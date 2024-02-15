«Барса» следит за Хвичей, Мартинелли и Митомой. Клуб ищет левого вингера, чтобы сбалансировать атаку после ухода Дембеле. Трансфер Салаха считают нереальным
«Барселона» хочет усилить линию атаки летом.
По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе считают необходимым подписание левого вингера, способного обеспечить контроль мяча и создание опасных моментов, что позволит решить проблему дисбаланса в атаке после ухода Усмана Дембеле.
Лучшим игроком на этой позиции «Барселона» считает Мохамеда Салаха, однако высокая стоимость делает подписание вингера «Ливерпуля» невозможным.
Сообщается, что «блауграна» следит за Габриэлом Мартинелли и Хвичей Кварацхелией.
В случае, если у «Барселоны» не будет достаточно средств на летние трансферы, рассматривается возможность подписания Каору Митомы из «Брайтона». При этом возвращение Ансу Фати после аренды не является приоритетным.
Кто вам отдаст мартенелли
-Кто ти! Что тэбе нужно, слушай! - закричал Хвича в пустоту улицы
Жоан был очень близок к провалу
"Ничего, скоро ты будешь моим" -прошептал Лапорта и злодейски потёр руки
Как-то очень на утку похоже.
А следить за мартинелли и я по телевизору каждый выходной люблю, только он только по трансфермаркт 85млн, но на деле 100+
Или здесь должна быть шутка про рычаги?
https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1758069007997866163