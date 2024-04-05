Черданцев о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Он выступление Путина не слышал. Наши теннисисты успешно выполняют миссию наведения мостов»

Георгий Черданцев оценил слова главы ОКР про российских теннисистов.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.

«Насчет теннисистов. Пока мы были в Дохе на футбольном турнире, там проходил женский теннисный турнир WTA. Я сходил на несколько матчей. Уровень теннисисток был топ, начиная с первой ракетки мира Швентек. Помимо нее, участвовали несколько наших теннисисток и Азаренко из Беларуси.

На всех матчах, включая те, где играли наши между собой или Азаренко с нашими или с не нашими, была совершенно нормальная спортивная обстановка. Никаких недружелюбных выкриков с трибун или каких-то провокаций. То же самое происходит на большинстве теннисных турниров в мире.

Теннис – один из немногих популярных видов спорта, в котором российские спортсмены продолжают выступать на самом высоком уровне.

Недавно на культурном форуме в Петербурге президент России сказал следующее: «Военные и политики с трудом наводят мосты между народами. Это миссия культуры и спорта».

Вот эту миссию, причем весьма успешно, выполняют наши теннисисты. Очевидно, руководитель ОКР это выступление президента не слышал», – написал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.