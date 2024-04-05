Ринат Дасаев: «Зенит» – это не «Зенит», а сборная Бразилии, дайте шанс своим. Еврокубков сейчас нет, в Союзе 15 лет никуда не попадали, но была конкуренция, игроки. Посмотрите, что сборная творила в 80-х»

Ринат Дасаев считает, что в нынешнее время нужно развивать российских игроков.

– Почему у нас меньше талантливых детей, чем в Испании?

– Вы ошибаетесь. У нас есть талантливые ребята. Просто сейчас им некуда двигаться. Давайте откровенно: вот « » – это же не «Зенит», а сборная . Где наши?

Все время задаюсь вопросом: для чего тогда нужна академия? Зачем академия, если своим ребятам не даете движения вверх? Дайте им шанс.

Тем более сейчас мы никуда не попадаем, нет еврокубков. Да, сначала – год-два – будет тяжело, но постепенно они вырастут. В Союзе мы 15 лет никуда не попадали, но появилась конкуренция, появились игроки. И посмотрите, что сборная творила в 80-х, – сказал бывший вратарь « » и сборной СССР Ринат Дасаев в интервью Sports.

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия