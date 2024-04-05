Защитник «Зенита» Нино: «Учу русский! Непросто, но мне нравится процесс, хочу однажды дать интервью на нем. Испытываю большое удовольствие от погружения в культуру»

Теги Зенит премьер-лига Россия Нино Мота Футбол

Нино заявил, что однажды хочет дать интервью на русском языке.

Недавно вышел ролик, который начинается с кадров, где вы читаете по-русски, читаете классику. Но ролик вышел 1 апреля. Это правда вы читаете или это шутка, и вас немного переозвучили?

– Знаю, что видео, вышедшее в такой день, может порождать сомнения, но это действительно я. Это я читал текст. Учу русский! Признаюсь честно, это непросто, но для меня самое главное, что мне очень нравится этот процесс.

Когда человеку что-то нравится, процесс идет легче, чем могло бы. Сегодня вы задавали вопросы, и какие-то отдельные слова я уже понимаю. Очень хочется довести язык до такого уровня, чтобы однажды дать интервью на русском. Буду стараться. Повторюсь, испытываю большое удовольствие от погружения в культуру и изучения русского языка, – сказал защитник «Зенита» Нино.

Новичок «Зенита» Нино привез книги Достоевского в Россию: «Гениальный писатель, люблю его книги, как и Толстого. Я большой поклонник русской литературы, хочу еще глубже погрузиться в вашу богатую культуру»

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7 комментариев
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Нино - единственный футболист Зенита, на которого я подписался в инстаграме.
Оооочень интересно за ним наблюдать. Человек действительно погружается в культуру, ходит по музеям, гуляет по городу, учит язык и читает Достоевского!
Просто нереальный контраст с фернандесом, который за 10+ лет даже не удосужился на бытовом уровне выучить язык. Давно понятно, что здесь он не свой, что он обычный наёмник, да к тому же туповатый. Раньше я думал, что у него есть какие-то понятия и нормы, но после перехода в Зенит я понял, что у него их нет. За такого человека болеть не хочется.
А вот за Нино хочется. Он пока вызывает только положительные чувства.
+9
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Для тех, кто считает, что это всё популизм и заголовки для прессы:
https://www.youtube.com/shorts/OTBIWx1mh-g

Очень нетипичный бразилец, во многом напоминает Сантоса, но пока не видно, где заканчивается потенциал.

Поживём, увидим, но суперприятное впечатление пока оставляет. Да и в оборону как влитой встал
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Молодец парень, на долго пришел к нам
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Промес: "Учу феню"
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Такие бразильцы как Нино доказывают, что не все они дуралеи как Фернандес или Вагнер Лав, и это прекрасно!
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