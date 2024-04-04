«Палмейрас» — «Сантос»: прогноз на матч 7 апреля 2024, финал Паулисты А1, ответный матч

В воскресенье, 7 апреля, «Палмейрас» дома сыграет с «Сантосом». Поединок состоится в рамках ответного матча финала Паулисты А1 и начнется в 23:59 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

победа «Палмейраса» – 1.49;

ТМ 2.5 – 1.75.

«Палмейрас»

Команда в последних пяти матчах выиграла три встречи, проиграла и сыграла вничью по разу. «Палмейрас» наколотил восемь голов и пропустил три мяча. Приводим итоги предыдущих пяти игр команды:

04.04.24 «Сан-Лоренсо» – «Палмейрас» 1:1;

31.03.24 «Сантос» – «Палмейрас» 1:0;

29.03.24 «Палмейрас» – «Новоризонтино» 1:0;

16.03.24 «Палмейрас» – «Понте-Прета» 5:1;

09.03.24 «Палмейрас» – «Ботафого СП» 1:0.

А также делимся подробной статистикой выступления «Палмейраса» в последних десяти матчах:

матчи 10;

отдых: дни (часы) (91) 3.8;

победы 6 (60%);

ничьи 3 (30%);

поражения 1 (10%);

забито голов 17;

пропущено голов 7;

забито голов за игру 1.70;

пропущено голов за игру 0.70;

сухие матчи 4 (40%);

обе забьют 5 (50%);

тотал больше 2.5 3 (30%);

тотал меньше 2.5 7 (70%);

удары 14.80;

удары (соперник) 9.80;

удары в створ 5.90;

удары в створ (соперник) 3.90;

владение 57.80;

владение (соперник) 43.40;

угловые 5.80;

угловые (соперник) 4.00;

нарушения 16.50;

нарушения (соперник) 14.60;

офсайды 1.60;

офсайды (соперник) 0.60;

желтые карточки 2.60;

желтые карточки (соперник) 2.90;

красные карточки 0;

красные карточки (соперник) 0.30.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Хосе Лопес. Аргентинец наколотил десять голов в 15 матчах команды. На второй строчке расположился Рафаэл Вейга с шестью голами в 12 поединках (3 мяча были забиты с пенальти), на третьем месте идет Рони с тремя голами в 16 встречах.

Лучший ассистент команды – Маркос Роша. Бразилец отдал пять ассистов в 14 поединках, на втором месте идет Майке с тремя результативными передачами в восьми матчах, а на третьей строчке – Кайо Паулиста с двумя ассистами в десяти встречах.

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«Сантос»

Команда в последних пяти матчах выиграла четыре встречи, в одном поединке потерпела поражение. Отметим, «Сантос» не проигрывает на протяжении четырех матчей кряду. Приводим итоги последних пяти игр команды:

31.03.24 «Сантос» – «Палмейрас» 1:0;

28.03.24 «Сантос» – «Ред Булл Брагантино» 3:1;

18.03.24 «Сантос» (пен) – «Португеза Сан-Паулу» 0:0;

09.03.24 «Сантос» – «Интернасьонал Лимейра» 3:2;

03.03.24 «Ред Булл Брагантино» – «Сантос» 1:0.

«Сантос» отличился семью голами и пропустил четыре гола. Приводим статистику выступления команды в последних десяти встречах:

матчи 10;

отдых: дни (часы) 7.0 (167);

победы 6 (60%);

ничьи 1 (10%);

поражения 3 (30%);

забито голов 14;

пропущено голов 13;

забито голов за игру 1.40;

пропущено голов за игру 1.30;

сухие матчи 3 (30%);

обе забьют 6 (60%);

тотал больше 2.5 6 (60%);

тотал меньше 2.5 4 (40%);

удары 11.78;

удары (соперник) 14.00;

удары в створ 4.90;

удары в створ (соперник) 4.20;

владение 49.60;

владение (соперник) 50.40;

угловые 5.20;

угловые (соперник) 4.70;

нарушения 12.10;

нарушения (соперник) 12.10;

офсайды 2.00;

офсайды (соперник) 1.11;

желтые карточки 1.89;

желтые карточки (соперник) 3.11;

красные карточки 0.22;

красные карточки (соперник) 0.33.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Маркос Леонардо. Бразилец наколотил 17 голов в 38 встречах (шесть были забиты с пенальти). На втором месте идет Хулио Фурч с шестью голами в 34 матчах (гол был забит с пенальти), а на третьей строчке идет Стивен Мендоса с шестью голами в 34 матчах (с пенальти было забито два гола).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Палмейрас» — «Сантос»

История противостояния команд насчитывает 114 матчей, 39 раз выигрывал «Палмейрас», еще в 38 встречах выигрывал «Сантос». В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

31.03.24 «Сантос» – «Палмейрас» 1:0;

28.01.24 «Палмейрас» – «Сантос» 2:1;

08.10.23 «Палмейрас» – «Сантос» 1:2;

21.05.23 «Сантос» – «Палмейрас» 0:0;

05.02.23 «Палмейрас» – «Сантос» 3:1.

В предыдущем матче «Сантос» с минимальным счетом переиграл противника, однако, исходя из статистики игры, встреча была равной. Наверняка ответный поединок финала пройдет по аналогичному сценарию.

Букмекерская контора «БетБум», впрочем, верит в хозяев поля – на «Палмейрас» дают коэфф 1.49, а вот на победу «Сантоса» – 6.77. Ничья оценивается в 3.90. Хозяева поля будут мотивированы обыграть соперника, и наверняка добьются своей цели. Предположим, игра пройдет с минимумом забитых голов.

Рекомендованные варианты ставки:

победа «Палмейраса» – 1.49;

ТМ 2.5 – 1.75.

Где смотреть матч Палмейрас – Сантос

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