?

– Не учат. Вратари просто падают на месте. Садятся в глубокую стойку, а с ней надо или в мини-футбол играть, или в хоккей. Потому что из нее не выпрыгнешь – только упадешь. Отобьешь, если мяч рядом покатится, – сказал бывший вратарь « » и «Севильи» в интервью .

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия