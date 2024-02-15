«Барса» следит за Хвичей, Мартинелли и Митомой. Клуб ищет левого вингера, чтобы сбалансировать атаку после ухода Дембеле. Трансфер Салаха считают нереальным

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«Барселона» хочет усилить линию атаки летом.

По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе считают необходимым подписание левого вингера, способного обеспечить контроль мяча и создание опасных моментов, что позволит решить проблему дисбаланса в атаке после ухода Усмана Дембеле.

Лучшим игроком на этой позиции «Барселона» считает Мохамеда Салаха, однако высокая стоимость делает подписание вингера «Ливерпуля» невозможным.

Сообщается, что «блауграна» следит за Габриэлом Мартинелли и Хвичей Кварацхелией.

В случае, если у «Барселоны» не будет достаточно средств на летние трансферы, рассматривается  возможность подписания Каору Митомы из «Брайтона». При этом возвращение Ансу Фати после аренды не является приоритетным.

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63 комментария
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Мудрика берите. Смесь Азара и Мбаппе))
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Салах левый вингер , какой наркоман это писал?
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Тренер уходит, спортивный директор, видимо, тоже не задержится, трансферная цели по традиции определены журналистами.
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Ответ Vlad Zhadejko
Митома и Мартинелли слишком дорогие, а Хвича играет так себе. Как-то очень на утку похоже.
хвича намного дороже Митомы и играет хорошо.
+14
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+11
Ответ zzzeeerrrooo
Салах левый вингер , какой наркоман это писал?
Да и Дембеле справа играл
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Ахаххвхв
Кто вам отдаст мартенелли
+11
-4
+7
Мартинелли недавно новый контракт подписал. Кажется сейчас ему менять Арсенал на Барсу , нет никакого смысла.
+8
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+7
Смеркалось. Жгучее неаполитанское солнце медленно скрывалось за горизонтом. Хвича возвращался с тренировки. Уже вторую неделю его не покидало странное чувство что на него кто-то смотрит. Он резко обернулся и лишь на долю секунды увидел мужчину в деловом костюме, который прошмыгнул в подворотню
-Кто ти! Что тэбе нужно, слушай! - закричал Хвича в пустоту улицы
Жоан был очень близок к провалу
"Ничего, скоро ты будешь моим" -прошептал Лапорта и злодейски потёр руки
+6
0
+6
Ответ Мыкола
Мудрика берите. Смесь Азара и Мбаппе))
Это как в старом анекдоте про слона?
+4
0
+4
Митома и Мартинелли слишком дорогие, а Хвича играет так себе.
Как-то очень на утку похоже.
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+3
Ответ Vlad Zhadejko
Митома и Мартинелли слишком дорогие, а Хвича играет так себе. Как-то очень на утку похоже.
Ну а Салах помимо того что слишком высокооплачиваемый и уже достаточно не молодой, так ещё и играет справа.
+3
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Господи, здесь есть хотя бы доля логики? Ушел дембеле (правый вингер) - нужно взять левого - почему бы не салаха (правого вингера)
А следить за мартинелли и я по телевизору каждый выходной люблю, только он только по трансфермаркт 85млн, но на деле 100+
Или здесь должна быть шутка про рычаги?
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Барселона Хвичи
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Ответ zzzeeerrrooo
Салах левый вингер , какой наркоман это писал?
Просто Анна Сунцова прогнала новость через Яндекс переводчик)
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НЕГРЕЙРА утверждает, что он ОТДАВАЛ ДЕНЬГИ БАРСЕ. В частном порядке он сказал, что деньги, которые он получил от БАРСЫ, вернулись в определенные офисы клуба.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1758069007997866163
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ну нет ты конечно перегнул куда Захе до него
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Ответ Ya_Mama
Тренер уходит, спортивный директор, видимо, тоже не задержится, трансферная цели по традиции определены журналистами.
Ну нужно же что-то писать посреди недели-то) Вот и выдумывают, как могут)
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как раз таки салах более реальный. клопп уходит, закат ливера
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Ответ nigga23
как раз таки салах более реальный. клопп уходит, закат ливера
Он уже немолод, вряд ли Барса его подпишет. Да и Ливер попросит явно не 50 миллионов)
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Ответ Veles3101
Смеркалось. Жгучее неаполитанское солнце медленно скрывалось за горизонтом. Хвича возвращался с тренировки. Уже вторую неделю его не покидало странное чувство что на него кто-то смотрит. Он резко обернулся и лишь на долю секунды увидел мужчину в деловом костюме, который прошмыгнул в подворотню -Кто ти! Что тэбе нужно, слушай! - закричал Хвича в пустоту улицы Жоан был очень близок к провалу "Ничего, скоро ты будешь моим" -прошептал Лапорта и злодейски потёр руки
На самом деле он чистил мандарин,а не тёр руки
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Ответ zzzeeerrrooo
Салах левый вингер , какой наркоман это писал?
Фанатка РМ.
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Комментарий удален модератором
если не будет денег, рассматривают Митому. Они думают что Брайтон его отдаст меньше чем за 100? Или надеются Фати им за 95 варить как часть сделки?
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Ответ zzzeeerrrooo
Салах левый вингер , какой наркоман это писал?
Вообще мало попаданий... Дембеле играл справа, после ухода дисбаланс - поэтому ищут левого вингера, но не рассматривают Салаха не из-за того, что он справа, а то что зарплату не потянут... Бредятина 🤷
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Ну да прочитал MD, и тут вскрываются "трудности перевода".
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Хвича. прячься!
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Пини Захави,агент Тухеля и Флика. Именно он лоббирует их в Барсу https://twitter.com/carrusel/status/1758090301959225413
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Салах который почти всю карьеру провел на правом фланге)
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да, если бы Хвича попал в Барсу, это было бы - нечто! На кой черт им старый Салах?
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Я так понимаю просто следят, без претензий на приобретение?).
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