Ринат Дасаев: «Зенит» – это не «Зенит», а сборная Бразилии, дайте шанс своим. Еврокубков сейчас нет, в Союзе 15 лет никуда не попадали, но была конкуренция, игроки. Посмотрите, что сборная творила в 80-х»

Теги Спартак Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Ринат Дасаев Sports.ru сборная СССР Футбол

Ринат Дасаев считает, что в нынешнее время нужно развивать российских игроков.

Почему у нас меньше талантливых детей, чем в Испании?

– Вы ошибаетесь. У нас есть талантливые ребята. Просто сейчас им некуда двигаться. Давайте откровенно: вот «Зенит» – это же не «Зенит», а сборная Бразилии. Где наши?

Все время задаюсь вопросом: для чего тогда нужна академия? Зачем академия, если своим ребятам не даете движения вверх? Дайте им шанс.

Тем более сейчас мы никуда не попадаем, нет еврокубков. Да, сначала – год-два – будет тяжело, но постепенно они вырастут. В Союзе мы 15 лет никуда не попадали, но появилась конкуренция, появились игроки. И посмотрите, что сборная творила в 80-х, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в интервью Sports.

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия

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13 комментариев
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ЦСКА в 2018 так и сделал. 6 лет не можем дождаться как закончатся эти "сначала – год-два – будет тяжело"
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Ну посчитай , Дасаев, сколько выходцев из академии Зенита играет в РПЛ и ФНЛ
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Ответ свисток батурина
Респект Дасаеву это наша легенда он прав зенит может заявлятся в чемпионат Бразилии и там играть тут он нам не нужен
Спартак нужен чтобы чисто поржать нам всем
+2
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+2
Респект Дасаеву это наша легенда он прав зенит может заявлятся в чемпионат Бразилии и там играть тут он нам не нужен
+9
-8
+1
Что творила? Возьмите сборную Бельгии. Что творили 10 лет назад, а что сейчас? Сборная Нидерландов 20-30 лет и сейчас. Бразилия. Колумбия? Правда, Дасаев считает что есть уникальная таблетка?
+3
-2
+1
Ответ свисток батурина
Респект Дасаеву это наша легенда он прав зенит может заявлятся в чемпионат Бразилии и там играть тут он нам не нужен
а вы в фнл )
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Вообще зачем в нынешних реалиях тратить по 10-15 млн на игроков - это очень хороший вопрос. Впрочем, рос футбол никогда не был про логичность
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У меня тоже как-то не получается полноценно топить за свою команду, когда там битком легов. Теряется осчусчение что это "наши". 2-3 лега ок
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Если Зенит "даст шанс своим", то окажется в зоне вылета. Первый тайм кубкового матча со спартаком показал, на что способны российские футболисты.
Такие идеи озвучивают те, кто хочет, чтобы Знать повсюду проигрался.
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Зачем своим, главная цель выиграть первенство Водокачки любой ценой
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Я хоть с Дасаевскими тезисами не со всеми согласен, некоторые даже совсем бредовые, но насчёт этого момента я тоже не понимаю, почему Российские клубы не откажутся с 22 года от легионеров, а будут играть своими воспитанниками, скажем честно интереса к РПЛ не стало, я раньше матчи своего клуба не пропускал, сейчас мне совсем не интересно, Зенит набрал легионеров столько сколько не было когда они в ЛЧ играли, остальные клубы тоже стараются им подражать, чемпионат ради чего? Вообще есть универсальный ответ на такие риторические вопросы, это деньги, но в этом случае даже он не работает..
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По факту. Сейчас болельщики зенита прибегут и будут жаловаться, что Дасаев ничего не понимает и что гении Медведев и Миллер всё делает правильно😁
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"Ребята из академии Спартака", Николсон, Угальде, "свой в доску русский" - уголовник и наркоторговец из Нидерландов Промес, а так же прочие Педро Роши с Кофрие бурно аплодируют словам Рината Дасаева ;)
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