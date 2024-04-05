Ринат Дасаев: «Советская система вратарей была лучшей в мире. А мы ее похерили»

Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Ринат Дасаев Ла Лига Sports.ru сборная СССР Футбол

Ринат Дасаев считает, что советская система подготовки вратарей была лучшей в мире.

– У вас, кажется, ни грамма лишнего веса. Как держите форму?

– Во-первых, работаю с малышами. Во-вторых, пылю за ветеранов «Спартака». А чтобы играть, нужно держать себя в форме. Когда ездишь по стране, народу без разницы, сколько Дасаеву лет. Если Дасаев вышел, люди должны увидеть того Дасаева, который был. Стремлюсь и себя, и людей не подвести.

– Что чувствуете в воротах?

– Душа радуется. Иногда дома смотришь футбол – и такая ностальгия... Хочется самому поиграть. В матчах ветеранов все это выплескиваю.

– Что за матч у вас через два часа?

– Команда 2011 года рождения, в которой я тренирую вратарей, играет за первое место с «Динамо» в зимнем первенстве. Еще занимаюсь 2015-м годом и смотрю за вратарями других возрастов. Мы с тренерами приходим к единому знаменателю. Да, каждый тренер должен предложить что-то новое, но это новое должно работать. Если не работает, надо отказываться и действовать в рамках системы.

В фильме «Москва слезам не верит» [актер] Баталов сказал: «Когда прихожу на работу, все кипит». Вот у меня так же. Получаю удовольствие, когда вижу детей, их горящие глаза, желание добиваться.

– В 90-е вы уже тренировали детей – в «Севилье».

– Да, когда закончил [игровую карьеру], работал с вратарями в академии (с 1993-го по 1995-й – Спортс), со всеми возрастами. Потом в первую команду пришел Луис Арагонес, последил за моей работой и позвал в основу. Там я не только тренировал вратарей, но и просматривал соперников, готовил информацию. Он был очень мной доволен.

У детей бывает разный характер, с ними нужно много говорить, многое объяснять. Не скрываю, что сейчас иногда эмоционален, могу и крикнуть, если не выполняют требования. И всегда буду говорить, что советская система вратарей была лучшей в мире. Одной из лучших – точно. А мы ее похерили. Почему – не знаю.

Поэтому я сейчас возрождаю статус вратарей, который был в Советском Союзе. Там в любой команде был вратарь, который мог играть в сборной. С ним нужно было конкурировать.

– Что сейчас не так с вратарями?

– Раньше вратари прыгали, а сейчас – падают. Какие-то блоки, растопыривания взяли. Но это не работает. Я учу другому.

Помимо наших вратарей, лучшими считаю Чеха и Таффарела. Я с ними разговаривал, они брали советскую систему. Были лучшими на выходах. Я вообще никогда не видел, чтобы бразильцы хорошо играли на выходах, а Таффарел и подчищал, и прыгал.

– То есть сейчас не учат прыгать?

– Не учат. Вратари просто падают на месте. Садятся в глубокую стойку, а с ней надо или в мини-футбол играть, или в хоккей. Потому что из нее не выпрыгнешь – только упадешь. Отобьешь, если мяч рядом покатится, – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» в интервью Sports.

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия

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67 комментариев
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Ну, по классике.

Что мы потеряли из эпохи СССР.

1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.

2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.

3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.

4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.

5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.

6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.

7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.

8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.

9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.

10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!

11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.

12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.

13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!

14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.

15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.

16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.

17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.

18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.

19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.

20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!

21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
+108
-36
+72
Да да, и мороженное самое вкусное, мы знаем.
Проблема, что все застряли в прошлом, когда уже 30 лет прошло
+39
-6
+33
Ответ Ебздрогыч
Ну, по классике. Что мы потеряли из эпохи СССР. 1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать. 4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. 5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться. 6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали. 7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало. 8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают. 9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали. 10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли! 11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали. 12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива. 13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200! 14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского. 15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут. 16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку. 17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. 18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее. 19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал. 20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода! 21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
это из нового обращения Путина? и ведь чистая правда!
+39
-11
+28
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В СССР много чего было лучшего. И мы ВСЁ это похерили.
Самое страшное преступление лихих 90-х -
это полный развал Пломбироделательной промышленности!
Даже МинМорож ликвидировали прислужники Запада !
+34
-12
+22
Селихов просто проводит взглядом без лишних движений )
+20
-3
+17
В СССР много чего было лучшего.
И мы ВСЁ это похерили.
+28
-19
+9
питерская мафия угробила весь росфутбол
+13
-5
+8
Ответ Ебздрогыч
Ну, по классике. Что мы потеряли из эпохи СССР. 1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать. 4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. 5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться. 6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали. 7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало. 8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают. 9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали. 10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли! 11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали. 12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива. 13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200! 14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского. 15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут. 16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку. 17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. 18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее. 19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал. 20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода! 21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Похоже, что это мысли Павла Шевелева, которые он так и не смог сформулировать и проговорить за 3 часа беседы с Лебедевым.
+6
0
+6
При всем уважении, но вот эта история с вратарской системой, которая была самой лучшей, кажется переоцененной. И у Яшина были достойные коллеги по позиции и в Англии, и в Италии, и в Германии. У Дасаева тем более. Ну а про Акинфеева, которого тоже называют плодом «лучшей» вратарской системы, вообще молчу. Сейчас в России тоже нормальные вратари есть, кто же виноват, что просто возможности проявить себя в Европе и на топ-уровне нет?
+8
-2
+6
Ответ Ебздрогыч
Ну, по классике. Что мы потеряли из эпохи СССР. 1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать. 4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. 5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться. 6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали. 7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало. 8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают. 9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали. 10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли! 11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали. 12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива. 13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200! 14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского. 15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут. 16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку. 17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. 18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее. 19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал. 20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода! 21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Копипаста эта конечно крутая и все такое
Но тут человек приводит конкретные тезисы(пусть и спорные) про технические моменты, основываясь на собственном опыте
Было бы интересно прочитать аргументацию почему не согласен с этим, а не это все
+7
-1
+6
Прыгать надо если мяч летит в самый угол и иначе не достанешь. Если мяч летит ближе, но сильно, то надо именно успеть упасть. Пока ты будешь отталкиваться и прыгать, мяч уже давно проскочит под тобой.
+6
0
+6
Ответ OldRedWhite
Кто автор ?
Леонель Месси
+6
0
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В СССР много чего было лучшего. И мы ВСЁ это похерили.
по сути нынешняя экономика страны еще сколько-то протянет на наследии СССР. А дальше что будет хз.... строить разучились, наука, работавшая на все сферы жизни, выродилась, медицина и образование стали больше дистанционными, нежели очными. спорт тоже еще немного держится. армейская служба и то была настоящей наукой жизни нежели нынешняя. все ругают СССР, а ведь в то время за все брались основательно и контроль за исполнением был ой как строгим. такие масштабы воровства на гос нацпроектах не снились советским чиновникам. вот и делайте выводы. что будет лет через 20 одному Богу известно.
+13
-8
+5
Ответ Klshk
Да да, и мороженное самое вкусное, мы знаем. Проблема, что все застряли в прошлом, когда уже 30 лет прошло
а потому что наш народ привык в болоте сидеть, когда и высовываться нет желания и стремления и все устраивает. когда другие что-то придумывают, ищут улучшения и настроены на прогресс, русский человек окутывает себя пофигизмом и просто плывет в этом течении. а те кто пытаются что-то улучшить чаще всего вязнут в среде непонимания и становятся такими же пофигистами
+14
-9
+5
Ответ Ебздрогыч
Ну, по классике. Что мы потеряли из эпохи СССР. 1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать. 4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. 5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться. 6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали. 7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало. 8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают. 9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали. 10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли! 11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали. 12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива. 13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200! 14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского. 15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут. 16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку. 17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. 18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее. 19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал. 20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода! 21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Забыл написать что колбаса была из мяса и квартиры давали бесплатно.
+4
0
+4
Во-первых, работаю с малышами.

Я надеюсь, он не бьет их палками?
+11
-7
+4
Не «похерили» , а «канула в небытие».
Это классика, это знать надо..
+3
0
+3
Дасаев легенда

Но его защита селихова и максименко имеет материальный подтекст

Поэтому селихов стал днищем, а второй номер максименка идиотски прыгает, когда уже всем ясно, что опаздал
+5
-2
+3
Зря так сказал.Вот Шунин всегда прыгает правда чаще мимо мяча а вот в последней игре хорошо прыгнул и забрал мяч.
+3
0
+3
Ответ pyritanza
Согласно четвертому пункту, кажется, Арагорн всё-таки жил в советское время🤔
Арагорн, сын Араторна из рода Стахановцев
А чо, звучит)
+3
0
+3
Ответ вовочка6762
Чего уж там ... У нас Здравоохранение, образование , спорт были лучшими в мире ... А теперь одно пропагандонство. Спасибо товарищу Путину !
Мне больше всего нравится что в СССР был культ науки и прогресса, никто не вздыхал по великому прошлому, а все смотрели вперёд , в светлое будущее. Был атеизм, и никаких шарлатанов от религии и эзотерики (они уже под конец на ТВ повылазили), никаких антипрививочников.
+4
-2
+2
Ответ B.Jones
Совко..очер сказочник
В чем сказочник? У нас раньше были очень сильные вратари. Даже ранняя Россия выпускала вратарей которые могли играть в Европе. А сейчас что? Пару тройку хороших вратарей и всё на этом
+3
-1
+2
Ответ ilmir84
по сути нынешняя экономика страны еще сколько-то протянет на наследии СССР. А дальше что будет хз.... строить разучились, наука, работавшая на все сферы жизни, выродилась, медицина и образование стали больше дистанционными, нежели очными. спорт тоже еще немного держится. армейская служба и то была настоящей наукой жизни нежели нынешняя. все ругают СССР, а ведь в то время за все брались основательно и контроль за исполнением был ой как строгим. такие масштабы воровства на гос нацпроектах не снились советским чиновникам. вот и делайте выводы. что будет лет через 20 одному Богу известно.
Что будет ?
Можно понять по комментариям в топ этого поста. Эта шелупонь приведёт нас к полному развалу страны и экономики.
+2
0
+2
Ответ govnomet
Растащили. Не мы
Не мы - это факт.
И поэтому можно увидеть на месте роддома построенные дома, а в детском саду разместились офисы.
+2
0
+2
Какое-то ехидство и самобичевание в комментариях. Советская школа лучшей может и не была, но одной из так точно. И помимо Яшина, Дасаева были еще другие блестящие вратари: Хомич, Банников, Рудаков, даже ныне поехавший Кавазашвили был вполне себе на уровне, как и другие вратари, кого я не упомянул.
+3
-1
+2
Вратари просто падают на месте.

Как писали в одном ТГ-канале: Саня Селихов бы мог нормально прыгать по углам и тащить мёртвые мячи, если бы не его здоровенный, толстенный и тяжеленный ###
+4
-2
+2
не, ну если мы уберем слезные вопли о совке, то в целом Дасаев прав. Очень много вратарей РПЛ валятся на пятую точку едва ли не до удара. И тем показательнее, что наиболее ярко в РПЛ в последние 10 лет себя проявляли вратари со слабой школой - Лодыгин в самом начале, Лунин, Дюпин. А есть дите вратарской школы Максименко, который чуть что и уже на жопе сидит.

Не могу судить именно о советской школе вратарей, но то, что современная российская очень и очень посредственная, отрицать глупо, тут Дасаев прав.
+3
-1
+2
Вратари, пломбир, трава зеленее...
+4
-3
+1
Вспомнилось образование в СССР.
Тогда после 8-ого класса у ребёнка был выбор - продолжить просто обучение или обучение с получением профессии ( профтехучилища и техникумы).
После развала СССР большинство профтехучилищ и техникумов постигла таже участь( и на их месте возникли разные офисы).
Поэтому у нас сейчас нет достаточного количества именно квалифицированных рабочих, дорабатывают те кому за 50+ и они получили свои рабочие специальности при СССР.
+3
-2
+1
ага, два вратаря мирового уровня, причем один из них в доисторические времена(Яшин), а второй очень недолго и рано закончил(Дасаев)- это итог работы лучшей системы подготовки вратарей? ну-ну...
+3
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