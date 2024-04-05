Почеттино о 4:3 с «МЮ»: «Челси» заслужил победу. Мы были лучше. Палмер проявил характер и мастерство»
Маурисио Почеттино считает, что «Челси» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед».
Лондонский клуб, уступая 2:3 в компенсированное время ко второму тайму, выиграл со счетом 4:3 в матче АПЛ. Коул Палмер оформил хет-трик, забив на 100-й и 101-й минутах.
«Я очень счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Было тяжело, но в целом мы были лучше соперника.
Мы очень хорошо начали матч, но пропущенный гол эмоционально повлиял на нашу команду.
«Манчестер Юнайтед» очень хорошо играет в переходе из обороны в атаку, и хотелось бы не пропускать так, как мы пропустили.
Но реальность такова, что для победы нужно делать чуть больше, и это было невероятно. Игра была не отличной, но хорошей.
Это начало налаживания контакта с болельщиками. Это очень полезно для нашего будущего.
Что касается Палмера, то он проделал фантастическую работу. Коул проявил характер и мастерство», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
Примерно так могу охарактеризовать увиденное,хоть и болел за Челси