«Барса» следит за Хвичей, Мартинелли и Митомой. Клуб ищет левого вингера, чтобы сбалансировать атаку после ухода Дембеле. Трансфер Салаха считают нереальным

«Барселона» хочет усилить линию атаки летом.

По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе считают необходимым подписание левого вингера, способного обеспечить контроль мяча и создание опасных моментов, что позволит решить проблему дисбаланса в атаке после ухода .

Лучшим игроком на этой позиции « » считает , однако высокая стоимость делает подписание вингера « » невозможным.

Сообщается, что «блауграна» следит за и Хвичей Кварацхелией.

В случае, если у «Барселоны» не будет достаточно средств на летние трансферы, рассматривается возможность подписания из « ». При этом возвращение после аренды не является приоритетным.