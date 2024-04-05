Почеттино о 4:3 с «МЮ»: «Челси» заслужил победу. Мы были лучше. Палмер проявил характер и мастерство»

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед».

Лондонский клуб, уступая 2:3 в компенсированное время ко второму тайму, выиграл со счетом 4:3 в матче . Коул Палмер оформил хет-трик, забив на 100-й и 101-й минутах.

«Я очень счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Было тяжело, но в целом мы были лучше соперника.

Мы очень хорошо начали матч, но пропущенный гол эмоционально повлиял на нашу команду.

« » очень хорошо играет в переходе из обороны в атаку, и хотелось бы не пропускать так, как мы пропустили.

Но реальность такова, что для победы нужно делать чуть больше, и это было невероятно. Игра была не отличной, но хорошей.

Это начало налаживания контакта с болельщиками. Это очень полезно для нашего будущего.

Что касается Палмера, то он проделал фантастическую работу. Коул проявил характер и мастерство», – сказал главный тренер « » .