Защитник «Зенита» Нино: «Учу русский! Непросто, но мне нравится процесс, хочу однажды дать интервью на нем. Испытываю большое удовольствие от погружения в культуру»

Нино заявил, что однажды хочет дать интервью на русском языке.

– Недавно вышел ролик, который начинается с кадров, где вы читаете по-русски, читаете классику. Но ролик вышел 1 апреля. Это правда вы читаете или это шутка, и вас немного переозвучили?

– Знаю, что видео, вышедшее в такой день, может порождать сомнения, но это действительно я. Это я читал текст. Учу русский! Признаюсь честно, это непросто, но для меня самое главное, что мне очень нравится этот процесс.

Когда человеку что-то нравится, процесс идет легче, чем могло бы. Сегодня вы задавали вопросы, и какие-то отдельные слова я уже понимаю. Очень хочется довести язык до такого уровня, чтобы однажды дать интервью на русском. Буду стараться. Повторюсь, испытываю большое удовольствие от погружения в культуру и изучения русского языка, – сказал защитник « » .

Новичок «Зенита» Нино привез книги Достоевского в Россию: «Гениальный писатель, люблю его книги, как и Толстого. Я большой поклонник русской литературы, хочу еще глубже погрузиться в вашу богатую культуру»