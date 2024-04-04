Палмейрас – Сантос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста) 8 апреля

Теги Сантос Палмейрас чемпионат Паулиста Футбол

В понедельник, 8 апреля, сыграют Палмейрас и Сантос в финале Чемпионата Паулиста.

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  • Игра пройдет на стадионе «Allianz Parque».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Спортс.

Во сколько играют Палмейрас – Сантос

  • Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.

Палмейрас: все новости

Сантос: все новости

Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста): все новости

Прогноз на матч Палмейрас – Сантос

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