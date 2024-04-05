Почеттино о 4:3 с «МЮ»: «Челси» был лучше и заслужил победу. Гол на последней минуте – это справедливо»

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед».

Вчера лондонцы обыграли « » со счетом 4:3, хотя к 100-й минуте проигрывали 2:3.

«Это было потрясающе, потому что в целом, я думаю, мы заслужили [победу]. Мы были лучше, гол на последней минуте – это справедливо.

Мы испытали эмоциональный удар, с которым было нелегко справиться. Во втором тайме мы контролировали игру, но пропустили в переходной фазе.

Конечно, я разочарован этим, но результат, с которым мы закончили, справедлив. Это создаст связь между болельщиками и игроками. Этот результат должен стать поворотным моментом и установить доверие. Это эмоциональная победа, и это была эмоциональная игра, в которой нужно было побеждать», – сказал .

«Челси» занимает 10-е место в таблице , набрав 43 очка за 29 матчей. 7 апреля команда Почеттино сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в гостях.

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