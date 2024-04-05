Бруну о 3:4 с «Челси»: «МЮ» отдал матч. Позволяем слишком много бить по нашим воротам»

Бруну Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» отдал матч «Челси».

Манкунианский клуб, ведя 3:2 в добавленное время ко второму тайму, проиграл со счетом 3:4 в матче .

«Матч был в наших руках, но мы его отдали. Это расстраивает. Тяжело это принять.

Мы контролировали ситуацию в последние несколько минут. Но они реализовали два момента из двух.

В последних матчах мы позволяем слишком много бить по нашим воротам. Это вопрос того, как мы обороняемся в нашей штрафной площади.

Впереди важный матч против « ». Мне не нужно ничего говорить партнерам по команде. Если мне нужно что-то говорить, это проблема, потому что это большой клуб», – сказал капитан « » .

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