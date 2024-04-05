Почеттино о 4:3 с «МЮ»: «Челси» заслужил победу. Мы были лучше. Палмер проявил характер и мастерство»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Коул Палмер Футбол

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед».

Лондонский клуб, уступая 2:3 в компенсированное время ко второму тайму, выиграл со счетом 4:3 в матче АПЛ. Коул Палмер оформил хет-трик, забив на 100-й и 101-й минутах.

«Я очень счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Было тяжело, но в целом мы были лучше соперника.

Мы очень хорошо начали матч, но пропущенный гол эмоционально повлиял на нашу команду.

«Манчестер Юнайтед» очень хорошо играет в переходе из обороны в атаку, и хотелось бы не пропускать так, как мы пропустили.

Но реальность такова, что для победы нужно делать чуть больше, и это было невероятно. Игра была не отличной, но хорошей.

Это начало налаживания контакта с болельщиками. Это очень полезно для нашего будущего.

Что касается Палмера, то он проделал фантастическую работу. Коул проявил характер и мастерство», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

13 комментариев
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Вам, душнилам, не угодить) Если ты футбольный гурман, то иди пересматривать Сити-Арсенал и кайфуй, а нейтральным зрителям по-барабану на все эти тактики, прессинги, ложные фулбеки и иксджи. Почти 50 ударов по воротам, парад голов, мы, дилетанты, довольствуемся малым.
+23
-3
+20
Ответ Edwin_Hubble
Вам, душнилам, не угодить) Если ты футбольный гурман, то иди пересматривать Сити-Арсенал и кайфуй, а нейтральным зрителям по-барабану на все эти тактики, прессинги, ложные фулбеки и иксджи. Почти 50 ударов по воротам, парад голов, мы, дилетанты, довольствуемся малым.
Матч Сити-Арсенал обладал прекрасным усыпляющим эффектом, а после этого заснуть пока не очень получается ;)
+6
0
+6
Игра была ровна,играли два г..на.
Примерно так могу охарактеризовать увиденное,хоть и болел за Челси
+9
-4
+5
Как в 2019 , Поч и Хаг в 1/2 😁
+6
-1
+5
Ответ Edwin_Hubble
Вам, душнилам, не угодить) Если ты футбольный гурман, то иди пересматривать Сити-Арсенал и кайфуй, а нейтральным зрителям по-барабану на все эти тактики, прессинги, ложные фулбеки и иксджи. Почти 50 ударов по воротам, парад голов, мы, дилетанты, довольствуемся малым.
лучше тогда Ливерпуль Сити глянуть, вот там реально витрина футбола
+4
0
+4
Я только сейчас вспомнил, что в том памятном камбеке Тоттенхэма против Аякса тренерами как раз были Поч и Тен Хаг
+3
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+3
Случайно вырвали победу. Просто случайно. Видно было, что сами не верили
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+2
Блевануть хочется после такой адекватной оценки 🤮
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Такой тупой матч с такой тупой защитой мог сложиться только между двумя клубами с самым тупым руководством. Столько ошибок не встретишь даже в ФНЛ
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Ответ Artur Turik
Мне не нравится, что Поч всю игру тупо сидит и смотрит матч... Просто 0 коммуникации с командой, никаких указаний, криков во время матча. Ну и эта победа точно не его заслуга, просто повезло, что у нас новый золотой мальчик Колд Палмер.
Ты сделал выводы по эпизодам, которые отбирает режиссёр во время трансляции. Откуда тебе знать, с какой интенсивностью Поч коммуницирует с командой.
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