«Я не клоун, я главный тренер». Почеттино об эмоциях после 4:3 с «МЮ»

Маурисио Почеттино высказался о том, что эмоционально праздновал победу «Челси».

Вчера лондонцы обыграли « » со счетом 4:3, хотя к 100-й минуте проигрывали 2:3.

«Страсть – это не значит быть сумасшедшим парнем, совершающим глупости на бровке. Я не такой. Команда должна показывать страсть, когда 11 игроков на поле бегают, отчаянно пытаясь забрать мяч и забить.

Думаю, это именно та страсть, которую должны видеть наши болельщики. Мне нужно быть терпеливым, спокойным и аналитичным, чтобы сосредоточиться на игре. В конце матча, конечно, можно проявить страсть, что я и сделал. Это не цирк, где на боковой линии нужен клоун. У нас одна из самых молодых команд в Европе. Нужно быть спокойным во всем, что говоришь игрокам, пытаясь помочь.

Я не клоун, я главный тренер. Если кому-то нужен клоун, найдите его», – сказал .

«Челси» занимает 10-е место в таблице , набрав 43 очка за 29 матчей. 7 апреля команда Почеттино сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в гостях.

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