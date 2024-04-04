Палмейрас – Сантос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста) 8 апреля
В понедельник, 8 апреля, сыграют Палмейрас и Сантос в финале Чемпионата Паулиста.
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- Игра пройдет на стадионе «Allianz Parque».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Спортс.
Во сколько играют Палмейрас – Сантос
- Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.
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