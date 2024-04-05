«Я не клоун, я главный тренер». Почеттино об эмоциях после 4:3 с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о том, что эмоционально праздновал победу «Челси».

Вчера лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3, хотя к 100-й минуте проигрывали 2:3.

«Страсть – это не значит быть сумасшедшим парнем, совершающим глупости на бровке. Я не такой. Команда должна показывать страсть, когда 11 игроков на поле бегают, отчаянно пытаясь забрать мяч и забить.

Думаю, это именно та страсть, которую должны видеть наши болельщики. Мне нужно быть терпеливым, спокойным и аналитичным, чтобы сосредоточиться на игре. В конце матча, конечно, можно проявить страсть, что я и сделал. Это не цирк, где на боковой линии нужен клоун. У нас одна из самых молодых команд в Европе. Нужно быть спокойным во всем, что говоришь игрокам, пытаясь помочь.

Я не клоун, я главный тренер. Если кому-то нужен клоун, найдите его», – сказал Почеттино.

«Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 43 очка за 29 матчей. 7 апреля команда Почеттино сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в гостях.

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26 комментариев
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Почеттино клоуна вчера обыграл)
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+13
А если бы Палмер не выстрелил в добавленное время?
+17
-5
+12
Ответ Антон Фалафель
А если бы Палмер не выстрелил в добавленное время?
А если бы в защите и опорке Челси играли опытные игроки, а не оверпрайснутый молодняк? Ты ещё Фергюсону камбек с Баварией отмени
+3
-1
+2
Если вы хотите найти клоуна на бровке, обратите внимание на Спартак
+6
-4
+2
Ответ Антон Фалафель
А если бы Палмер не выстрелил в добавленное время?
А если бы до этого забивали свои моменты, м?
+3
-1
+2
Главный клоун
+8
-7
+1
Ответ ALMANAC
Почеттино клоуна вчера обыграл)
Поч победил в битве клоунов
+6
-5
+1
Ответ Антон Фалафель
А если бы Палмер не выстрелил в добавленное время?
Никогда не помог понять, когда так говорят.
Если бы то , туда сюда.

Чувак, если бы твой батя выстрелил бы на простыньку и тебя тоже не было бы.
Челси создал момент для этого, а Мю не смог помешать вот и все, счёт на табло и по игре Челси были сильнее
+2
-1
+1
Ответ Заяцволк
Ага, не клоун, все мы помним ))) https://www.sports.ru/football/1115498141-pochettino-derzhit-v-kabinete-limony-chtoby-izbavitsya-ot-negativnoj-e.html
точно! всегда его считал крутым дядькой, ровно до тех пор, пока не прочитал статью СПОРТС про лимоны
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Ответ Антон Фалафель
А если бы Палмер не выстрелил в добавленное время?
"Впрочем, это уже совсем другая история"
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Это не цирк, где на боковой линии нужен клоун (с)

Никогда раньше не видел столько ошибок в слове спартак
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Коуч, с защитой надо, что то решать, это просто проходной двор. Каждый раз так везти не будет.
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Ага, не клоун, все мы помним ))) https://www.sports.ru/football/1115498141-pochettino-derzhit-v-kabinete-limony-chtoby-izbavitsya-ot-negativnoj-e.html
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В принципе, эту цитату можно приписать и ЭТХ:)))
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Вот тут троллят Поча, а по факту команда создаёт невероятно много, играет в атаку, а работает он с тем, что есть - т.е. хаотично собранным составом по прихоти ковбоя Мальборо. Ну если проф футболист не способен из 3-х хороших моментов забить один гол, то не вина это тренера.
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Одно другому не мешает;)))
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Почему он оправдывается. Нормально себя повел, естественно. Не то что некоторые Рыжие
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Это было шоу Бенни Хилла… а хайлайты матча можно смотреть под одноименный саундтрек… еще и хорохорится сидит.. kekw
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"Если кому-то нужен клоун, найдите его"...

Он неподалеку от тебя стоял, лысый такой...
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"Я не лысый шарлатан, я другой"
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Ну в принципе он все верно сказал. Надо дердать себя в руках по примеру хоккейных тренеров. А не быть абаскалем, от поведения которого хочется скорую вызвать.
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Ошибка небольшая - Главный клоун.
Вот так правильно
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Как это не клоун, если на поле цирк?
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Эталон на бровке, это Анчелотти. Если сравнивать с ним, то да клоун
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