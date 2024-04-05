Почеттино о 4:3 с «МЮ»: «Челси» был лучше и заслужил победу. Гол на последней минуте – это справедливо»
Маурисио Почеттино считает, что «Челси» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед».
Вчера лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3, хотя к 100-й минуте проигрывали 2:3.
«Это было потрясающе, потому что в целом, я думаю, мы заслужили [победу]. Мы были лучше, гол на последней минуте – это справедливо.
Мы испытали эмоциональный удар, с которым было нелегко справиться. Во втором тайме мы контролировали игру, но пропустили в переходной фазе.
Конечно, я разочарован этим, но результат, с которым мы закончили, справедлив. Это создаст связь между болельщиками и игроками. Этот результат должен стать поворотным моментом и установить доверие. Это эмоциональная победа, и это была эмоциональная игра, в которой нужно было побеждать», – сказал Почеттино.
«Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 43 очка за 29 матчей. 7 апреля команда Почеттино сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в гостях.
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"The referee last night, Jarred Gillett, is a LIVERPOOL fan.
Fox Sports commentator Brenton Speed revealing Gillett’s allegiances in 2019 said:
"He told me about this a couple of months ago, said keep it under your hat because I’m not sure whether I’ll get the appointment," Speed said on the Fox Football Podcast.
"That’ll be the last game he ever officiates at Anfield because he had to fill out a document when he agreed to join the referees’ board over there and you have to fill in the team you supported as a boy/man, and he said it was Liverpool. So that means you’re taken off all their games, home or away."
Two questionable penalties and 12 minutes of extra time.
We should’ve done better to win the game, but officiating is definitely part of the game."
Ничего не заслуживает Челси, а Почеттино если чего-то и заслуживает, то только увольнения.
Судейский произвол омрачил победу МЮ над "Челси" в Лондоне
Грандиозным скандалом завершился матч 9-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Юнайтед" (2:3). Главный судья встречи Марк Клаттенбург принял ряд спорных решений, удалив двух футболистов "Челси" и не заметив офсайда, когда победный гол забивал гол игрок МЮ.
Вспоминаем классику, так сказать)
Это будет в целом отличный результат, учитывая как тяжело складывается сезон и как команду штормит.
Но я как считал, так и считаю, что у Челси очень сильная молодежь с большим будущим.