Палмейрас – Сантос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста) 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, сыграют Палмейрас и Сантос в финале Чемпионата Паулиста.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 20 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Игра пройдет на стадионе «Allianz Parque».

Встречу будет в прямом эфире показывать Спортс.

Во сколько играют Палмейрас – Сантос

Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.

Палмейрас: все новости

Сантос: все новости

Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста): все новости

Прогноз на матч Палмейрас – Сантос