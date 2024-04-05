Бруну о 3:4 с «Челси»: «МЮ» отдал матч. Позволяем слишком много бить по нашим воротам»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» отдал матч «Челси».

Манкунианский клуб, ведя 3:2 в добавленное время ко второму тайму, проиграл со счетом 3:4 в матче АПЛ.

«Матч был в наших руках, но мы его отдали. Это расстраивает. Тяжело это принять.

Мы контролировали ситуацию в последние несколько минут. Но они реализовали два момента из двух.

В последних матчах мы позволяем слишком много бить по нашим воротам. Это вопрос того, как мы обороняемся в нашей штрафной площади.

Впереди важный матч против «Ливерпуля». Мне не нужно ничего говорить партнерам по команде. Если мне нужно что-то говорить, это проблема, потому что это большой клуб», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

«Челси» – «МЮ»: 2:3 на 90+10 превратились в 4:3! БЕЗУМИЕ!

15 комментариев
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Может это МЮ реализовал 2 момента из 2 ? И еще подарок Кайседо
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+14
XG 3.48 на 1.57 согласно Understat. МЮ второй матч подряд претендовал на победу, не наиграв на нее, но второй матч подряд не вышло. Брентфорд смог только сравнять, и все равно, был расстроен результатом. Я лично товарищу написал, когда мы счет сравняли, что 3:3, конечно, хорошо, но капец обидно, что не выиграли этот матч. И тут Палмер забивает...
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+7
Ответ No Fear
Комментарий удален модератором
Тебе видимо деньги девать некуда раз на МЮ ставишь
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Мю всем даёть
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Ответ No Fear
Комментарий удален модератором
Жесть, ставки зло. Крепись
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Как раз таки к игрокам МанЮ должно быть меньше вопросов чем тренеру в отличи от привозянов из Челси.
Допустить по своим воротам 350 ударов это говорит,что у команды нет тренера
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Комментарий удален модератором
По нормальному - матч был ничейным, бестолково играли обе команды.
Но Юнайтед настигла карма за украденные очки у Брентфорда
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а ТХ говорит что доминировали, но позволяли пробить 28 ударов из них 10 в створ...
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"Это вопрос того, как мы обороняемся в нашей штрафной площади".
Хмм... Мне кажется там к центру поля не меньше вопросов.
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Ответ Wekil Halylow
Мю всем даёть
А фанаты Арсенала тут как тут - видимо брать пошли то, что раздают
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Ответ kaka10
Тебе видимо деньги девать некуда раз на МЮ ставишь
А Челси чем лучше? Они идут на 12 месте, не выигрывают у МЮ в АПЛ с 2017 года, в большинстве пропускают 2 мяча от команды с предпоследнего места, и в целом им не за что бороться, середина таблицы.
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Ответ No Fear
А Челси чем лучше? Они идут на 12 месте, не выигрывают у МЮ в АПЛ с 2017 года, в большинстве пропускают 2 мяча от команды с предпоследнего места, и в целом им не за что бороться, середина таблицы.
Незачто бороться это ты сову на глобус натягиваешь. 7-8 место это еврокубки уже. и Челси по потерянным как раз на 7-8 (у Вестхэма аж на 2 игры больше)
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Ответ Блуждающий странник
Жесть, ставки зло. Крепись
Тут не "крепись", а срочно за помощью к специалисту по ментальному здоровью и к преподавателю математики за разъяснением теории вероятности. 100к слить вот так - просто жесть, а он в следующем комменте ещё и аналитику какую-то излагает, будто это имеет какое-то значение в ставках.
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Ответ ta-tosha
По нормальному - матч был ничейным, бестолково играли обе команды. Но Юнайтед настигла карма за украденные очки у Брентфорда
Он не ничейный. Он как раз по цифрам примено таким и вышел.
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