Ринат Дасаев: «Советская система вратарей была лучшей в мире. А мы ее похерили»
Ринат Дасаев считает, что советская система подготовки вратарей была лучшей в мире.
– У вас, кажется, ни грамма лишнего веса. Как держите форму?
– Во-первых, работаю с малышами. Во-вторых, пылю за ветеранов «Спартака». А чтобы играть, нужно держать себя в форме. Когда ездишь по стране, народу без разницы, сколько Дасаеву лет. Если Дасаев вышел, люди должны увидеть того Дасаева, который был. Стремлюсь и себя, и людей не подвести.
– Что чувствуете в воротах?
– Душа радуется. Иногда дома смотришь футбол – и такая ностальгия... Хочется самому поиграть. В матчах ветеранов все это выплескиваю.
– Что за матч у вас через два часа?
– Команда 2011 года рождения, в которой я тренирую вратарей, играет за первое место с «Динамо» в зимнем первенстве. Еще занимаюсь 2015-м годом и смотрю за вратарями других возрастов. Мы с тренерами приходим к единому знаменателю. Да, каждый тренер должен предложить что-то новое, но это новое должно работать. Если не работает, надо отказываться и действовать в рамках системы.
В фильме «Москва слезам не верит» [актер] Баталов сказал: «Когда прихожу на работу, все кипит». Вот у меня так же. Получаю удовольствие, когда вижу детей, их горящие глаза, желание добиваться.
– В 90-е вы уже тренировали детей – в «Севилье».
– Да, когда закончил [игровую карьеру], работал с вратарями в академии (с 1993-го по 1995-й – Спортс), со всеми возрастами. Потом в первую команду пришел Луис Арагонес, последил за моей работой и позвал в основу. Там я не только тренировал вратарей, но и просматривал соперников, готовил информацию. Он был очень мной доволен.
У детей бывает разный характер, с ними нужно много говорить, многое объяснять. Не скрываю, что сейчас иногда эмоционален, могу и крикнуть, если не выполняют требования. И всегда буду говорить, что советская система вратарей была лучшей в мире. Одной из лучших – точно. А мы ее похерили. Почему – не знаю.
Поэтому я сейчас возрождаю статус вратарей, который был в Советском Союзе. Там в любой команде был вратарь, который мог играть в сборной. С ним нужно было конкурировать.
– Что сейчас не так с вратарями?
– Раньше вратари прыгали, а сейчас – падают. Какие-то блоки, растопыривания взяли. Но это не работает. Я учу другому.
Помимо наших вратарей, лучшими считаю Чеха и Таффарела. Я с ними разговаривал, они брали советскую систему. Были лучшими на выходах. Я вообще никогда не видел, чтобы бразильцы хорошо играли на выходах, а Таффарел и подчищал, и прыгал.
– То есть сейчас не учат прыгать?
– Не учат. Вратари просто падают на месте. Садятся в глубокую стойку, а с ней надо или в мини-футбол играть, или в хоккей. Потому что из нее не выпрыгнешь – только упадешь. Отобьешь, если мяч рядом покатится, – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» в интервью Sports.
«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия
Что мы потеряли из эпохи СССР.
1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.
2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.
3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.
4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.
5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.
6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.
7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.
8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.
9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.
10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!
11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.
12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.
13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!
14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.
15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.
16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.
17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.
18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.
19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.
20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!
21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Проблема, что все застряли в прошлом, когда уже 30 лет прошло
это полный развал Пломбироделательной промышленности!
Даже МинМорож ликвидировали прислужники Запада !
И мы ВСЁ это похерили.
Но тут человек приводит конкретные тезисы(пусть и спорные) про технические моменты, основываясь на собственном опыте
Было бы интересно прочитать аргументацию почему не согласен с этим, а не это все
Я надеюсь, он не бьет их палками?
Это классика, это знать надо..
Но его защита селихова и максименко имеет материальный подтекст
Поэтому селихов стал днищем, а второй номер максименка идиотски прыгает, когда уже всем ясно, что опаздал
А чо, звучит)
Можно понять по комментариям в топ этого поста. Эта шелупонь приведёт нас к полному развалу страны и экономики.
И поэтому можно увидеть на месте роддома построенные дома, а в детском саду разместились офисы.
Как писали в одном ТГ-канале: Саня Селихов бы мог нормально прыгать по углам и тащить мёртвые мячи, если бы не его здоровенный, толстенный и тяжеленный ###
Не могу судить именно о советской школе вратарей, но то, что современная российская очень и очень посредственная, отрицать глупо, тут Дасаев прав.
Тогда после 8-ого класса у ребёнка был выбор - продолжить просто обучение или обучение с получением профессии ( профтехучилища и техникумы).
После развала СССР большинство профтехучилищ и техникумов постигла таже участь( и на их месте возникли разные офисы).
Поэтому у нас сейчас нет достаточного количества именно квалифицированных рабочих, дорабатывают те кому за 50+ и они получили свои рабочие специальности при СССР.