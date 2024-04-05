Черданцев о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Он выступление Путина не слышал. Наши теннисисты успешно выполняют миссию наведения мостов»

Теги премьер-лига Россия ATP WTA Владимир Путин Виктория Азаренко Станислав Поздняков ОКР Георгий Черданцев Париж-2024 Политика Футбол

Георгий Черданцев оценил слова главы ОКР про российских теннисистов.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.

«Насчет теннисистов. Пока мы были в Дохе на футбольном турнире, там проходил женский теннисный турнир WTA. Я сходил на несколько матчей. Уровень теннисисток был топ, начиная с первой ракетки мира Швентек. Помимо нее, участвовали несколько наших теннисисток и Азаренко из Беларуси.

На всех матчах, включая те, где играли наши между собой или Азаренко с нашими или с не нашими, была совершенно нормальная спортивная обстановка. Никаких недружелюбных выкриков с трибун или каких-то провокаций. То же самое происходит на большинстве теннисных турниров в мире.

Теннис – один из немногих популярных видов спорта, в котором российские спортсмены продолжают выступать на самом высоком уровне.

Недавно на культурном форуме в Петербурге президент России сказал следующее: «Военные и политики с трудом наводят мосты между народами. Это миссия культуры и спорта».

Вот эту миссию, причем весьма успешно, выполняют наши теннисисты. Очевидно, руководитель ОКР это выступление президента не слышал», – написал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

20 комментариев
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разыгрывается классический сценарий нашего правительства, Путин и Песков публично поддерживают участие наших спортсменов на ОИ, при этом сами дали команду спортивным чиновникам гнобить тех кто поедет, чтобы как обычно сослаться на "перегибы на местах". это очень удобно, вроде как и свобода слова в стране есть, противоположенные президенту мнения и т.д....
+40
-4
+36
Ответ maggiu
Комментарий скрыт
И это в одном только Техасе💪🏻
+29
-2
+27
Какой смысл их слушать? За четверть века эту лапшу с кряхтением давно все выучили наизусть и так
+27
-2
+25
Нет бы просто раскритиковать слова этого умника, надо обязательно солнцеликого историка приплести, мол тот уже высказался, а значит другого мнения быть не может. Если это не культ личности, то что?
+22
-4
+18
Ответ Arthurino
Нет бы просто раскритиковать слова этого умника, надо обязательно солнцеликого историка приплести, мол тот уже высказался, а значит другого мнения быть не может. Если это не культ личности, то что?
Просто соломку подстелил, чтобы по шапке не получить. Ипотеку-то надо платить
+10
0
+10
Ответ maggiu
Комментарий скрыт
не миллиарда, а триллиона. и это только в Москве
+6
0
+6
Ответ Carlton Palmer
Он слышал - и не согласен с ним.
Бгг, хорошая шутка)
+2
0
+2
Он слышал - и не согласен с ним.
+1
0
+1
Ответ maggiu
Комментарий скрыт
Специально зашел на ютуб посмотрел
25 миллионов просмотров
Это в 16 раз меньше чем самый просматриваемый клип Niletto
ЛОЛ
+1
0
+1
Ответ sfilatov13
разыгрывается классический сценарий нашего правительства, Путин и Песков публично поддерживают участие наших спортсменов на ОИ, при этом сами дали команду спортивным чиновникам гнобить тех кто поедет, чтобы как обычно сослаться на "перегибы на местах". это очень удобно, вроде как и свобода слова в стране есть, противоположенные президенту мнения и т.д....
Черданцев: Знаете ипотека сама себя не закроет.😅😅😅😅😅😅
+1
0
+1
Ответ Arthurino
Нет бы просто раскритиковать слова этого умника, надо обязательно солнцеликого историка приплести, мол тот уже высказался, а значит другого мнения быть не может. Если это не культ личности, то что?
Это Черданцев...
+1
0
+1
Ответ Arthurino
Нет бы просто раскритиковать слова этого умника, надо обязательно солнцеликого историка приплести, мол тот уже высказался, а значит другого мнения быть не может. Если это не культ личности, то что?
Это уже пипец
+1
0
+1
Ответ Уся Ваткин
Но Керченский мост это всё равно не спасёт
...а воз и ныне там
+1
0
+1
Ответ maggiu
Комментарий скрыт
да чего уж там-сикстиллиард
+1
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Чердак зашел с козырей!
+1
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Они не иностранные, а тайные агенты
Может, хоть теперь всякие позняковы угомонятся
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Не надо слушать что говорит Путин по телевизору - для чиновника главное знать что он думает в реальности.
+2
-2
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